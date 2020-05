Résumé des principales informations économiques du mercredi 6 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: En raison de la crise du coronavirus, près d'un cinquième des employés suisses estime qu'il est probable qu'ils perdent leur emploi et quasiment un quart des indépendants pensent qu'ils vont faire faillite, selon un sondage de Deloitte. La situation au travail depuis la crise du coronavirus s'est détériorée pour 63% de tous les employés en Suisse, d'après l'enquête réalisée mi-avril par la société de conseil Deloitte. Plus de la moitié d'entre eux ont dû réduire leur temps de travail, 27% décompter des heures supplémentaires, un quart poser des congés par anticipation et 2% des employés ont même été licenciés.

DÉFENSE ET AÉRONAUTIQUE: Le groupe Ruag, scindé en deux entités en début d'année, a franchi en 2019 les 2 milliards de chiffre d'affaires. La dissociation des activités et la cession d'autres a cependant entraîné des charges qui ont fait basculer les comptes dans le rouge. La perte nette s'est élevée à 25 millions de francs suisses, à comparer au bénéfice de 74 millions dégagé en 2018, indique mercredi le groupe bernois. Le conseil d'administration propose à la Confédération, actionnaire unique, de renoncer au dividende. Au titre de 2018, l'entreprise avait versé un montant de 30 millions.

IMMOBILIER: L'indice de bulle immobilière UBS a atteint 1,30 point sur les trois premiers mois de l'année, selon UBS. Le marché immobilier suisse se trouve dans la zone à risque, d'après la grande banque. Les effets de la pandémie sur le marché intérieur suisse devraient se manifester au plus tôt ce trimestre. L'indice des bulles immobilières compilé par la banque aux trois clés est monté au premier trimestre à 1,30 point contre 1,26 point au trimestre précédent. La hausse de l'indice s'explique par l'augmentation de 1,0% des prix, la plus forte depuis 2014, qui s'est accompagnée d'un ralentissement des revenus des ménages et par des prix à la consommation stagnants.

MOBILITÉ: Les acteurs de la mobilité électrique présents en Suisse se préparent au 11 mai, après avoir suspendu ou réduit leur offre durant plusieurs semaines en raison du coronavirus. Ils espèrent que l'accent sera mis à l'avenir sur la mobilité douce et individuelle. La réouverture des restaurants et cafés ou des commerces non-alimentaires le 11 mai "correspondra à un certain retour à la normale pour nous", a expliqué auprès d'AWP Arnaud Nicolay, responsable carvelo2go en Suisse romande, un réseau de partage de vélos-cargos électriques à louer chez des commerçants par exemple. La plateforme s'y prépare "en rapatriant les vélos disséminés, en les contrôlant avant d'organiser leur retour chez des hôtes impatients de relancer leur activité."

EMPLOI: Le travail dans le secteur privé aux Etats-Unis s'est effondré en avril en raison des mesures de confinement pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus, avec 20,236 millions d'emplois perdus, selon l'enquête mensuelle de la firme de services aux entreprises ADP. Les chiffres sont catastrophiques. Et ils ne reflètent pourtant pas la totalité du mois puisque l'enquête s'arrête au 12 avril, souligne ADP dans un communiqué.

PANDÉMIE: L'Europe s'attend à une récession historique en 2020, les pays du Sud étant particulièrement affectés par l'arrêt du tourisme entraîné par l'épidémie de coronavirus au sujet de laquelle la Chine, sur le banc des accusés, a refusé catégoriquement d'ouvrir une enquête internationale. Masques, caméras infrarouges pour détecter une possible fièvre et distances de sécurité: les lycéens de Terminale ont repris les cours mercredi à Wuhan, la métropole chinoise d'où l'épidémie de Covid-19 est partie en décembre avant de gagner l'ensemble de la planète.

AUTOMOBILE: Le marché automobile allemand a connu en avril une chute historique, la deuxième d'affilée, plongeant de 61,1% sur un an en raison de la pandémie de coronavirus, à son plus bas niveau depuis la Réunification en 1990, selon des données officielles. La production automobile en Allemagne était également quasiment à l'arrêt: 10'900 voitures ont été produites, soit 97% en moins par rapport au mois d'avril de l'année dernière, et moins que la production quotidienne de 2019, selon la fédération des constructeurs VDA.

AUTOMOBILE: General Motors (GM) a limité la casse au premier trimestre, parvenant à dégager un bénéfice net de 247 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses), en dépit de la fermeture temporaire de ses usines en Chine et en Amérique du Nord pour cause de pandémie de coronavirus. La crise sanitaire a coûté 1,4 milliard de dollars au constructeur automobile américain sur les trois premiers mois de l'année, a-t-il estimé mercredi.

AUTOMOBILE: Le bénéfice net du groupe automobile allemand BMW n'a que peu baissé au premier trimestre sur un an, en raison d'une comparaison favorable avec celui de 2019 plombé par une lourde provision. Pour la période de janvier à mars, BMW, qui va drastiquement réduire de près de 2 milliards d'euros ses investissements cette année, affiche un bénéfice net de 574 millions d'euros (605 millions de francs suisses), un chiffre d'affaires en petite hausse mais une baisse de 21% du nombre de voitures vendues.

SERVICES FINANCIERS: Crédit Agricole SA, entité cotée du groupe bancaire mutualiste, se dit certain de pouvoir absorber le coût de la crise sanitaire du Covid-19 malgré la flambée de ses provisions qui ont déjà entamé au premier trimestre son bénéfice, en baisse de 16,4%. "Notre approche se résume à la certitude que nous absorberons le coût du Covid tel qu'il se présente aujourd'hui", a affirmé à la presse le directeur général de Crédit Agricole SA (Casa), Philippe Brassac, se refusant à fournir une projection annuelle chiffrée.

awp