Résumé des principales informations économiques du mercredi 7 avril 2021

ALIMENTATION: La filiale brésilienne de Nestlé va réduire de près de moitié les bons alimentaires distribués aux salariés de son usine de chocolat de Vila Velha, dans l'Etat d'Espírito Santo (sud-est). Communiquée en janvier dernier aux collaborateurs, la décision de la multinationale veveysane de raboter cette rétribution en nature dans un des pays les plus gravement touchés par la pandémie de Covid-19 suscite l'ire syndicale. Sollicitée par AWP, la direction de Nestlé a expliqué "mener une négociation standard" avec un de ses syndicats sur un de ses sites. Dans ce cadre, l'entreprise procède "à des ajustements des conditions générales, toujours dans le respect des réglementations locales".

ENERGIE SOLAIRE: Ubrasolar, filiale de l'énergéticien Axpo, a aidé en 2020 à financer 25 projets photovoltaïques en France pour un montant de 7,5 millions d'euros (8,3 millions de francs suisses). La société a contribué à installer des cellules sur des serres, des bâtiments logistiques et industriels, des parkings et d'anciens sites industriels ou miniers. La société française propose à la population de contribuer à ces réalisations par le biais de financements participatifs, rappelle le groupe argovien dans un communiqué. Depuis 2018, ce sont ainsi 82 projets qui ont été soutenus par 4250 investisseurs pour un montant de 18,6 millions d'euros

BANQUES: Manuel Leuthold a été désigné par le Conseil d'Etat à la présidence du conseil d'administration de la Banque cantonale de Genève (BCGE). Il doit succéder, au terme de l'assemblée générale du 29 avril, à Gilbert Probst qui dirige l'organe de surveillance depuis 2017 et dont le mandat réglementaire arrive à échéance. M. Leuthold préside depuis 2016 Compenswiss, le fonds de compensation AVS/AI/APG, et siège dans plusieurs conseils d'administrations, a précisé la BCGE dans un communiqué.

CHIMIE: Réunis en assemblée générale, les actionnaires de Clariant ont approuvé l'ensemble des points fixés à l'ordre du jour par le conseil d'administration. L'évènement aura marqué la passation de sceptre entre le président et ancien directeur général Harriolf Kottmann et son successeur annoncé Günter von Au. Les dix autres administrateurs du chimiste rhénan ont été reconduits dans leur fonction pour un mandat d'une année.

LUXE: Après un exercice 2020 difficile, la marque horlogère Oris commence à voir la lumière au bout du tunnel en ce début d'année, même si les défis persistent en raison de l'évolution de la pandémie, notamment en Europe. Pour essayer d'atteindre les niveaux d'avant-crise, la maison indépendante concentrera ses efforts de redressement sur les Etats-Unis et la Chine en 2021. "Notre chiffre d'affaires a évolué en 2020 dans la même fourchette que les exportations horlogères suisses", a confié à AWP le directeur général Rolf Studer, en marge du salon horloger numérique Watches and Wonders Geneva, l'ex-SIHH, qui se tient jusqu'au 13 avril. Les livraisons à l'étranger de l'industrie des montres, un indicateur-clé de la branche, se sont contractées de 21,8% à 16,98 milliards de francs suisses l'année dernière.

LUXE: La marque horlogère Zenith a repris le chemin de la croissance au cours des trois premiers mois de 2021, après une difficile année 2020 marquée par la pandémie de coronavirus. Grâce à de nouveaux modèles ayant reçu un accueil favorable et des marchés clés dynamiques, l'année en cours devrait ainsi se terminer sur une note favorable. "Les trois premiers mois sont une belle surprise et nous avons pu enregistrer une hausse de nos ventes de 18% par rapport à 2019 sur la même période", a confié à AWP Julien Tornare, le directeur général de la marque locloise, en marge du salon numérique Watches and Wonders Geneva (ex-SIHH).

FAILLITES D'ENTREPRISES: Le nombre de dépôts de bilan comme celui des mises aux poursuites ont chuté l'an dernier en Suisse, nonobstant une contraction du produit intérieur brut inédite depuis 1975, relève l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son rapport périodique. Les mesures exceptionnelles adoptées pour permettre aux petites et moyennes entreprises (PME) de faire face aux interruptions d'activité ont porté leur fruits, mais leur impact à plus longue échéance reste à déterminer. La suspension rapide de l'obligation d'annoncer au juge les cas de surendettement, de même que les "sursis Covid-19" imaginés par le Conseil fédéral ou encore les aides financières pour les cas de rigueur visaient justement à éviter une déferlante de faillites, rappellent les auteurs du rapport.

CONJONCTURE: Le nombre de faillites va augmenter en France, mais les administrateurs et mandataires judiciaires peuvent sauver des entreprises si leurs difficultés sont appréhendées suffisamment tôt, selon une étude publiée par le Conseil national. Constatant que les liquidations judiciaires ont diminué de 37% en 2020, les auteurs de l'étude, conduite avec des économistes du cabinet Asterès, estiment qu'une telle situation n'est pas durable et que les faillites augmenteront en 2021 de 2,3% à 12,1%. Cela va "s'accompagner d'une destruction de 250'000 emplois sur l'année".

AUTOMOBILES: Le marché automobile allemand est resté au premier trimestre en dessous de son niveau de 2020, signant son pire début d'année depuis la réunification, plombé par l'impact durable de la pandémie de Covid-19, selon des données officielles. Au total, 656'452 voitures neuves ont été immatriculées dans la première économie européenne entre janvier et mars, 6,4% de moins qu'en 2020 et d'un quart inférieur à 2019, selon les chiffres de l'Office fédéral de l'Automobile (KBA).

SERVICES FINANCIERS: Opération majeure dans la gestion d'actifs: Société Générale veut céder sa filiale Lyxor à Amundi, un géant du secteur, pour 825 millions d'euros, ont annoncé les deux groupes mercredi. Cette opération vise à permettre à Société Générale de finaliser son recentrage sur certaines activités, et à renforcer le poids d'Amundi sur certains segments de la gestion d'actifs.

AVIATION: La compagnie irlandaise Ryanair a réduit sa prévision de perte pour son exercice 2020 décalé qui s'est achevé fin mars, mais également sa prévision de trafic pour l'année en cours à cause d'une campagne de vaccination en Europe "lente". Le transporteur "low cost" prévoit désormais une perte avant éléments exceptionnels de 800 à 850 millions d'euros, contre une prévision précédente de 850 à 950 millions.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier anglo-néerlandais Royal Dutch Shell a annoncé mercredi que la vague de froid au Texas, qui a perturbé ses activités dans la région, aurait un impact financier qui pourrait atteindre jusqu'à 200 millions de dollars (186 millions de francs suisses) au premier trimestre. Le groupe précise par ailleurs que les résultats de sa division d'exploration et production d'hydrocarbures au premier trimestre seront "positifs et reflèteront l'environnement actuel du prix des matières premières".

