Résumé des principales informations économiques du mercredi 7 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

TRANSPORT: Flughafen Zürich s'est vu attribuer la concession pour la construction et l'exploitation de ce qui deviendra le second aéroport de la périphérie de Delhi: le Noida International Airport. L'exploitant du tarmac klotenois a signé mercredi avec les autorités de l'Uttar Pradesh un contrat d'une validité de quarante ans. Propriétaire à 100% du projet, Flughafen Zürich prévoit d'injecter quelque 650 millions de francs suisses dans la première étape du chantier, dont le premier coup de pioche est agendé à l'an prochain. Sans avancer de date pour la mise en service, la société souligne que les infrastructures disposeront des capacités d'accueil pour au moins douze millions de passagers par année.

EVASION FISCALE: La société genevoise Strachans, en liquidation, a trouvé un accord avec le Département de justice américain (DoJ), auquel elle versera une amende de 500'000 francs suisses. La firme spécialisée dans le conseil fiscal et financier avait acquis une certaine notoriété, notamment en Australie, en raison d'un scandale d'évasion fiscale de célébrités, dont Paul Hogan, l'interprète du film "Crocodile Dundee". Strachans a reconnu avoir aidé des contribuables à soustraire des sommes au fisc américain, indique le DoJ.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss a été jusqu'à proposer un fauteuil au sein de son conseil d'administration à la Confédération, dans le cadre des négociations autour d'une assistance fédérale contre les conséquences de la pandémie. Berne ne serait pas entrée en matière, selon un article paru dans le magazine Saldo. "L'exploitation ou la prise de participation dans une compagnie aérienne n'entre pas dans le cadre des attributions de Confédération et c'est pourquoi il n'y a eu aucune discussion autour d'un siège au conseil d'administration de Swiss", a indiqué une porte-parole.

INFORMATIQUE: Le spécialiste du cryptage et des accès Kudelski a noué un partenariat avec l'allemand TÜV Rheinland, spécialisé dans l'audit de systèmes de sécurité et de produits analogues. Cette collaboration doit permettre de mieux protéger les activités et les données de TÜV. Les détails financiers de l'accord ne sont pas précisés. Créée il y a presque 150 ans, la société allemande TÜV Rheinland compte 20'000 employés et génère des recettes annuelles de 2 milliards d'euros (2,15 milliards de francs suisses).

CAISSE-MALADIE: Malgré une légère augmentation des primes en 2021, les assurés de l'assurance de base obligatoire pourraient économiser en moyenne 381 francs suisses par personne et par an en optant pour la caisse-maladie la moins chère, selon le site de comparaisons moneyland.ch. Ce sont les adultes dans le canton de Genève qui recèlent le plus grand potentiel d'épargne. La population suisse pourrait économiser au total environ 3,3 milliards de francs suisses par an si tous les assurés passaient à la caisse-maladie la moins chère, même sans changer de franchise ou de modèle d'assurance.

SERVICES FINANCIERS: Les ultras-riches de ce monde n'ont pas été affectés par la pandémie de coronavirus, bien au contraire. Selon une étude menée par UBS, ils n'ont jamais été aussi fortunés. Le "club des milliardaires" se partage 10'200 milliards de dollars à fin juillet, soit une hausse de 14,6% par rapport à fin 2017. La richesse des ultras-riches est passée de 8900 milliards de dollars à fin 2017, l'ancien record atteint, à 10'200 milliards en juillet 2020. Ce bond de 14,6% s'explique principalement par la reprise en "V" du marché boursier.

HYDROCARBURES: L'office anti-monopole polonais UOKiK a infligé une amende record de 29 milliards de zlotys (près de 7 milliards de francs suisses) à Gazprom, pour la construction du gazoduc Nord Stream 2 reliant la Russie et l'Allemagne. Par ailleurs, cinq sociétés occidentales, engagées dans la construction du gazoduc, le français Engie Energy, l'allemand Uniper, l'autrichien OMV, l'anglo-néerlandais Shell et l'allemand Wintershall, ont également été condamnées à une amende globale de 234 millions de zlotys (56 millions de francs suisses). L'UOKiK reproche à ces entreprises d'avoir créé une coentreprise sans son accord.

INFORMATIQUE: La Commission européenne a obtenu du fabricant américain de semi-conducteurs Broadcom qu'il cesse ses pratiques anticoncurrentielles. L'accord met fin à une procédure pour abus de position dominante. "Broadcom suspendra tous les accords existants contenant des clauses d'exclusivité" dans les systèmes pour décodeurs de télévision et modems internet "et s'est engagé à ne pas conclure de nouveaux accords comportant de telles clauses". D'un point de vue juridique, des engagements proposés par Broadcom sous la pression de l'autorité de la concurrence, ont été rendus légalement contraignants par Bruxelles.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé mercredi un bond de 42% de son bénéfice net au premier semestre, grâce à des ventes en nette hausse depuis le début de la crise sanitaire. Le numéro un du secteur au Royaume-Uni a dégagé un profit net de 460 millions de livres (505 millions d'euros) au cours des six mois achevés fin août.

HYDROCARBURES: Le groupe pétrolier Total est devenu actionnaire à 20% du projet pilote d'éolien flottant EolMed, situé au large de Gruissan (Aude), un secteur "naissant" dont il ambitionne d'être "un des leaders mondiaux". La ferme éolienne EolMed, qui doit être mise en service en 2021, sera constituée de 4 éoliennes flottantes installées à plus de 18 kilomètres de la côte au large de Gruissan et Port-la-Nouvelle. D'une puissance totale de 30 megawatts (MW), le site permettra de produire près de 100 millions de kWh/an, soit la consommation électrique annuelle de 50'000 habitants.

awp