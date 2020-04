Résumé des principales informations économiques du mercredi 8 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ARÔMES ET PARFUMS: Givaudan a franchi sans heurts les premiers obstacles que la pandémie de coronavirus a posé sur son chemin. La forte demande en produits de première nécessité a dopé les ventes de l'unité Arômes et celles de la parfumerie fonctionnelle, qui a soutenu le second pilier des activités du groupe genevois. La parfumerie fine s'expose à une année 2020 très compliquée. Entre janvier et mars, le chiffre d'affaires a atteint 1,62 milliard de francs suisses, affichant une croissance organique de 5,4% sur un an. Cette progression dépasse les prévisions les plus optimistes des analystes du consensus AWP, qui la plafonnaient à 4,8%.

ASSURANCES: Swiss Life et Helvetia viennent au secours de leurs locataires commerciaux dont les activités sont entravées par les mesures du Conseil fédéral pour lutter contre la propagation de l'épidémie de coronavirus. Les assureurs zurichois et st-gallois ont décidé d'accorder, outre des reports de loyers, une réduction du montant de la location. Swiss Life et Helvetia précisent que les réductions de loyer seront accordées au cas par cas. Salons de coiffures, boutiques, restaurants, beaucoup d'établissements ont dû cesser temporairement leurs activités et se trouvent face à des charges fixes élevées, comme le loyer, qu'ils ont des difficultés à payer alors qu'ils n'enregistrent parfois plus aucune rentrée d'argent, écrit ainsi Swiss Life.

HORLOGERIE: La foire horlogère et joaillière Baselworld ne peut pas rembourser intégralement les frais engagés pour l'édition 2020 par les exposants, comme l'exigent ces derniers, la manifestation ayant été annulée en raison du coronavirus. "Rembourser l'intégralité, c'est impossible. Si je le fais, je compromets Baselworld. Pourtant, après une telle annus horibilis, l'industrie aura besoin d'une plateforme pour vendre ses produits", affirme le directeur Michel-Loris Melikoff, dans un entretien publié par le quotidien Le Temps.

CHIMIE: Le chimiste Clariant entame la production mensuelle de 2 millions de litres de désinfectant sur son site de Gendorf en Allemagne pour soutenir les efforts du gouvernement bavarois dans sa lutte pour ralentir la propagation du coronavirus. Cette initiative menée en collaboration avec CropEnergies fournira presque les deux tiers des besoins des autorités de Bavière, qui fournira 10 millions de litres de désinfectant aux hôpitaux notamment, selon le communiqué.

DETTE: Les mannes financières libérées pour lutter contre les conséquences économiques du coronavirus risquent de faire le bonheur des sociétés dites zombies, des entreprises non rentables sous perfusion d'argent bon marché, avertissent les experts. Face à l'afflux de demandes pour des crédits d'urgence et le manque de contrôle, les autorités suisses ont promis de serrer la vis. "L'arrêt soudain de l'économie provoqué par les mesures de confinement va mettre sous forte pression les emprunteurs du monde entier, alors que l'assèchement des flux de trésorerie et le resserrement des conditions de financement va peser sur la capacité d'endettement" des entreprises, ont averti les spécialistes de S&P Global Ratings.

ASSURANCES: Les pertes économiques mondiales dues aux catastrophes naturelles et d'origine humaine se sont avérées moins élevées en 2019, par rapport à l'année précédente. Swiss Re Institute s'attend toutefois à une hausse des phénomènes naturels violents à cause du réchauffement climatique. En 2019, les pertes ont atteint 146 milliards de dollars (environ 141 milliards de francs suisses), soit 30 milliards de moins qu'en 2018, indique l'étude Sigma de Swiss Re. C'est aussi inférieur à la moyenne sur dix ans (212 milliards).

ECONOMIE: La pandémie du coronavirus entrave les investissements dans les start-ups helvétiques. Au premier trimestre, celles-ci ont vu beaucoup moins d'argent couler dans leurs caisses qu'un an auparavant, a indiqué mercredi la plateforme d'innovation Venturelab dans son rapport "Swiss Venture Insights". Durant la période sous revue, un total de 254 millions de francs suisses ont été investis dans de jeunes entreprises suisses. Au 1er trimestre 2019, ce montant avait atteint environ 659 millions.

CONJONCTURE: Avec la chute brutale de son économie, la France est entrée officiellement en récession, conséquence directe de l'épidémie de coronavirus dont le bilan humain ne cesse de s'alourdir, dépassant les 10.000 morts dans le pays. Chute historique de 6% du PIB de janvier à mars, soit la pire performance trimestrielle depuis 1945 : le chiffre publié jeudi par la Banque de France témoigne des brutales pertes d'activité notamment dans les secteurs de la construction, du commerce, des transports, de l'hébergement et de la restauration.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne de supermarchés Tesco a annoncé avoir embauché 45'000 personnes ces deux dernières semaines au Royaume-Uni pour faire face à une envolée d'achats en prévision du confinement dû au coronavirus mais aussi compenser l'absence d'employés malades. Dans un communiqué, le géant de la distribution britannique affirme que la constitution frénétique de stocks en vue des mesures de confinement a entraîné un bond de 30% des achats, ce qui a temporairement "vidé la chaîne de production de certains produits".

TOURISME: Le groupe allemand TUI, numéro un mondial du tourisme, a annoncé avoir signé un prêt relais de 1,8 milliard d'euros (environ 1,9 million de francs suisses), garanti par l'État allemand, pour faire face à l'arrêt de ses activités à cause de l'épidémie de coronavirus. TUI et la banque publique de développement KfW ont "signé un contrat de prêt relais" qui a été approuvé au préalable par le gouvernement allemand le 27 mars, détaille un communiqué.

awp