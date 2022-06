Résumé des principales informations économiques du mercredi 8 juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Credit Suisse subira "probablement" une perte au deuxième trimestre, après un premier partiel déjà dans le rouge. La banque a publié un nouvel avertissement sur résultats. Le numéro deux bancaire helvétique a fait part de conditions de marché difficiles qui vont sans doute entraîner une perte pour la banque d'affaires mais aussi pour l'ensemble du groupe entre avril et fin juin. Il s'attend aussi à des répercussions sur sa participation de 8,6% détenue dans Allfunds.

TÉLÉCOMS: Le Tribunal administratif fédéral (TAF) a confirmé une amende de 71,8 millions de francs suisses infligée en 2016 à Swisscom et sa filiale Cinetrade pour abus de position dominante dans le domaine des retransmissions télévisées d'évènements sportifs. Le géant bleu et Blue entertainment - l'héritier de Cinetrade - assurent dans une prise de position demeurer convaincu de la légalité de leurs actions à l'époque. L'opérateur historique de télécommunications évalue pour l'heure la possibilité d'un nouveau recours devant le Tribunal fédéral. La sanction prononcée en 2016 constituait déjà une réduction de moitié d'une pénalité initiale de 143 millions.

DROIT DES MARQUES: Apple a essuyé un revers devant la Cour de justice de l'Union européenne au sujet du slogan publicitaire "Think different". Les juges ont rejeté une plainte du géant américain contre une décision de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (Euipo), qui avait décidé que l'horloger biennois avait le droit de protéger son propre slogan "Tick different" en tant que marque. Le fabricant de l'Iphone avait estimé que le slogan de Swatch ressemblait trop fortement au sien, utilisé par Apple pour la première fois en 1997.

INDUSTRIE: La dissociation du groupe RUAG est achevée. La Confédération, en tant que propriétaire, a approuvé lors de l'assemblée générale la dissolution de la société faîtière de participation financière BGRB Holding. Le Conseil fédéral avait fondé BGRB Holding en 2019 pour accompagner la dissociation sur le plan stratégique du groupe RUAG, restructuré et subdivisé en deux entreprises indépendantes. Celles-ci seront dirigées à l'avenir directement par la Confédération, leur propriétaire, indique mercredi le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS).

PRÉVOYANCE: Portées par la performance des marchés financiers, les caisses de pension suisses ont réalisé en 2021 le deuxième meilleur rendement sur les dix dernières années, avec une moyenne de 8,4%. Les différences entre les caisses sont toutefois considérables, indique Swisscanto dans une étude. La solide performance des établissements de prévoyance a permis d'alimenter les réserves pour fluctuations de valeur et de mieux rémunérer les avoirs: en moyenne les intérêts ont été de 4,25%, un chiffre sans précédent depuis 2001.

CONJONCTURE: L'économie suisse va marquer le pas cette année, touchée à l'instar des autres pays européens par les répercussions de la guerre en Ukraine et la flambée des prix. Le marché intérieur devrait néanmoins bénéficier d'une situation de l'emploi au beau fixe, selon les prévisions de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Le produit intérieur brut (PIB) de la Confédération devrait progresser cette année de 2,5%, contre +3,0% dans les précédentes estimations de l'organisation basée à Paris et après +3,7% en 2021.

EMPLOI: La situation sur le marché de l'emploi continue de s'améliorer en Suisse. Le taux de chômage a diminué à 2,1% en mai, après 2,3% en avril. Il retrouve ainsi les valeurs de septembre 2019. A fin mai, 98'004 personnes étaient inscrites au chômage auprès des offices régionaux de placement (ORP), soit 6387 de moins que le mois précédent, selon les relevés du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). Sur un an, le chômage a diminué de 44'962 personnes (-31,4%).

CONJONCTURE: L'économie mondiale s'enfonce un peu plus avec la guerre en Ukraine et risque de creuser plus bas encore, alerte l'OCDE dans ses dernières prévisions, qui tablent sur un net recul de la croissance mondiale et une flambée de l'inflation cette année. "Une crise humanitaire se déroule sous nos yeux, laissant des milliers de personnes décédées, forçant des millions de réfugiés à fuir leur foyer et menaçant une reprise économique qui était en chemin après deux années de pandémie", s'alarme la numéro deux et cheffe économiste de l'OCDE, Laurence Boone, dans un texte en préambule de ces prévisions intitulé "le prix de la guerre".

PHARMA: Le géant pharmaceutique britannique AstraZeneca a publié de nouvelles données positives sur un test de phase 3 pour son médicament anti-Covid-19 Evusheld. Ces résultats publiés dans la revue The Lancet Respiratory Medicine montrent qu'Evusheld "apporte une protection statistique notable contre l'évolution vers une forme sévère de Covid-19 ou vers la mort comparé à l'utilisation d'un placebo", écrit AstraZeneca dans un communiqué.

BIOTECH: L'entreprise de biotechnologie américaine Moderna a annoncé de bons résultats préliminaires pour la version modifiée de son vaccin visant spécifiquement le variant Omicron. Une dose de rappel de 50 microgrammes a induit "une réponse d'anticorps (...) supérieure contre le variant Omicron, un mois après son administration, comparé au vaccin originel", a déclaré Moderna dans un communiqué.

HABILLEMENT: Le géant espagnol du vêtement Inditex, propriétaire de la marque Zara, a engrangé un bénéfice net en hausse de 80% au premier trimestre, malgré la fermeture de ses boutiques en Russie décidée en raison de la guerre en Ukraine. Sur son exercice décalé, qui s'est achevé le 31 avril, le leader mondial de l'habillement a dégagé 760 millions d'euros de bénéfices (792 millions de francs suisses), contre 440 millions d'euros lors du premier trimestre 2021, fortement affecté par l'épidémie de Covid-19.

