Résumé des principales informations économiques du mercredi 8 septembre

CORONAVIRUS: Tout en regrettant que cette étape devienne nécessaire parce que la couverture vaccinale reste insuffisante, economiesuisse soutient la décision d'étendre l'exigence du certificat Covid. Les effets d'un nouveau confinement partiel seraient bien plus graves pour l'économie et la société, selon la faîtière. Le nombre toujours élevé d'infections et, en particulier, la menace de surcharge des unités de soins intensifs, ne laissent au gouvernement d'autre choix que de prendre des contre-mesures dès maintenant, écrit économiesuisse dans un communiqué.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque nationale suisse (BNS) estime que la monnaie helvétique est toujours surévaluée, malgré son récent relâchement face à l'euro. "Il est clair pour nous que le franc est toujours surévalué", a indiqué le vice-président de l'institut d'émission Fritz Zurbrügg. La banque centrale suisse va maintenir son bilan aussi élevé que nécessaire et peut relever ce dernier au besoin. La récente poussée d'inflation est passagère, a estimé M. Zurbrügg lors du Forum économique de Suisse centrale. A moyen terme, la BNS ne voit pas de pression inflationniste.

BANQUES: Credit Suisse continue de renforcer ses instances dirigeantes après les affaires Greensill et Archegos. Rafael Lopez Lorenzo prendra les rênes du département de conformité, séparé de la gestion du risque depuis le mois d'avril. Ex-cheffe de la conformité et du risque, Lara Warner avait quitté le groupe au printemps suite à des défaillances qui ont coûté des milliards au numéro deux bancaire helvétique. Actuel responsable de l'audit interne chez Credit Suisse, Rafael Lopez Lorenzo succédera le 1er octobre à Thomas Grotzer, qui chapeaute la conformité du groupe à titre intérimaire depuis début avril, indique l'établissement zurichois. M. Lopez Lorenzo va intégrer la direction générale de la deuxième banque helvétique, pour laquelle il travaille depuis 2015 après un passage chez JP Morgan Chase.

INTÉRIM: Adecco a levé 232,29 millions d'euros (253 millions de francs suisses) grâce au placement de 5,1 millions de nouvelles actions au prix unitaire de 49,6 francs suisses. Ce montant sera utilisé pour l'acquisition prévue de la société Akka Technologies. Cette augmentation de capital a été réalisée auprès d'investisseurs institutionnels suisses et étrangers, indique un communiqué.

ENERGIE: L'énergéticien BKW estime avoir encore du potentiel pour augmenter ses marges, en particulier dans son segment Prestations, a indiqué en conférence de presse Suzanne Thoma, qui dirige la société bernoise. Les prévisions pour l'année en cours ont été confirmées. Le bénéfice net a quasiment doublé au premier semestre par rapport à la même période un an plus tôt. Il a bondi de 86% à 209 millions de francs suisses, notamment grâce aux bons rendements des fonds de désaffectation et de gestion des déchets nucléaires.

TOURISME: Les hôteliers suisses sont confrontés à d'importantes difficultés de recrutement. La crise pandémique a en effet aggravé une situation déjà tendue sur le marché de l'emploi, de l'avis des professionnels du secteur interviewés par AWP lors du Hospitality Summit. "La pénurie de main-d'oeuvre est catastrophique pour les hôteliers suisses", confirme Alain Becker, directeur de l'association romande des hôteliers. Grands et petits établissements, en ville ou à la montagne, tous les établissements sont confrontés au même problème. "Nous avons pour cette rentrée entre 20 et 30% d'apprentis en moins par rapport aux années précédentes", note-t-il. De plus, la situation ne concerne pas uniquement le territoire helvétique, la France et l'Allemagne connaissent une problématique similaire.

IMMOBILIER: Confronté à un taux de vacance record et à une démographie déclinante, le marché immobilier tessinois est actuellement en surchauffe et aura sans doute besoin de plusieurs années pour revenir à l'équilibre. Il est même "clairement en surpoids", selon le président de la Chambre tessinoise de l'économie foncière (Catef) Gianluigi Piazzini, qui souligne que le canton italophone compte actuellement officiellement 7000 logements vacants. "En réalité, il y en a plus, et avec une occupation moyenne de deux personnes par logement, c'est comme si Locarno avait été engloutie par un trou noir", image-t-il.

AUTOMOBILE: Le directeur général de Renault a exclu une fusion avec Nissan, dont le français est le principal actionnaire, mais a estimé que "beaucoup plus de coopération" était possible entre les deux constructeurs dans un entretien avec un journal italien. "Depuis 2010, la logique a été toujours de faire converger les organisations (de Renault et Nissan) pour préparer la fusion. Je ne vois pas ça, je n'imagine pas une fusion car je ne suis pas sûr que cela ait un sens opérationnel", a déclaré Luca de Meo dans une interview au quotidien spécialisé Il Sole-24 Ore.

CRASH: La direction du constructeur aérien Boeing pourra faire l'objet de poursuites lancées par des actionnaires du groupe pour les crashs de deux 737 MAX en 2018 et 2019, ayant fait 346 morts, a estimé un juge américain. L'ensemble des flottes de 737 MAX avait été cloué au sol durant près de 20 mois à partir de mars 2019, à la suite du crash de deux appareils, l'un appartenant à la compagnie indonésienne Lion Air en 2018, l'autre à Ethiopian Airlines en 2019.

PHARMA: Le géant pharmaceutique français Sanofi a annoncé le rachat pour 1,9 milliard de dollars (environ 1,75 milliard de francs suisses) de la biotech américaine Kadmon, qui développe un traitement destiné aux personnes ayant subi une greffe. Sanofi, qui précise dans son communiqué avoir "conclu un accord de fusion définitif avec Kadmon", souligne que cette acquisition "s'inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à poursuivre la croissance de son activité Médecine Générale".

