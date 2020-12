Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

BANQUES: Le nouveau directeur général d'UBS, Ralph Hamers, est rattrapé par son passé. La justice néerlandaise a ouvert une enquête sur une affaire de blanchiment d'argent réglée en 2018 lorsque M. Hamers dirigeait ING. Un tribunal des Pays-Bas a demandé au ministère public d'enquêter sur le rôle de Ralph Hamers dans ce cas. La Cour d'appel de la Haye a rendu une décision finale dans une procédure liée à la décision de septembre 2018, précise le numéro un bancaire néerlandais. Si les juges ont confirmé l'accord trouvé avec ING, ils ont cependant ordonné des poursuites à l'encontre de son ex-directeur général, qui a travaillé 29 ans au sein de l'établissement, dont six à sa tête.

CHIMIE: Après plus d'un an de recherche, Clariant est parvenu à pouvoir son poste de directeur général. Le chimiste de spécialités bâlois a nommé Conrad Keijzer à partir du 1er janvier. Le président Hariolf Kottmann occupait jusqu'ici cette fonction à titre intérimaire depuis juillet 2019. Le Néerlandais âgé de 52 ans a travaillé durant 24 ans pour Akzonobel où il a occupé différentes fonctions de direction. Plus récemment, il a en outre dirigé le français Imerys, indique un communiqué.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche a conclu avec son homologue américain Moderna un partenariat dans le cadre des essais pour un vaccin destiné à prévenir la Covid-19. Les détails financiers de la collaboration n'ont pas été divulgués. Le colosse rhénan mettra à disposition de son partenaire sa gamme de tests Elecsys Ab, qui a reçu l'approbation de l'Agence américaine du médicament (FDA) le 25 novembre dernier. Le test Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S peut mesurer le niveau d'anticorps chez les participants aux essais de vaccins et est susceptible de contribuer à établir une corrélation avec la protection contre la maladie.

BANQUES: Les plus grands gestionnaires d'actifs suisses sont parvenus à maintenir leur rang l'an dernier, selon une étude dévoilée par la société de conseils Willis Towers Watson. Au total, 23 établissements helvétiques figuraient parmi les 500 principaux acteurs de la branche, dont le actifs sous gestion ont pour la première fois dépassé les 100'000 milliards de dollars. A fin décembre 2019, les 500 plus grands acteurs géraient des actifs se montant à 104'000 milliards de dollars (91'580 milliards de francs suisses), soit un bond de 14,8% au regard de l'année précédente, écrit Willis Towers Watson. En l'espace de vingt ans, ces fonds ont ainsi triplé.

TOURISME: L'industrie parahôtelière helvétique ressent les effets des incertitudes liées aux mesures prises pour endiguer la deuxième vague de coronavirus. Les réservations pour la saison d'hiver sont souffreteuses, ont confié à AWP les responsables de la communauté d'intérêts IG Parahotellerie. Le Conseil fédéral a en outre annoncé qu'il envisage de nouvelles restrictions en raison de la détérioration de la situation sanitaire.

CONJONCTURE: L'activité économique au Tessin a été légèrement moins bonne que la moyenne nationale au troisième trimestre et le rebond conjoncturel y a été moins marqué que dans le reste du pays, selon le dernier relevé périodique de l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de Suisse italienne. "L'évolution négative a été particulièrement importante pour le secteur industriel et du commerce, alors que les recettes des entreprises du secteur financier ont continué de croître", signalent les économistes tessinois. Le redressement le plus marqué a été celui de la branche touristique, dont le niveau des recettes a atteint, voire dépassé, celui des années précédentes.

BANQUES: La première banque allemande Deutsche Bank, en pleine restructuration, a annoncé de nouvelles économies à l'horizon 2022 alors que la pandémie de Covid-19 lui permet de rogner sur certaines dépenses immobilières ou de voyage. "Nous avons à nouveau ajusté notre objectif de coûts pour 2022 - de 17 milliards d'euros à 16,7 milliards d'euros (18 milliards de francs suisses)", affirme le président du directoire, Christian Sewing, dans une lettre aux salariés publiée mercredi, en lever de rideau d'une journée dédiée aux investisseurs.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe de distribution Casino, fortement endetté, a annoncé diverses opérations financières visant à rembourser une partie de sa dette ou en repousser les échéances. L'opération vise à "renforcer sa liquidité jusqu'à fin 2023, diminuer le montant de sa dette obligataire et en allonger la maturité moyenne", précise le groupe dans son communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant russe du commerce en ligne Ozon a annoncé avoir dépassé ses objectifs et levé 1,2 milliard de dollars pour son entrée sur le Nasdaq, l'indice boursier technologique de Wall Street. Le groupe tablait sur une levée de fonds de près d'un milliard de dollars. L'entreprise, qui prévoyait de lever près d'un milliard de dollars, en a finalement levé 1,2 milliard suite à l'émission d'un nombre supplémentaire d'actions, a indiqué le groupe dans un communiqué annonçant la clôture de cette offre publique initiale (IPO). Avant l'IPO, Ozon ne pensait même lever que 500 millions de dollars dans ses premières estimations.

AÉRONAUTIQUE: La compagnie aérienne brésilienne Gol a annoncé qu'elle serait la première au monde à reprendre les vols commerciaux du Boeing 737 MAX, cloué au sol depuis mars 2019 après deux accidents rapprochés ayant fait au total 346 morts. "Ces 20 derniers mois, nous avons procédé aux révisions de sécurité les plus exhaustives de l'histoire de l'aviation commerciale. La sécurité avant tout", a déclaré Celso Ferrer, directeur des opérations de Gol, cité dans un communiqué.

awp