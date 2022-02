Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 février

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Pictet s'est montré solide l'année dernière, atteignant un pic historique d'entrées nettes d'argent, générant une forte croissance et dégageant un bénéfice net à des niveaux inégalés, grâce notamment à une cession immobilière. Le groupe bancaire genevois prévoit de créer 300 emplois. Le bénéfice net de l'établissement a dépassé le milliard, s'établissant à 1,01 milliard de francs suisses, en hausse de 75%. "Ce résultat n'est pas le fruit d'une année de travail, mais de près de 10 ans de développement. (...) Nous avons récolté beaucoup d'argent dans nos fonds environnementaux et responsables, des domaines dans lesquels nous avons des compétences depuis plus de 20 ans", explique à AWP Renaud de Planta, associé senior.

MACHINES: Metall Zug se désengage de sa division Wire Processing, son activité dans les câbles regroupée au sein de la firme Schleuniger. Le groupe industriel zougois cède cette unité à Komax et prend en contrepartie une participation de 25% dans le capital du fabricant lucernois de machines et systèmes de production de câblage. La transaction, qui prend la forme d'une quasi-fusion et nécessite encore le feu vert des actionnaires des deux protagonistes ainsi que des autorités en charge de la concurrence, s'opérera dans le cadre d'une augmentation de capital de Komax, a précisé Metall Zug. Les nouvelles actions émises par le groupe sis à Dierikon seront reprises par Metall Zug en échange des titres de Schleuniger.

COMMERCE DE DÉTAIL: Migros Zürich se retire du marché allemand des salles de sport. La coopérative zurichoise du géant orange a confirmé à AWP avoir cédé avec effet rétroactif au 1er janvier la filiale Aciso Fitness & Health au fonds Lafayette Mittelstand Capital. L'information était parue mardi dans la Handelszeitung. Les modalités financières de la transaction font l'objet d'une clause de confidentialité.

CONJONCTURE: Les faillites d'entreprises ont nettement augmenté en janvier tandis que le nombre de nouvelles sociétés inscrites au registre de commerce n'a que faiblement progressé. Quelque 410 firmes ont dû mettre la clé sous le paillasson en raison d'une insolvabilité, soit un bond de 28% sur un an, précise la société Dun & Bradstreet. Les cantons de Zurich (+53%), la région Suisse orientale (43%) et l'Espace Mittelland (+41%) ont observé les hausses les plus marquées.

COMMERCE: L'excédent commercial de l'Allemagne a reculé en 2021, à 173,3 milliards d'euros, pour la cinquième année d'affilée, en raison de pénuries qui ont freiné les exportations en particulier d'automobiles, selon des données publiées par l'Office fédéral statistique. La première économie européenne a conclu l'année sur une hausse de 14% des exportations par rapport à 2020, à 1.375,5 milliards d'euros, tandis que les importations ont grimpé plus vite, de 17%, pour s'établir à 1.202,2 milliards d'euros, selon Destatis.

PARITÉ: Un peu moins d'un tiers des entreprises de l'indice boursier SBF 120 comptent 30% de femmes à des postes de direction, soit le quota de représentation fixé à l'horizon 2027 par la loi Rixain nouvellement votée, a comptabilisé le cabinet de conseil Heidrick & Struggles. Ces entreprises "ont pris une longueur d'avance en anticipant cette évolution", a souligné Jennifer Flock, directrice Diversité, Équité et Inclusion chez Heidrick Consulting, lors de la présentation d'une étude sur la mixité au sein de l'indice de référence SBF 120, qui inclut les 40 plus grosses entreprises françaises du CAC 40.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique israélien Teva, frappé depuis plusieurs années par une crise lui faisant enchaîner de lourdes pertes, a dégagé un bénéfice annuel pour la première fois depuis cinq ans, signant toutefois des résultats nettement inférieurs aux attentes. En 2021, Teva a enregistré un bénéfice net de 417 millions de dollars (385 millions de francs suisses) selon un communiqué, alors que les analystes compilés par Bloomberg l'attendaient bien au-dessus d'un milliard.

PHARMA: GlaxoSmithKline (GSK) a publié des résultats mitigés pour 2021, le géant britannique du médicament ayant du mal à trouver de l'élan sans vaccin contre le Covid-19 et des investisseurs activistes en embuscade. Le bénéfice 2021 ressort en baisse de 24% à 4,4 milliards de livres (5,5 milliards de francs suisses) à cause d'un effet de comparaison défavorable dû à des cessions d'actifs en 2020. Le chiffre d'affaires a été stable à 34,1 milliards, d'après un communiqué.

PEINTURE: Le spécialiste néerlandais de la peinture Akzonobel a publié un bénéfice net en hausse de 32% sur l'ensemble de l'année 2021, notamment grâce à une augmentation des prix pour compenser la flambée des coûts des matières premières. Akzonobel, connu pour ses marques Dulux et Trimetal, a enregistré un bénéfice net de 829 millions d'euros (874 millions de francs suisses), contre 630 millions d'euros en 2020, a annoncé le groupe dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Le numéro un mondial de l'automobile Toyota a publié des résultats supérieurs aux attentes sur son troisième trimestre 2021/22 et a confirmé ses objectifs de bénéfices annuels, tout en abaissant ses prévisions de chiffre d'affaires et de production. Malgré des difficultés persistantes de production liées au Covid-19 et à la pénurie de semi-conducteurs, le groupe japonais a généré un bénéfice net de 791,7 milliards de yens (6,3 milliards de francs suisses) entre octobre et fin décembre, un recul de 5,6% sur un an mais bien meilleur que prévu.

awp