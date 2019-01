Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

POLITIQUE MONÉTAIRE: Après un bénéfice record de 54,4 milliards de francs suisses en 2017, la Banque nationale suisse (BNS) s'attend à achever l'année 2018 dans le rouge. Estimée à près de 15 milliards de francs suisses et reflet d'un débours de quelque 16 milliards sur les positions en monnaies étrangères que détient l'institut d'émission, la perte ne remet pas en question le versement de 2 milliards à la Confédération et aux cantons. Le stock d'or de la BNS, qui représente environ 5% du bilan de la banque centrale, a pour sa part accusé une moins-value de 300 millions de francs suisses, ressort-il du communiqué diffusé par la banque centrale dans sa traditionnelle première estimation de résultat annuel. Quant aux positions en francs suisses, elles ont dégagé un bénéfice de 2 milliards, à la faveur notamment des taux d'intérêts négatifs appliqués aux avoirs à vue des banques commerciales auprès de l'institut d'émission.

INFLATION: L'année dernière, le renchérissement annuel moyen a atteint 0,9% par rapport à 2017. Cette augmentation s'explique notamment par les hausses de prix enregistrées pour les produits pétroliers et les loyers d'habitation, a précisé l'Office fédéral de la statistique (OFS). En 2018, les prix des produits indigènes ont augmenté de 0,4% en moyenne, tandis que ceux des produits importés ont progressé de 2,4%. Le renchérissement annuel moyen avait atteint 0,5% en 2017 alors que 2016 avait vu l'indice reculer de 0,4%.

INTERNET ET LOGICIELS: Digitec Galaxus a vu son chiffre d'affaires bondir de 15% en 2018 à 992 millions de francs suisses. La place de marché en ligne contrôlée par Migros a profité de l'élargissement de son assortiment, qui a pratiquement triplé sur les douze derniers mois, avec 2,6 millions de références sur les deux boutiques en ligne Digitec et Galaxus. En 2018, Digitec est restée la boutique ayant généré le plus important chiffre d'affaires alors que Galaxus a enregistré la plus forte croissance, a indiqué l'entreprise établie à Zurich. Celle-ci prévoit d'agrandir cette année son entrepôt au sein du centre logistique de Wohlen. La réception des marchandises et le stockage des petits articles seront automatisés d'ici 2020.

TOURISME: Orascom Development envisage l'achat d'1% et une action d'Andermatt Swiss Alps (ASA) auprès de Samih Sawiris, le président du conseil d'administration d'Orascom. Cet accord valable jusqu'à décembre 2020 doit permettre au groupe immobilier et hôtelier de détenir 50% plus une action d'ASA. Samih Sawiris détient actuellement 51% d'Andermatt Swiss Alps, une entreprise de tourisme uranaise. Le montant de l'achat est évalué à 3,2 millions, ce qui valorise le capital-propre d'ASA à 320 millions de francs suisses, précise Orascom Development. Pour conclure cette transaction, le propriétaire majoritaire devrait cependant abandonner une dette de 150 millions que lui doit actuellement Andermatt Swiss Alps.

TÉLÉCOMS: Salt doit faire face à un nouveau revers. Son client Coop Mobile a opté pour le réseau mobile de Swisscom avec effet immédiat. Le troisième opérateur suisse a perdu un client d'importance, après le départ de l'opérateur UPC. Chez UPC, les clients seront automatiquement redirigés sur le réseau Swisscom alors que pour Coop Mobile, ils devront résilier eux-mêmes, a indiqué Coop dans un communiqué. UPC fait preuve d'un meilleur service client, a jugé le spécialiste des télécommunications Ralf Beyeler du comparateur Moneyland.

BANQUES: Boris Collardi, intégré au collège des associés de Pictet en juin dernier, va oeuvrer au renforcement de la banque privée genevoise en Suisse alémanique, mais également en Asie et en Italie. L'ancien patron de Julius Bär a pris la tête des activités dans ces trois régions, a indiqué l'associé-gérant senior Nicolas Pictet, dans l'édition de mercredi de la Neue Zürcher Zeitung. "Il serait absurde pour nous de ne pas s'appuyer sur une personne qui a habité en Suisse alémanique, parle la langue et a tissé un précieux réseau sur place", explique l'associé-gérant senior dans l'article.

BIOTECH: Les prix temporaires en France de deux thérapies cellulaires (CAR-T) très innovantes contre certains cancers ont été fixés à des niveaux supérieurs à 300'000 euros par patient, selon des données du ministère de la Santé consultées par l'AFP. Le prix unitaire du Yescarta, traitement du laboratoire américain Gilead, a été fixé à 350'000 euros par patient, tandis que celui du Kymriah, développé par le géant Novartis, atteint 320'000 euros, selon ces données confirmant des informations du quotidien Les Echos.

TOURISME: Reka, émetteur de chèques éponymes et exploitant de lieux de vacances, a étoffé l'an dernier ses revenus dans chacun de ses deux secteurs d'activité. Les ventes d'argent ont progressé de 1,0% à 617,7 millions de francs suisses et les recettes générées par les offres de vacances de 0,1% à 40,3 millions, détaille un compte rendu provisoire. Le groupe bernois escompte pour l'année en cours une performance similaire, pour autant que les conditions économiques ne se dégradent pas. Les réservations pour la saison hivernale se situent près de 7% au-dessus de celles de l'an dernier à pareille époque, et celles pour les beaux jours devraient suivre une courbe comparable.

DEUX-ROUES: Le marché suisse des deux-roues motorisés n'est pas parvenu à rééditer la bonne performance des deux exercices qui ont suivi la levée du taux plancher face à l'euro. En 2018, les professionnels de la branche ont écoulé un peu plus de 24'500 motos (-8,8%) et 17'500 scooters (-5,8%), selon des chiffres publiés par l'Office suisse moto et scooter (OSMS). L'association liée aux importateurs explique ce recul d'une part par l'essoufflement des baisses de prix concédées depuis 2015 pour contrer le "choc du franc", mais aussi par la raréfaction de nouveautés en 2018, les constructeurs étant astreints à adapter leurs gammes existantes aux nouvelles normes antibruit et antipollution Euro-4.

CONJONCTURE: Le taux de chômage dans la zone euro a reculé à 7,9% en novembre, son niveau le plus faible depuis octobre 2008, a annoncé l'Office européen des statistiques Eurostat. Ce chiffre est meilleur que ce prévoyaient des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 8,1%.

EMPLOI: Le taux de chômage en Italie a baissé de 0,1 point en novembre par rapport à octobre, atteignant 10,5%, selon des données provisoires publiées par l'Institut national des statistiques (Istat). Chez les jeunes Italiens âgés de 15 à 24 ans, il a baissé de 0,6 point, mais reste très élevé, à 31,6%.

CONJONCTURE: L'Allemagne a enregistré en novembre un excédent commercial de 19,00 milliards d'euros (21,17 milliards de francs suisses) en hausse de 6,1% par rapport à octobre. Les exportations allemandes ont reculé de 0,4% sur un mois, alors que les importations ont également reculé de 1,6% sur la même période. Le solde dévoilé par Destatis dans un contexte de tensions commerciales persistantes. est bien supérieur aux attentes des analystes interrogés par le fournisseur de services financiers Factset, qui tablaient sur 18,0 milliards d'euros. En données brutes, privilégiées par Destatis mais moins révélatrices d'une tendance de fond, le surplus commercial allemand a atteint 20,5 milliards d'euros en novembre, contre 18,3 milliards en octobre.

GASTRONOMIE: Le prestigieux guide gastronomique français Gault&Millau a été cédé à une famille russe qui s'est engagée à investir plusieurs millions d'euros dans "le digital et l'international", a annoncé à l'AFP le propriétaire actuel du guide Côme de Chérisey. "J'ai vendu 100% des actions du guide à une famille russe", a déclaré Côme de Chérisey, qui a été pendant plus de sept ans directeur et propriétaire du deuxième guide international après Michelin. Le montant de la transaction est confidentiel.

