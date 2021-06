Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

PHARMA: Novartis confirme dans une prise de position son intention de fermer Pharmanalytica, son site d'inspection à Locarno, d'ici fin 2023, en raison d'une érosion de la demande remettant en question sa compétitivité. La mesure menace les emplois d'une cinquantaine de collaborateurs. Le geste répond à la réorientation du géant pharmaceutique vers les produits spécialisés et personnalisés, ne nécessitant pas les mêmes procédures d'examens standardisées que les produits à gros volumes.

SERVICES FINANCIERS: Le rendement des caisses de pension a diminué en 2020 notamment en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus sur les marchés financiers. Cependant cette performance a permis à ces établissements d'améliorer leur stabilité et d'augmenter les réserves, relève une étude de Swisscanto. Le rendement moyen s'est inscrit à 3,97% l'année dernière contre 10,85% en 2019. Les différences entre la meilleure caisse (+12,30%) et la plus mauvaise (-6,5%) se sont en outre accentuées. "Plus la caisse est grande et professionnelle, mieux elle s'en sort", précise le communiqué.

CRÉATION D'ENTREPRISES: Quelque 1634 entreprises ont enclenché une procédure d'insolvabilité de janvier à mai 2021, d'après les données compilées par le cabinet Dun & Bradstreet, qui estime que ce chiffre montre l'efficacité des mesures gouvernementales à repousser la vague de faillites attendue. Le nombre de jeunes pousses en territoire helvétique a en parallèle explosé. Le nombre de faillites a ainsi progressé de 4% sur un an à 1634 firmes, et présente de grandes disparités selon les régions. Ainsi, le nombre de sociétés ayant mis la clé sous la porte a bondi de 21% en Suisse romande, alors qu'il a diminué de 11% en Suisse orientale et de 10% à Zurich.

COMMERCE EXTÉRIEUR: Les exportations allemandes ont progressé en avril pour le douzième mois d'affilée, atteignant quasiment leur niveau d'avant la crise du Covid-19 selon des données publiées par l'Office fédéral des statistiques. Au total, la première économie européenne a exporté des biens pour 111,8 milliards d'euros, soit 0,3% de plus qu'en mars et 0,5% de moins qu'en février de l'année passée, avant la première vague de coronavirus, précise Destatis.

AUTOMOBILE: L'ancien patron de Volkswagen, Martin Winterkorn, à la tête du géant de l'automobile jusqu'à la révélation du "dieselgate", a été mis en accusation à Berlin pour faux témoignage devant une commission d'enquête parlementaire sur ce scandale de moteurs truqués, a indiqué le parquet. L'ancien directeur est accusé d'avoir "sciemment menti" aux députés sur le moment à partir duquel il a eu connaissance de la présence dans les moteurs des voitures VW de logiciels illicites, selon un communiqué du parquet.

ENVIRONNEMENT: Le géant pétrolier Shell a promis d'accélérer sa stratégie climatique en réduisant davantage ses émissions carbone, à la suite d'une décision de justice défavorable aux Pays-Bas, mais sans toutefois dévoiler de mesures concrètes ni de calendrier précis. Ce verdict, dont le groupe prévoit de faire appel, "ne signifie pas un changement mais plutôt une accélération de notre stratégie", écrit le directeur général Ben van Beurden dans un texte publié sur le site internet du groupe anglo-néerlandais.

AUTOMOBILE: Le fabricant italien de voitures de luxe Ferrari a annoncé avoir choisi un expert des puces électroniques, Benedetto Vigna, pour diriger le groupe. L'Italien de 52 ans prendra la relève de John Elkann, comme directeur général, à compter du mois de septembre, a détaillé Ferrari dans un communiqué.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne britannique British Airways et l'irlandaise Ryanair sont visées par une enquête concernant le non-remboursement de billets pendants la pandémie, a annoncé le gendarme britannique de la concurrence. L'Autorité de la concurrence (Competition and Markets Authority) explique dans un communiqué qu'elle entend déterminer si ces deux transporteurs ont enfreint la loi sur la protection des consommateurs.

HABILLEMENT: Le géant espagnol du textile, Inditex, propriétaire de Zara, est sorti du rouge au premier trimestre de son exercice grâce aux ventes en ligne, après avoir essuyé des pertes inédites sur la même période l'année précédente en plein confinement. Au premier trimestre (qui court du 1er février au 30 avril 2021), il a engrangé un bénéfice net de 421 millions d'euros (460 millions de francs suisses), contre les premières pertes nettes de son histoire à 409 millions d'euros sur la même période en 2020.

awp