Résumé des principales informations économiques du mercredi 9 septembre 2020

CONJONCTURE: Les experts du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) ont légèrement revu en hausse leur projections pour l'économie suisse cette année. Ils ont ramené à environ -5% le recul attendu du produit intérieur brut (PIB) helvétique, contre -6,2% jusqu'à présent anticipé. Après la fin progressive du confinement en mai, l'économie suisse s'est reprise plus rapidement que prévu, notamment au niveau du commerce extérieur. Le commerce de détail et les volumes de transaction par carte bancaire ont aussi démontré une reprise de la consommation privée.

MARCHÉ DU TRAVAIL: Le nombre de chômeurs inscrits sur les registres des Offices régionaux de placement (ORP) a progressé en août, tant sur un mois que sur un an, atteignant 151'111 personnes. Les jeunes sont particulièrement concernés. Les mesures de réductions de l'horaire de travail ont toutefois été d'une grande efficacité pour contenir la hausse du chômage. Sur un an, le nombre de chômeurs a bondi de 51,8% soit 51'559 personnes supplémentaires inscrites sur les registres des ORP.

CORONAVIRUS: Dans le domaine industriel, celui des machines-outils est de loin le plus touché par la pandémie du coronavirus, avec des milliers d'emplois qui sont passés à la trappe au deuxième trimestre. Les perspectives restent très sombres par manque total de visibilité sur les entrées de commandes, au moins jusqu'au premier semestre 2021, selon les spécialistes interrogé par AWP. Les derniers indicateurs montrent que dans l'industrie des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM), qui compte 319'600 postes de travail, 3200 ont été supprimés entre avril et juin. Le secteur des machines-outils a subi les plus importantes coupes.

PHARMA: L'Autorité française de la concurrence (AFC) a infligé à Roche et Novartis une amende cumulée de 444 millions d'euros (près de 480 millions de francs suisses) pour abus de position dominante collective dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge (DMLA). L'essentiel de la douloureuse, soit 385 millions d'euros, échoit à Novartis. Roche et sa filiale écopent des quelque 60 millions restants. Les deux laboratoires rhénans, ainsi que le filiale américaine de Roche, Genentech, sont sanctionnés pour avoir cherché à préserver les ventes du médicament Lucentis au détriment de l'Avastin, 30 fois moins onéreux.

BANQUES: Le groupe bancaire UBS va plus que décupler les frais facturés à ses clients dans la gestion de fortune domiciliés à l'étranger et disposant d'un patrimoine de moins d'un demi-million. Au 1er janvier 2021, ceux-ci passeront à 330 francs suisses par mois, contre une trentaine actuellement, selon des documents d'UBS consultés par AWP. Sollicitée, la banque aux trois clés a expliqué que selon elle, "la détention de grandes quantités de liquidités dans un environnement de taux d'intérêt négatifs, avec des risques d'inflation croissants, est une stratégie destructrice de valeur pour les clients et les banques".

INTERNET ET LOGICIELS: Pour répondre à une demande en hausse, la place de marché Digitec Galaxus veut recruter 250 auxiliaires logistiques. Les commandes sont attendues en progression de 50% par rapport à l'année précédente lors de la période des fêtes, a indiqué le numéro un suisse du commerce en ligne détenu par Migros. En mars et en avril, le groupe a déjà recruté 300 employés pour étoffer ses capacités logistiques face à la forte progression de la demande en raison de la pandémie de coronavirus. Désormais, ce sont 250 nouveaux postes qui seront créés à l'entrepôt de Wohlen, en Argovie. En juillet et en août, 120 emplois ont déjà été pourvus.

ACQUISITION: La Poste a pris une participation majoritaire dans le lucernois Klara Business, spécialisé dans les services numériques, a indiqué le géant jaune sans détailler les contours financiers de l'opération. La Poste était entrée en 2018 au capital de cette PME, qui emploie 110 personnes, et détient désormais 50,1% du capital-actions. Klara Business soutient les entreprises et les particuliers dans la numérisation de documents, selon un communiqué de l'ex-régie fédérale.

RESTRUCTURATION: General Electric (GE) a annoncé son intention de restructurer deux divisions en Europe, celle des équipements pour barrages (Hydro) et pour réseaux électriques (Grids), qui "génèrent des pertes financières importantes". "Afin de permettre à ces divisions de retrouver une situation financière viable, elles ont chacune présenté un projet de transformation au comité d'entreprise européen", a expliqué le groupe dans un communiqué, sans précisions à ce stade sur des suppressions de postes, chiffrées à 764 en France par le journal Libération.

LUXE: Tiffany et LVMH, à peine fiancés, déjà divorcés: le groupe de Bernard Arnault ne s'estime plus "en mesure" de racheter "en l'état" le joaillier américain, qui a lui attaqué le groupe français devant la justice aux Etats-Unis. Leurs fiançailles avaient fait les gros titres en novembre dernier, lorsque le numéro un mondial du luxe avait annoncé vouloir croquer la prestigieuse marque new-yorkaise pour le montant record de 16,2 milliards de dollars (14,9 milliards de francs suisses).

AUTOMOBILE: La justice allemande a décidé de renvoyer devant un tribunal l'ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, pour répondre de fraude dans le scandale sur les moteurs diesel truqués du constructeur automobile. Le tribunal de Brunswick, en charge de ce dossier, a jugé "après un examen approfondi de l'acte d'accusation" du parquet qu'il y avait "un soupçon suffisant de fraude en bande organisée" contre M. Winterkorn, qui est renvoyé devant le tribunal avec quatre autres anciens responsables du groupe.

