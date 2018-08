Résumé des principales informations économiques du vendredi 10 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Les deux grandes banques suisses UBS et Credit Suisse ne sont que peu exposées à la Turquie, en pleine tourmente économique après la chute de sa monnaie nationale. La banque aux trois clés comptabilisait fin 2017 des engagements nets de 552 millions de francs suisses dans ce pays, dont la majeure partie sous forme de crédits, selon le rapport intermédiaire. Credit Suisse n'a pas dévoilé de montant, mais a indiqué que la Turquie ne faisait pas partie des 16 plus grandes expositions internationales de la banque aux deux voiles.

DEVISES: Le franc s'appréciait nettement face à l'euro, dans un contexte généralisé d'aversion au risque qui a également saisi les marchés des actions. Si la devise suisse jouait dans l'immédiat sa fonction de valeur refuge, les analystes ne s'attendent cependant pas à ce que la pression haussière subsiste longtemps sur la monnaie helvétique. Vers 12h15, la devise suisse s'échangeait à 1,1409 franc pour un euro après avoir marqué un plus haut à 1,1385 euro dans la matinée, marquant un net raffermissement face à la monnaie unique européenne. Jeudi à la mi-journée, la paire de monnaies s'échangeait encore à 1,1523 euro-franc.

SPORT: Porté par les grands distributeurs Migros et Coop, la croissance du fitness se poursuit à marche forcée en Suisse. Le pays compte actuellement quelque 1200 centres, pour un chiffre d'affaires de la branche estimé à près d'un milliard de francs suisses. Les spécialistes parlent d'une concurrence sans merci. "On assiste à une lutte acharnée pour la clientèle", a déclaré à AWP Roland Steiner, directeur de la Fédération suisse des centres fitness et de santé (SFGV).

BANQUES: En dépit de revenus en baisse, la Banque cantonale bernoise (BCBE) a poursuivi sa croissance au premier semestre. L'établissement a vu son bénéfice net progresser de 2% au regard des six premiers mois de l'an dernier à 58 millions de francs suisses. Son directeur général, Hanspeter Rüfenacht, âgé de 60 ans, quittera ses fonctions mi-2019 pour prendre sa retraite. Considérés dans leur ensemble, les revenus ont en revanche fléchi à 210,5 millions de francs suisses, contre 226 millions douze mois auparavant, précise vendredi la Banque cantonale bernoise. Celle-ci explique le tassement par la nette contraction des dissolutions de correctifs de valeur, en particulier dans sa principale source de recettes, les opérations d'intérêts.

DEVISES: La livre turque a brutalement chuté, perdant quelque 7% de sa valeur face au dollar, sur fond de crise diplomatique entre la Turquie et les Etats-Unis: La chute reflète aussi les inquiétudes face à d'éventuelles répercussions de la situation économique du pays sur des banques européennes. La devise turque a brièvement franchi dans la matinée pour la première fois la barre de 6 livres pour un dollar après avoir perdu quelque 12% de sa valeur. Elle s'est ensuite quelque peu ressaisie et s'échangeait à la mi-journée à 5,91 livres pour un billet vert, accusant une baisse d'environ 7%.

CONJONCTURE: Les prix ont légèrement augmenté aux Etats-Unis en juillet, maintenant l'inflation annuelle à 2,9%, au plus haut depuis 2012, selon l'indice des prix à la consommation (CPI) publié par le département du Travail. L'indice CPI a avancé de 0,2% en juillet en données corrigées des variations saisonnières par rapport à juin, comme s'y attendaient les analystes.

CONJONCTURE: La croissance de l'économie russe s'est accélérée à 1,8% sur un an au deuxième trimestre, dans un contexte de hausse des prix des hydrocarbures et malgré le durcissement des sanctions américaines, selon la première estimation publiée par l'institut des statistiques Rosstat. Le produit intérieur brut de la Russie, qui a traversé deux ans de récession en 2015-2016, avait augmenté de 1,3% sur un an au premier trimestre.

CONJONCTURE: La croissance économique du Royaume-Uni a accéléré à 0,4% au deuxième trimestre, après un mauvais début d'année, profitant en partie d'une météo clémente et des festivités de la Coupe du monde de football, a annoncé l'Office des statistiques nationales (ONS). Cette hausse du produit intérieur brut d'un trimestre sur l'autre est conforme aux attentes des analystes.

CONJONCTURE: L'Italie a enregistré en juin un excédent de sa balance commerciale de 5,071 milliards d'euros, contre 4,504 milliards un an plus tôt, a annoncé l'Institut national de la statistique (Istat). Par rapport au mois précédent, l'Italie a enregistré une hausse de ses exportations (+4,6%) et une hausse très modérée de ses importations (+0,3%), selon l'Istat.

INTERNET: Facebook a annoncé qu'il allait interdire la diffusion sur son réseau d'informations permettant de confectionner des armes à feu imprimées en 3D, qui selon lui violent ses règles d'utilisation. "Partager des instructions sur la fabrication de pistolets grâce à des imprimantes 3D ou à des fraiseuses n'est pas autorisé par les règles de notre communauté" a indiqué un porte-parole de Facebook à l'AFP.

