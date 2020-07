Résumé des principales informations économiques du vendredi 10 juillet 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

SALONS ET FOIRES: En graves difficultés, l'organisateur de salons et de foires MCH veut s'appuyer sur le savoir-faire de la famille Murdoch pour sortir de l'ornière. Le groupe rhénan compte procéder à une augmentation de capital à hauteur de 104,5 millions de francs suisses et veut faire de Lupa Systems, société fondée par James Murdoch, l'un de ses principaux actionnaires. Mercredi, MCH avait indiqué évaluer une participation de James Murdoch, une option finalement retenue. Les premiers contacts avec l'homme d'affaires et fils du milliardaire australo-américain Rupert Murdoch remontent à un an.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le Fédération des coopératives Migros a trouvé en l'assureur Swiss Life un repreneur pour son centre commercial Glatt, en périphérie zurichoise. Le montant de la transaction fait l'objet d'une clause de confidentialité.

CHEMIE: Le chimiste EMS-Chemie a maintenu sa rentabilité opérationnelle au premier semestre 2020 malgré des volumes de vente en baisse du fait de l'impact de la crise du coronavirus sur la demande de biens industriels. Le producteur de polymères grison présente un chiffre d'affaires net en déclin de 26,4% par rapport au premier semestre 2019, à 849 millions de francs suisses.

BANQUES: Julius Bär étoffe ses prestations pour la clientèle très fortunée, dite Ultra high net worth (UHMW). Le gestionnaire de fortune entend créer à cet effet une unité spécialisée dans les investissements privés directs. Active à compter du 1er octobre, elle sera dirigée par Giuseppe De Filippo, lequel rejoindra l'établissement zurichois avec son équipe d'experts. La nouvelle unité vise à compléter l'offre destinée à la clientèle très fortunée en dehors des activités boursières traditionnelles, écrit Julius Bär. Elle doit offrir à ses futurs clients des opportunités d'investissements dans des sociétés non cotées (private equity), dans la dette privée ainsi que dans d'autres actifs non cotés ou illiquides.

DETTE: La dette publique mondiale va grimper cette année à un niveau inédit dans l'histoire pour représenter 101,5% du PIB mondial, plus qu'à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, soulignent des responsables du Fonds monétaire international (FMI) dans un article de blog publié vendredi. Pour autant, Gita Gopinath et Vitor Gaspar, respectivement économiste en chef et directeur du département des finances publiques, estiment que les gouvernements devraient se garder de réduire trop tôt leurs dépenses en faveur de leur économie au risque sinon de compromettre la reprise.

HYDROCARBURES: Après avoir atteint son plus bas en neuf ans, la production mondiale de pétrole devrait repartir à la hausse dès juillet avec la reprise de la demande, a estimé vendredi l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "Menés par l'Arabie saoudite, les producteurs mondiaux ont abaissé la production de près de 14 millions de barils par jour (mb/j) en moyenne d'avril à juin, en réponse à un effondrement sans précédent de la demande et des cours du pétrole", note l'AIE dans son rapport mensuel sur le pétrole.

BOISSONS: Le brasseur danois Carlsberg, numéro quatre mondial du secteur, a publié des résultats préliminaires pour son deuxième trimestre qui ont rassuré en Bourse, du fait de signes de résistance à la crise économique engendrée par le coronavirus. Pour le premier semestre, le chiffre d'affaires du propriétaire des marques Tuborg, Baltika, Kronenbourg ou autre 1664, affiche un recul de 11,6%, mais celui-ci est moins marqué qu'au seul premier trimestre, où il avait avoisiné les 15%. Les volumes vendus ont eux suivi la tendance du début d'année avec un recul de 7,7%.

awp