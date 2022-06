Résumé des principales informations économiques du vendredi 10 juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ENERGIE: L'énergéticien bernois BKW a annoncé le départ de Michael Schüepp, directeur de l'unité BKW Engineering, de la direction élargie du groupe. Il quittera ses fonctions fin septembre 2022. Responsable de la création et du développement des activités d'ingénieries du groupe BKW depuis 2014, c'est Rebecca Weber, directrice financière et directrice générale suppléante de BKW Engineering qui lui succèdera.

HABILLEMENT: Le groupe français de lingerie Etam dévoile ses ambitions d'extension en Suisse à l'occasion de la semaine "We Care Week". La marque française, qui mise sur le local et l'écoresponsable, prévoit 15 ouvertures côté alémanique d'ici 2025. Parmi tous les points de vente Etam du monde, ceux du canton de Vaud et de Genève ont récoltés le plus de soutiens-gorge de seconde main lors de l'opération "Petit geste, joli soutien". "1000 au total ont été récupérés, nettoyés et redistribués par l'association Démarche et Caritas Vaud en 2021," raconte Selma Galland, responsable Suisse de la marque.

VIE DES ENTREPRISES: De janvier à mai, 1916 entreprises ont fait faillite en Suisse, une augmentation de 17% par rapport à la même période de l'année précédente, indique le cabinet Dun & Bradstreet. Parallèlement, 20'953 nouvelles sociétés ont été inscrites au registre du commerce, un résultat en baisse de 2% comparé au même exercice précédent.

CONJONCTURE: L'institut de recherche économique BAK Economics relève sa prévision de croissance de l'économie suisse en 2022 à 2,5% en termes réels, contre 2,4% jusqu'ici. Début janvier, les analystes bâlois prévoyaient encore une croissance de 3,1%. La pandémie de Covid-19, les goulets d'étranglement des chaînes d'approvisionnement, l'inflation et la guerre en Ukraine ont certes affecté l'économie suisse au premier trimestre 2022, mais l'impact est plus faible que prévu. La Suisse n'échappe pas à la situation mondiale, mais le scénario de stagflation évoqué ces derniers temps a peu de chances de se produire dans le pays.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Relèvera ou pas? Les économistes divergent sur la position que va adopter jeudi prochain la Banque nationale suisse (BNS) en matière de taux directeur. Dans un contexte de forte inflation et alors que les grandes banques centrales ont commencé à resserrer leurs politiques monétaires, l'institut d'émission helvétique devra habilement placer ses pions. Depuis la dernière décision de politique monétaire, le 24 mars, le garant suisse de la stabilité monétaire fait face à une situation difficile. La guerre en Ukraine, qui dure maintenant depuis plus de cent jours, ne montre aucun signe d'apaisement et l'inflation ne cesse de grimper, portée par l'envolée des prix des matières premières et les goulets d'étranglement dans la logistique internationale.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation s'est de nouveau accélérée en mai aux Etats-Unis, après un court répit en avril, et est désormais au plus haut depuis décembre 1981. L'inflation a atteint 8,6% sur un an, contre 8,3% le mois dernier, selon l'indice des prix à la consommation (CPI). Sur un mois, la hausse des prix s'élève à 1,0%, contre 0,3% en avril.

CONJONCTURE: La Bundesbank a taillé dans ses prévisions de croissance pour l'économie allemande cette année et voit l'inflation culminer à 7,1%, ce qui justifie "une intervention déterminée" de la Banque centrale européenne pour juguler la hausse des prix. La banque centrale allemande table désormais sur une croissance de 1,9% du produit intérieur brut (PIB) en 2022, contre 4,2% lors de ses projections de décembre.

CONJONCTURE: La production industrielle en Italie s'est accrue de 1,6% en avril par rapport à mars. Ella a ainsi signé sa troisième hausse mensuelle consécutive. Les principaux secteurs industriels ont connu une hausse de leur production sur un mois, dont les biens intermédiaires (+2%), les biens de consommation (+1,6%) et l'énergie (+1,4%), alors que les biens d'équipement sont restés stables. En mars, la production de l'industrie transalpine avait gagné 0,2% sur un mois, après avoir augmenté de 4% en février.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale russe a abaissé son taux directeur de 11% à 9,50%, estimant que malgré un environnement "difficile" pour l'économie russe, "l'inflation ralentit plus vite et le déclin de l'activité économique est moins important" qu'elle ne l'avait prévu. La Banque centrale, qui avait drastiquement augmenté son taux de 9,50% à 20% dans la foulée des premières sanctions fin février, a ainsi achevé de le rétablir au niveau d'avant le début de l'intervention militaire en Ukraine.

BANQUES: Les huit plus grandes banques britanniques ne sont plus "too big to fail", ou trop grosses pour échouer, estime la Banque d'Angleterre (BoE). Leurs faillites ne présenteraient plus un risque systémique pour l'économie de la Grande-Bretagne. Dans le sillage de la crise financière, la BoE avait demandé en 2009 aux grandes banques, celles qui détiennent plus de 50 milliards de livres (plus de 60,4 milliards de francs suisses), de partager avec elle des "testaments". Dans ces documents, les grandes banques doivent préparer la manière dont une possible faillite serait organisée.

DEVISES: Le cocktail toxique d'une croissance atone et d'une inflation dopée par la guerre en Ukraine, la pandémie de Covid-19 et le Brexit pourrait peser encore plus sur une livre britannique déjà en berne, craignent des économistes. Depuis le début de l'année, la livre a perdu plus de 7% face au dollar, qui profite du durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale américaine, mais cède aussi du terrain face à l'euro (-1,7%).

TRANSPORT AÉRIEN: Le gouvernement danois s'est dit prêt à effacer des dettes et à injecter de l'argent dans la compagnie aérienne scandinave SAS pour l'aider à surmonter ses graves difficultés financières, entraînant un net rebond de l'action du groupe. L'Etat danois, premier actionnaire avec l'Etat suédois avec 21,8% chacun, est prêt à porter sa participation jusqu'à 30%, a annoncé le ministre danois des Finances Nicolai Wammen lors d'une conférence de presse.

