Résumé des principales informations économiques du vendredi 11 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

DROIT DES FEMMES: A l'approche de la grève féministe du 14 juin, les femmes suisses gagnent toujours moins que les hommes et même de moins en moins. L'écart salarial moyen s'est creusé entre 2014 et 2018, une situation qui traduit un manque de volonté politique, selon certains collectifs féministes. Dans l'ensemble de l'économie helvétique, les femmes gagnaient en moyenne 19,0% de moins que les hommes en 2018, alors que cet écart ne se situait qu'à 18,1% en 2014, d'après les derniers chiffres de l'Office fédéral de la statistique (OFS).

CONJONCTURE: L'institut de prévisions conjoncturelles BAK Economics a révisé à la hausse ses prévisions de produit intérieur brut (PIB) pour la Suisse cette année, à savoir 3,9%, contre 3,4% auparavant. En revanche, les experts de l'institut bâlois se veulent plus pessimistes pour 2022, prévoyant 3,2% après 3,7% précédemment. Corrigé des événements sportifs, BAK Economics calcule un PIB réel de 3,7% pour 2021 et 3,0% pour l'année suivante. "Une reprise en V largement soutenue se profile à l'horizon pour le deuxième et troisième trimestre. Avec l'ouverture progressive, la locomotive de la croissance seront les secteurs des services. Dans le même temps, le secteur industriel continue à se développer de manière dynamique", expliquent les économistes bâlois dans un communiqué.

ELECTROTECHNIQUE: La destruction par ABB des 115 millions de ses propres actions - représentant près de 6% de l'ancien capital enregistré - rapatriées dans le cadre de son programme de rachat finalisé fin mars a fait chuter la participation en propre du conglomérat industriel à 2,1%. L'opération, destinée à faire profiter les actionnaires de la cession des activités dans les réseaux électriques pour 7,6 à 7,8 milliards de dollars, avait coûté au groupe 3,5 milliards (3,1 milliards de francs suisses). ABB avait dans la foulée lancé un nouveau programme de rachat d'actions, doté de 4,3 milliards.

BANQUES: Patrick Bourloud prendra le 1er août les commandes de la région Romandie de la banque UBS - englobant les cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel et du Jura - et qui compte une trentaine d'agences. Il remplace Cyril Meury qui part en congé sabbatique de longue durée. M. Bourloud assumera ce poste en plus de ses fonctions de responsable de l'activité gestion de fortune dans cette région, a annoncé le groupe zurichois.

CONSTRUCTION: Le groupe de construction Implenia a cédé son activité de services d'équipement et de technologie (ETS) en Autriche à son homologue Sitelog Infra. Le prix de la cession n'a pas été divulgué dans le communiqué. Le nouveau propriétaire, filiale du groupe allemand de construction et immobilier Zech, reprend l'ensemble des 14 salariés, ainsi que l'infrastructure et les contrats en cours.

ENERGIE: Le groupe énergétique BKW a racheté l'entreprise zurichoise Ngworx, spécialisée dans l'informatique, pour renforcer ses compétences dans les secteurs des réseaux et de la sécurité. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Avec cette acquisition, le groupe bernois veut transformer progressivement le département informatique de BKW Building vers un fournisseur complet pour sa clientèle. Ngworx, qui compte une vingtaine de personnes, gardera son équipe de direction, précise le communiqué.

TOURISME: Le voyagiste Hotelplan Suisse observe depuis le début du mois de juin un bond de près de 50% des réservations par rapport à 2019 pour les prochaines vacances d'été à l'étranger. Les destinations autour du bassin méditerranéen sont en particulier prisées, indique la filiale de Migros. La Grèce est de loin la destination la plus prisée, suivie de Chypre et de l'Espagne avec Majorque et les Canaries. L'assouplissement des restrictions d'entrée dans ces pays et la progression de la campagne de vaccination en Suisse expliquent cette tendance, relève le directeur général d'Hotelplan Suisse, Tim Bachmann cité dans le communiqué.

TRANSPORT FERROVIAIRE: Le chemin de fer du Centovalli retrouve peu à peu un semblant de normalité, plus d'une année après la première suspension du trafic international décrétée par les autorités italiennes. A partir de samedi, le célèbre train panoramique desservira à nouveau l'ensemble de la ligne Locarno-Domodossola. "Compte tenu de la possibilité de voyager sans restriction entre l'Italie et la Suisse, dans un rayon de 60 km et dans un délai de 24 heures, la population des zones limitrophes de notre ligne ferroviaire a la possibilité de voyager à nouveau en train", pouvait-on lire sur le site de la société d'exploitation Fart.

CONJONCTURE: La Banque centrale allemande voit l'économie d'outre-Rhin démarrer une phase de "forte reprise" et a relevé en conséquence sa prévision de croissance pour 2021 à 3,7%, selon un communiqué. Les dernières projections voient la croissance du produit intérieur brut (PIB) de la première économie européenne atteindre 3,7% cette année et 5,2% en 2022, avant de retomber à 1,7% en 2023, selon la Bundesbank.

MACROÉCONOMIE: Le Royaume-Uni a enregistré une croissance de 2,3% en avril, la plus rapide progression mensuelle depuis juillet 2020, grâce à la levée de certaines restrictions sanitaires, indique l'Office national des statistiques. La hausse du produit intérieur brut (PIB) a été alimentée par les services, avec notamment la réouverture des restaurants et bars en terrasse et celle des magasins et commerces non-essentiels, tandis que l'industrie et la construction ont vu leur PIB reculer, précise l'ONS.

CONJONCTURE: La croissance de l'Italie, troisième économie de la zone euro, pourrait atteindre 4,9% en 2021, compte tenu de l'amélioration constatée au premier trimestre, selon de nouvelles prévisions publiées par la Banque centrale du pays. "Les niveaux d'activité d'avant la pandémie de coronavirus devraient être rétablis d'ici l'an prochain", estime la Banque d'Italie, mais "des incertitudes persistent" sur l'évolution de la pandémie et "l'efficacité et la qualité des politiques de soutien" de l'économie.

HYDROCARBURES: La demande mondiale de pétrole devrait dépasser les niveaux d'avant la pandémie d'ici fin 2022, en contradiction avec les efforts nécessaires pour contenir le réchauffement du climat, prédit l'Agence internationale de l'énergie (AIE). "La demande de pétrole mondiale va continuer de se reprendre", sur fond de vaccination et de reprise économique, écrit-elle dans un rapport mensuel contenant ses premières prévisions détaillées pour l'an prochain.

TRANSPORT AÉRIEN: Passé le violent trou d'air provoqué par la crise sanitaire, le secteur aérien mondial pense reprendre à terme son ascension malgré les pressions sociétales en Europe invitant à se détourner de l'avion pour lutter contre le réchauffement climatique. La pandémie de Covid-19 a mis à l'arrêt le trafic aérien mondial qui ne devrait retrouver son niveau d'avant-crise qu'à partir de 2023.

FINANCE: L'Institut pour les oeuvres de religion (IOR), plus connu comme la banque du pape, a annoncé avoir dégagé un bénéfice net quasi stable en 2020 malgré la pandémie qui a fortement grevé les finances vaticanes. Le bénéfice a atteint 36,4 millions d'euros (39,6 millions de francs suisses) contre 38 millions d'euros l'année précédente.

CHAMPAGNE: Le producteur de champagne Laurent-Perrier a enregistré une hausse de 6,5% de son bénéfice net à 25,2 millions d'euros (27,4 millions de francs suisses) lors de son exercice décalé 2020/2021, en dépit de la chute de 19,5% de son chiffre d'affaires du fait de la pandémie de Covid-19. Le chiffre d'affaires du groupe familial s'est établi à 195,2 millions d'euros, contre 242,4 millions lors de l'exercice 2019/2020, selon un communiqué.

awp