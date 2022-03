Résumé des principales informations économiques du vendredi 11 mars

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CRYPTOMONNAIES: Les cryptomonnaies ont connu une évolution erratique depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, tiraillées entre des facteurs contradictoires. Elles ont d'abord bénéficié d'un solide engouement, qui n'a pas duré, avec en toile de fond la perspective de la mise en place de régulations plus strictes notamment par Washington. Après avoir hésité au déclenchement des hostilités, le bitcoin, cryptomonnaie de référence, a fortement rebondi fin février dans le contexte de la mise en oeuvre des sanctions occidentales contre la Russie, passant de 38'000 dollars à plus de 44'000 dollars, avant de redescendre au niveau de départ le 7 mars, pour rebondir très brièvement ensuite et retomber presque immédiatement. La volatilité est manifestement élevée.

CONJONCTURE: L'invasion russe de l'Ukraine et les sanctions internationales décrétées contre Moscou risquent de peser sur l'économie suisse. Face à une situation géopolitique imprévisible, la Banque nationale suisse (BNS) devrait temporiser avec la normalisation de sa politique monétaire, même si l'inflation s'envole. La forte hausse des prix du pétrole risque d'être l'un des dangers majeurs pour la croissance suisse, qui avait rebondi l'année dernière. Selon les chiffres du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco), le produit intérieur brut (PIB) a progressé de 3,7% en 2021, après s'être replié de 2,4% l'année précédente sous les coups de boutoir du coronavirus.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION: Maintenant son activité en Russie, Holcim y suspend ses investissements en capital. Dans un message publié sur le réseau social Linkedin, le numéro un mondial du ciment se dit consterné par la souffrance humaine en Ukraine et en Europe de l'Est, le géant zougois prenant le soin de ne pas évoquer l'invasion russe en Ukraine, ni employer le mot de guerre. L'activité en Russie est locale, avec plus de 1000 collaborateurs, et fonctionne en totale conformité avec toutes les réglementations, écrit le géant zougois des matériaux de construction. "Elle continuera à approvisionner les communautés et les populations locales en matériaux de construction essentiels". Holcim ajoute ne pas vouloir tirer profit de sa présence sur ce marché et dit suivre l'évolution de la situation de près.

ASSURANCES: Mario Greco, directeur général de Zurich Insurance, a vu sa rémunération progresser de 4,5% à 9,2 millions de francs suisses en 2021. Douze mois auparavant, il avait empoché 8,8 millions. L'enveloppe destinée à l'ensemble de la direction générale de l'assureur zurichois a en revanche diminué. Le salaire fixe de M. Greco est resté stable à 1,7 million de francs suisses, tandis que la part variable a progressé à 7 millions, contre 6,5 millions l'année précédente, écrit la compagnie d'assurance dans son rapport annuel.

TÉLÉCOMS: Malgré des revenus en repli, reflet de cessions, Mobilezone a fortement amélioré sa rentabilité l'an dernier. Le distributeur zurichois d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile a vu son bénéfice net augmenter de plus de la moitié (+64,3%) à 56,7 millions de francs suisses, un niveau inédit. A la faveur de la bonne performance, un dividende augmenté de 56 à 84 centimes par action est proposé aux actionnaires.

COMMERCE EXTÉRIEUR: L'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) a ajusté les statistiques du commerce extérieur de la Suisse en janvier. Les exportations (total 1, ajusté des variations saisonnières) ont été revues en baisse à 20,81 milliards de francs suisses, contre 20,90 milliards précédemment annoncés. Du côté des importations, l'OFDF a ajusté les chiffres en hausse à 18,86 milliards de francs suisses, contre 18,69 milliards jusqu'à présent, selon un communiqué des autorités fédérales.

HYDROCARBURES: Après le recul subi jeudi, les prix du pétrole rebondissaient vendredi. Ils demeuraient cependant bien loin des niveaux records de plus de 130 dollars le baril affichés en début de semaine, alors que l'offensive russe en Ukraine s'enlise désormais, après quinze jours de combats. Peu avant 08h45, le baril de Brent de la mer du Nord, référence de l'or noir en Europe, pour livraison en mai, se négociait à 111,86 dollars, en hausse de 2,31%. Jeudi soir, les quelque 159 litres de pétrole avaient fléchi à 109,33 dollars, sur des marchés toujours très volatils. En l'espace d'une semaine, ils ont fléchi de 7,66%, non sans avoir frôlé lundi soir les 140 dollars, un niveau proche du record absolu de 147,50 dollars atteint en juillet 2008.

CONJONCTURE: Pas encore remise du Covid-19, l'économie mondiale est à nouveau menacée par la guerre en Ukraine et l'explosion du prix des matières premières, décevant les espoirs du début d'année. La reprise va-t-elle être tuée dans l'oeuf ?

CONCURRENCE: La Commission européenne et l'Autorité britannique de la concurrence ont annoncé enquêter sur l'accord conclu en 2018 par les géants américains de l'internet Google et Meta (Facebook) dans la publicité en ligne, soupçonné de leur offrir un monopole illégal. Cet accord, baptisé "Jedi Blue", est déjà depuis 2020 dans le collimateur de la justice américaine, les deux groupes étant accusés d'avoir conclu une entente "illégale" pour asseoir leur domination sur le marché de la publicité numérique en évinçant toute concurrence via leurs enchères publicitaires.

CONJONCTURE: La croissance du Royaume-Uni a rebondi en janvier de 0,8%, après une baisse de 0,2% en décembre due à la vague du variant Omicron du Covid-19 et aux restrictions mises en place, a annoncé vendredi l'Office national des statistiques (ONS). Le PIB se situait en outre en janvier 0,8% au-dessus de son niveau de février 2020, soit avant la pandémie, a précisé l'ONS. Mais les perspectives de croissance pour l'année sont assombries par la guerre en Ukraine.

BANQUES: Deutsche Bank a de nouveau gonflé l'enveloppe des primes versées à ses équipes en 2021, de 13%, après avoir dégagé un bénéfice record en dix ans et sur fond de guerre des talents. La première banque allemande a alloué une enveloppe de 2,1 milliards d'euros (2,15 milliards de francs suisses) de prime à ses salariés, contre 1,9 milliard d'euros en 2020, qui marquait une hausse de 29%, selon le rapport annuel.

CONFLIT: La compagnie allemande Deutsche Bahn a lancé un "pont ferroviaire" de trains cargos à destination de Kiev, pour livrer des biens de première nécessité à l'Ukraine en guerre, a-t-il annoncé dans un communiqué. "Dans la nuit de jeudi à vendredi, un premier train (...) est parti de la gare de triage de Seddin, près de Berlin, en direction de Kiev", a indiqué l'entreprise publique.

CONJONCTURE: L'inflation a atteint 7,6% en Espagne en février sur un an, son plus haut niveau depuis 35 ans, en raison de la flambée des prix de l'énergie, selon une estimation définitive publiée par l'Institut national de la statistique (INE). Ce chiffre, supérieur à l'estimation initiale de 7,4% publiée fin février, traduit une nette accélération par rapport à janvier, où l'inflation avait déjà atteint 6,2%. Un tel niveau n'avait plus été atteint "depuis décembre 1986", souligne l'INE.

CONJONCTURE: L'inflation en Allemagne a atteint 5,1% sur un an en février, proche du record, alors que la rapide hausse des prix attendue en 2022 a conduit jeudi la BCE a accélérer le retrait progressif de ses rachats de dette. L'inflation s'est de nouveau accélérée après un timide ralentissement observé en janvier (4,9%), le premier depuis juin 2021, a indiqué l'institut Destatis, confirmant sa première estimation.

OPTIQUE: Le géant mondial de l'optique EssilorLuxottica a enregistré l'an dernier des résultats en nette hausse, dépassant ses niveaux prépandémie, et table sur une croissance solide de son chiffre d'affaires pour les quatre prochaines années, a-t-il annoncé. Le mastodonte, issu de la fusion entre le groupe français Essilor et l'italien Luxottica en 2018, a publié pour 2021 un bénéfice net part du groupe de 1,4 milliard d'euros (1,43 milliard de francs suisses) contre 85 millions d'euros l'année précédente, a-t-il indiqué dans un communiqué.

