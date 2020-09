Résumé des principales informations économiques du vendredi 11 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

RESTRUCTURATION: GE Grid Solutions, unité du conglomérat américain General Electric (GE), va cesser ses activités sur le site argovien d'Oberentfelden, faisant planer une menace sur plus de 500 emplois. Avec ce retrait annoncé, GE poursuit la restructuration de ses activités en Suisse entamée en 2016. L'abandon d'Oberentfelden répond aux difficultés rencontrées sur le marché des appareils à commutation isolés au gaz et la nécessité pour GE Grid de consolider ses sites de production.

TÉLÉCOMS: Salt a essuyé un revers judiciaire, avec le rejet par le Tribunal de commerce du canton de Zurich de sa demande d'injonction "ex parte" (en l'absence d'une partie, ndlr). L'opérateur de télécommunication demandait des restrictions dans le rachat prévu de Sunrise par Liberty Global, maison-mère du câblo-opérateur UPC Suisse. Le groupe vaudois avait lancé une procédure contre son homologue zurichois en vue d'empêcher Freenet - principal actionnaire de Sunrise - ainsi que les membres du conseil d'administration et de la direction, de servir leurs actions dans le cadre de l'offre publique d'achat d'UPC.

ASSURANCES: L'assureur bernois La Mobilière a engrangé plus de primes au premier semestre, mais la rentabilité a chuté en raison des coûts engendrés par la pandémie de coronavirus et la mauvaise performance des marchés. Malgré ces difficultés, la compagnie d'assurance va abaisser les tarifs. Entre janvier et fin juin, les primes brutes de La Mobilière ont augmenté de 3,7% à 2,86 milliards de francs suisses, enregistrant une progression de 4,1% dans les activités non-vie (notamment assurances dommages, juridique et santé) et de 1,9% dans l'assurance vie.

ALIMENTATION: La jeune pousse fribourgeoise About you services espère concurrencer les instituts de sondages classiques avec le lancement d'une application devant permettre une collecte de données plus rapide. Des levées de fonds en cours devraient soutenir son expansion à l'étranger. Lancée officiellement en mars 2019, la start-up travaille pour l'heure principalement avec l'industrie agro-alimentaire. "Nous avons une dizaine de clients actuellement", confie à AWP le co-fondateur Julien Kolly.

FAILLITES: La pandémie de coronavirus ne s'est pas encore répercutée en une vague de faillites d'entreprises, selon les données compilées par Creditreform. Les aides financières débloquées par la Confédération et les mesures de sauvegarde de l'emploi ont pour l'heure soutenu les sociétés. Entre janvier et fin août, 2800 sociétés ont été déclarées en faillite pour raison d'insolvabilité, soit 621 de moins qu'à la même période un an plus tôt, selon l'union suisse des créanciers Creditreform.

VINS: Le marché viticole tessinois est durement touché par la crise sanitaire. Les conséquences tant pour les activités de production que de négoce risquent d'être sévères cette année dans le canton italophone, même s'il faudra encore attendre plusieurs mois avant de pouvoir tirer un bilan chiffré. Interrogé par la RSI, le directeur de Ticinowine Andrea Conconi a estimé la perte en volumes de vente "entre un million et un million et demi de bouteilles", ce qui devrait représenter pour l'ensemble de la branche un manque à gagner compris entre 15 et 20 millions de francs suisses.

CONJONCTURE: Le produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni a grimpé de 6,6% en juillet sur un mois, poursuivant son rebond à la faveur de la réouverture de l'économie, même si la reprise reste sous la menace du retrait du chômage partiel et des risques du Brexit. Il s'agit du troisième mois consécutif de hausse pour le PIB, qui n'a récupéré toutefois pour l'heure que la moitié du terrain perdu en raison du choc de la pandémie.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation en Allemagne sont restés stables en août sur un an après une légère baisse en juillet, selon les chiffres définitifs de l'Office fédéral des statistiques Destatis. Après une inflation de 0,9% en juin, puis de -0,1% en juillet, l'indice des prix a enregistré 0% de progression en août, toujours sous l'influence de la baisse temporaire de la TVA mise en oeuvre le 1er juillet par le gouvernement pour relancer l'économie face à la pandémie de Covid-19. Par rapport à juillet, les prix ont continué de baisser le mois dernier, de 0,1%.

AUTOMOBILE: Le constructeur allemand de poids lourds MAN, filiale du groupe Volkswagen, compte supprimer jusqu'à 9500 emplois dans le monde. Le plan de restructuration, qui prévoit aussi des fermetures d'usines, entraînera la réduction de l'effectif du groupe d'un quart. Le directoire "a décidé une réorientation de grande envergure", incluant des économies de 1,8 milliard d'euros, dont "la suppression de jusqu'à 9500 emplois en Allemagne, Autriche et dans le monde, dans tous les secteurs d'activité du groupe". Trois sites, à savoir à Steyr, en Autriche, ainsi qu'à Plauen et Wittlich, en Allemagne, pourraient être fermées, ajoute MAN.

TRANSPORT AÉRIEN: Le principal créancier de la compagnie aérienne sud-coréenne Asiana Airlines a annoncé la rupture de l'accord passé en décembre entre l'actionnaire majoritaire et un consortium mené par le promoteur immobilier Hyundai HDC, en vertu duquel ce dernier devait prendre le contrôle du transporteur en difficulté en y injectant 2500 milliards de wons (1,9 milliard de francs suisses). Kumho Industrial, actionnaire majoritaire de la 2e compagnie aérienne sud-coréenne, "a notifié à HDC la fin de l'accord", a affirmé Choi Dae-hyun, vice-président de la Banque de développement de Corée (KDB).

SERVICES FINANCIERS: L'opérateur boursier paneuropéen Euronext a indiqué qu'il était "en discussion" avec la Caisse des dépôts italienne en vue de faire une offre au groupe boursier britannique London Stock Exchange Group afin de racheter la Bourse italienne. Euronext "confirme être actuellement en discussion avec Cassa Depositi e Prestiti afin de soumettre une offre à London Stock Exchange Group pour acquérir l'activité et les actifs opérationnels clés de Borsa Italiana". Euronext fera une "nouvelle annonce" quand "cela sera approprié", précise le groupe.

RESTAURATION COLLECTIVE: Sodexo, numéro deux mondial de la restauration collective, a annoncé qu'il prévoyait plusieurs centaines de millions d'euros de charges exceptionnelles au deuxième semestre de son exercice 2019-2020 (clos fin août), en raison de la crise sanitaire. Compte tenu de l'impact du Covid-19, Sodexo procède à la revue de la valeur de certains actifs, "susceptible de conduire à l'enregistrement de dépréciations (...) d'environ 250 millions d'euros", détaille-t-il dans son communiqué. Et il prévoit par ailleurs, "en anticipation de la fin des programmes de soutien gouvernementaux dans plusieurs pays", des actions qui devraient représenter "environ 160 millions d'euros de dépenses de restructuration".

awp