Résumé des principales informations économiques du vendredi 12 avril 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Comme attendu, Stadler Rail a rencontré un vif succès pour son entrée en Bourse. A la faveur d'un prix d'émission de l'action du fabricant thurgovien de matériel ferroviaire fixé à 38 francs suisses, soit dans le haut de la fourchette de 36 à 39 francs suisses, le volume de placement s'est hissé à 1,33 milliard, portant la capitalisation boursière de l'entreprise à 3,8 milliards. Dans le cadre de l'offre de base, sursouscrite à plusieurs reprises, Stadler Rail a placé 35 millions de titres, a précisé l'entreprise établie à Bussnang. A ceux-ci, viennent s'ajouter 5,25 millions d'actions réservées aux banques en charge de l'opération via l'option dite de surallocation. La part des actions détenues par le public se montera à 38,16%, ou 43,41% après exercice de l'option de surallocation dans son intégralité.

AUTOMOBILE: ABB et Porsche vont collaborer au Japon. Le géant zurichois de l'électrotechnique fournira au fabricant automobile allemand des équipements pour un réseau de stations de recharge rapide destiné aux futurs véhicules électriques du constructeur de voitures de sport établi à Stuttgart. La première station de recharge rapide entrera en service à mi-2020, précise ABB. Dans le cadre de leur collaboration, les deux entreprises entendent développer une nouvelle génération d'appareils délivrant une puissance de plus de 150 Kilowatts et compatibles avec le standard de charge rapide CHAdeMO. Le groupe zurichois indique avoir jusqu'à présent vendu plus de 10'500 installations de recharge rapide dans 73 pays.

CERTIFICATION ET INSPECTION: SGG procède à une nouvelle petite acquisition. Le spécialiste genevois de l'inspection et de la certification a repris l'entreprise indonésienne WLN Indonesia, pour un montant non dévoilé. Fondée en 2008, la firme de l'archipel du sud-est asiatique a dégagé l'an dernier un chiffre d'affaires de quelque 1,9 million de francs suisses. WLN Indonesia emploie près de 70 collaborateurs, précise vendredi la multinationale genevoise. Etabli à Manado, sur l'île de Sulawesi, où elle dispose d'un laboratoire d'analyse de l'air, de l'eau et du sol, la firme indonésienne est également présente à Bogor, près de la capitale Jakarta, sur l'île de Java ainsi qu'à Makasar.

TRANSPORT: Au moment où la maison mère américaine annonçait son entrée en Bourse, l'entité romande de la plateforme de réservation de voitures avec chauffeur Uber dévoilait des changements dans son modèle de tarification. Elle entend répondre à des revendications récurrentes parmi ses quelque 1000 à 1500 chauffeurs à Genève et Lausanne. "Au cours d'échanges avec plus de 200 chauffeurs, nous avons pu identifier des points de friction, qui déboucheront sur des actions concrètes dès lundi", a déclaré à Carouge le directeur d'Uber Romandie Alexandre Molla. "Les chauffeurs sont nos premiers clients", a-t-il ajouté, reconnaissant que certains d'entre eux se sentaient parfois "pas assez considérés".

ACTIONS: Après un premier trimestre sans annonce particulière, le second partiel s'est révélé beaucoup plus fructueux en matière de nouvelles cotations à la Bourse suisse. Trois entreprises ont fait leurs premiers pas sur la place zurichoise avec Alcon, Stadler et Medacta. Et d'autres pourraient suivre. Au niveau mondial, les entrées en Bourse ont été une denrée rare en premier partie d'année, les investisseurs étant vraisemblablement échaudés par une fin 2018 calamiteuse pour les marchés d'actions. En Suisse, aucune société n'a osé se lancer dans le grand bain entre janvier et fin mars.

COMMERCE ENLIGNE: Jumia, le leader africain du commerce en ligne, s'apprêtait vendredi à faire ses premiers pas à Wall Street et a levé 196 millions de dollars (quasiment autant en francs suisses) à l'occasion de cette opération. L'entreprise débutera en cours de séance son aventure sur le célèbre parquet du New York Stock Exchange sous le symbole "JMIA".

BANQUES: JPMorgan Chase a annoncé des bénéfices et recettes trimestriels "record", en raison d'une bonne santé de l'économie américaine qui s'est traduite par des hausses des demandes de ses cartes bancaires, des crédits octroyés et des dépôts enregistrés. La première banque américaine en termes d'actifs a enregistré au premier trimestre un bénéfice net de 9,2 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), en hausse de 5,4% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 29,85 milliards (+4,7%), selon un communiqué, dépassant dans les deux cas les anticipations des marchés financiers.

CRYPTOMONNAIES: La plateforme d'échanges américaine de cryptomonnaies, Coinbase, a lancé cette semaine au Royaume-Uni une carte de débit permettant de payer ou retirer de l'argent à partir d'un compte en devises virtuelles. Selon la société basée à San Francisco, cette initiative est la première dans l'Union européenne à permettre d'utiliser des monnaies virtuelles partout dans le monde physique.

HYDROCARBURES: La major pétrolière américaine Chevron a annoncé vendredi être parvenue à un accord pour racheter sa compatriote Anadarko pour un montant total de 33 milliards de dollars (quasiment autant en francs suisses), une opération lui permettant de se renforcer dans le gaz naturel liquéfié (GNL) notamment. Cette transaction, une des plus importantes dans le secteur pétrolier depuis de nombreuses années, se fera en actions et en numéraire, détaille Chevron, ajoutant qu'il reprendra également la dette de l'entreprise.

AUTOMOBILES: Les ventes d'automobiles en Chine ont chuté pour le neuvième mois consécutif en mars, reculant de 5,2% sur un an, selon une fédération professionnelle, le premier marché mondial continuant son repli sur fond de conjoncture morose. Cette annonce intervient quelques jours avant l'ouverture mardi du salon automobile de Shanghai (est), grand rendez-vous du secteur où se presseront constructeurs locaux et étrangers.

awp