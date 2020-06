Résumé des principales informations économiques du vendredi 12 juin 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CAISSES DE PENSION: Après une évolution favorable en avril, les caisses de pension ont profité de la bonne tenue des marchés boursiers pour améliorer leurs performances financières en mai. Les institutions de prévoyance de l'échantillon d'UBS ont affiché un rendement positif moyen de 1,41% une fois leurs frais déduits, après un rendement de 3,26% le mois précédent et une performance négative de 5,7% en mars. A la faveur de cette nouvelle évolution favorable, le rendement moyen des caisses de pension passées sous revue par le numéro un bancaire helvétique s'est inscrit à 3,23%.

LUXE: Sophie Guieysse, quitte avec effet immédiat le comité de direction de Richemont. Elle continuera cependant à occuper le poste de directrice des ressources humaines, a précisé à AWP le groupe de luxe genevois. Dans la foulée, elle renoncera à solliciter un nouveau mandat d'administratrice lors de l'assemblée générale du 9 septembre. Cette annonce intervient en plein remous sur la politique de rémunération des dirigeants, dans un contexte marqué par le repli des recettes globales durant le confinement imposé par différents gouvernements pour endiguer la propagation du Covid-19.

BANQUES: Boris Collardi, directeur général (CEO) du groupe bancaire Julius Bär de 2009 à 2017, se retrouve dans le collimateur de la justice. Le Ministère public zurichois s'est mis en action après avoir reçu une plainte pénale contre le financier et d'autres responsables de la banque. "Sur la base d'une dénonciation anonyme en février, le Ministère public zurichois procède à une enquête préliminaire pour déterminer s'il existe des soupçons initiaux de faute pénale", a indiqué à AWP un porte-parole du parquet, confirmant une information du blog financier Inside Paradeplatz.

MATÉRIEL FERROVIAIRE: Stadler Rail a décroché une nouvelle commande. Le fabricant thurgovien de matériel ferroviaire livrera aux Chemins de fer rhétiques (RhB) 20 compositions supplémentaires du type "Capricorn". L'ordre de la compagnie grisonne, qui se monte à 172,9 millions de francs suisses, représente une option liée à un contrat initial de 2016 portant sur 36 trains. La commande des RhB s'inscrit dans le cadre de la stratégie 2030 de la compagnie de chemins de fer visant notamment la poursuite de la modernisation et de la standardisation du matériel roulant.

IMMOBILIER: Ina Invest, filiale immobilière du groupe de construction Implenia, a entamé du bon pied son premier jour de négoce à la Bourse suisse. La nouvelle cotation du titre constitue la première opération du genre depuis le début de l'année. Un peu avant l'ouverture du marché, Implenia et Ina Invest ont fait savoir que le prix final de l'émission était de 22,42 francs suisses par action.

BANQUES: La Banque cantonale de Genève (BCGE) s'est trouvé un nouveau directeur exécutif pour sa filiale Dimension en la personne d'Arthur Magis. Ce dernier succédera au 1er juillet au fondateur de la société Claude Romy, qui a décidé de se retirer des activités opérationnelles, tout en demeurant au conseil d'administration, précise la société spécialisée dans la conduite de transactions et d'évaluation d'entreprise. M. Magis a rejoint la filiale de la BCGE début février, après avoir travaillé une dizaine d'années pour des cabinets de conseil internationaux.

CONJONCTURE: La production industrielle en zone euro a enregistré une chute record (-17,1%) en avril par rapport à mars, touchée de plein fouet par les mesures de confinement liées au coronavirus, a indiqué l'Office européen des statistiques. Cette baisse mensuelle est nettement plus importante que celles observées fin 2008 et début 2009 lors de la crise financière, a souligné Eurostat.

CONJONCTURE: L'économie du Royaume-Uni a subi un effondrement record de 20,4% en avril pendant le confinement mis en place pour endiguer la pandémie, mais va commencer à sortir la tête de l'eau avec le redémarrage progressif de l'activité. Cette chute du produit intérieur brut (PIB) sur un mois intervient après un plongeon de 5,8% en mars, selon des chiffres du Bureau national des statistiques (ONS).

TRANSPORT: Les compagnies aériennes British Airways, EasyJet et Ryanair ont annoncé avoir lancé une action en justice contre le gouvernement britannique afin qu'il renonce à la quarantaine imposée aux voyageurs arrivant au Royaume-Uni. Elles estiment dans un communiqué commun que la quarantaine en place depuis lundi pour au moins trois semaines "va avoir un effet dévastateur sur le tourisme britannique et l'économie, et va détruire des milliers d'emplois".

LOISIRS: Cure de jouvence pour Sanrio, le groupe japonais exploitant la licence Hello Kitty : son fondateur de 92 ans va céder la place à son petit-fils de 31 ans, plus jeune donc que la petite chatte blanche devenue poule aux oeufs d'or. Tomokuni Tsuji va devenir le nouveau PDG à compter du 1er juillet et sa nomination doit être validée par les actionnaires lors d'une assemblée générale ordinaire le 26 août.

BIÈRE: Une attaque informatique de type "rançongiciel" a contraint Lion, premier brasseur d'Australie et de Nouvelle-Zélande, à suspendre ses opérations, perturbant les livraisons aux pubs et restaurants au moment où ils émergent graduellement du confinement imposé contre le coronavirus. L'entreprise, qui fabrique des bières très populaires comme XXXX Gold, Tooheys, Hahn, James Boag ou Little Creatures, a indiqué que cette attaque commise lundi "ne pouvait intervenir à un pire moment".

AÉRONAUTIQUE: Airbus risque de supprimer davantage d'emplois au Royaume-Uni qu'en France ou en Allemagne faute de prolongation par Londres du dispositif de chômage partiel au-delà du mois d'octobre, a prévenu le patron de l'avionneur européen Guillaume Faury dans le Financial Times. Les mesures de chômage partiel, où l'Etat prend en charge tout ou partie du salaire, permettent "d'amortir les réductions de main d'oeuvre et de conserver les compétences", plaide-t-il. "Si nous n'avons pas ce système au Royaume-Uni, nous devons chercher des solutions plus permanentes alors que nous aurions pu éviter cela pour une partie de la main-d'oeuvre".

COMMERCE EN LIGNE: Le géant chinois du commerce en ligne JD.com a levé 3,7 milliards de francs suisses en vue d'une introduction à la Bourse de Hong Kong la semaine prochaine. Il s'agit par le montant de la deuxième levée de fonds dans le monde depuis le début de l'année, selon l'agence financière Bloomberg.

JEUX VIDÉO: Sony continue de distiller au compte-gouttes les informations sur sa nouvelle console PlayStation 5, dont le lancement est attendu d'ici la fin de l'année, sans pour l'instant savoir à quelle date ni à quel prix. Après avoir passé les bandes-annonces d'environ 25 jeux conçus spécialement pour la nouvelle console, le géant japonais a montré pour la première fois la PS5, toute en courbes blanches et noires.

