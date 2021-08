Résumé des principales informations économiques du vendredi 13 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

BANQUES: Credit Suisse va proposer comme administrateur Axel Lehmann, ex-cadre de sa concurrente UBS, lors d'une assemblée générale extraordinaire. Il devrait être en charge de la gestion des risques, après que la banque a été secouée par plusieurs scandales. La banque aux deux voiles va soumettre aux actionnaires l'élection d'Axel Lehmann et de Juan Colombas comme nouveaux membres non exécutifs de son conseil d'administration lors d'une assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 1er octobre.

SERVICES FINANCIERS: Le prêt entre particuliers ("crowdlending"), qui permet d'emprunter sans faire appel à une banque, a la cote. De plus en plus connu, ce moyen de financement est également utilisé par des entreprises, des associations et des institutions publiques. Face à cette nouvelle concurrence, les banques réagissent, mais les résultats sont mitigés. Une quinzaine de plateformes de mises en relation entre les emprunteurs et les investisseurs sont actuellement opérées en Suisse, selon le comptage de la Haute Ecole de Lucerne dans son étude sur le secteur. Mais 80% à 90% du marché est monopolisé par trois à cinq plateformes, une concentration assez forte, explique Simon Amrein, co-auteur de l'étude.

CONJONCTURE: Les économistes de BAK Economics ont légèrement revu à la baisse leurs prévisions de croissance pour cette année, estimant que "le contexte mondial se redresse de manière moins dynamique que prévu". L'institut bâlois table désormais sur un taux de croissance du produit intérieur brut (PIB) helvétique de 3,7% cette année, contre +3,9% dans ses précédentes estimations.

AUTOMOBILE: Après plusieurs mois de reprise, les nouvelles mises en circulation de voitures de tourisme sont reparties à la baisse en juillet en Suisse, selon le relevé de l'Office fédéral de la statistique (OFS). Au cours du mois sous revue, 19'138 nouveaux véhicules ont été immatriculés, ce qui représente une baisse de 14% par rapport à la même période l'année dernière. Il s'agit également de la première baisse enregistrée depuis février.

RÉSEAUX SOCIAUX: "Dites non au vaccin et profitez du pass sanitaire sans vous faire vacciner", "ton pass sanitaire par mail sous 8 voir 10h maximum", "la vaccination devient optionnelle grâce à notre service": il est possible d'obtenir en une journée un faux pass sanitaire sur les réseaux sociaux, en dialoguant avec des comptes dont la durée de vie n'excède pas quelques jours. "J'ai trouvé une solution à 350 euros", explique à l'AFP un jeune homme de 28 ans qui a souhaité garder l'anonymat.

HYDROCARBURES: Le géant pétrolier russe Rosneft a annoncé un bénéfice net de 233 milliards de roubles au deuxième trimestre (2,9 milliards de francs suisses au taux actuel), retrouvant pleinement la santé après la crise de 2020. Le bénéfice net a ainsi augmenté de moitié par rapport au premier trimestre 2021 (149 milliards de roubles) et a explosé par rapport au deuxième trimestre 2020 (43 milliards de roubles), année plombée par la pandémie et une crise pétrolière.

awp