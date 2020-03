Résumé des principales informations économiques du vendredi 13 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les économistes de Raiffeisen ont revu en nette baisse leurs estimations de croissance pour cette année, en raison de la pandémie de coronavirus. L'établissement table désormais sur un produit intérieur brut (PIB) en repli de 0,2% en Suisse, alors que dans ses précédentes estimations la banque s'attendait encore à +1,3%.

PANDÉMIE: La Suisse sera bientôt en mesure de proposer un test du dépistage du coronavirus développé par Roche, pouvant être effectué sur les machines de diagnostic du groupe pharmaceutique bâlois, a indiqué ce dernier à AWP. Un porte-parole de Roche a précisé que ce nouveau test, le Cobas SARS-CoV-2, détecte la signature génétique (ARN) du nouveau coronavirus dans un test simple effectué par un professionnel de la santé à l'aide d'échantillons prélevés par écouvillonnage nasopharyngé et oropharyngé.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les clients inquiets de la crise du coronavirus se pressent apparemment sur le site de l'épicerie en ligne LeShop. Conséquence de la vive demande, la filiale de Migros a mis en place un système de liste d'attente. Selon un test, il faut patienter jusqu'à une vingtaine de minutes avant de pouvoir effectuer le moindre achat. Après s'être identifiés sur le site, les clients sont informés du temps qu'il leur reste à attendre avant de pouvoir remplir leur panier numérique. Selon un porte-parole de LeShop, contacté par l'agence AWP, la clientèle doit non seulement faire preuve de patience pour effectuer ses achats, mais aussi pour les livraisons, le délai atteignant actuellement pour celles-ci 3 jours.

SURVEILLANCE DES MARCHÉS: Le Conseil fédéral a nommé lors de sa séance Marlene Amstad en tant que présidente du conseil d'administration de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma). Succédant à Thomas Bauer, la nouvelle dirigeante, actuellement vice-présidente du conseil d'administration du gendarme des marchés financiers, prendra ses fonctions le 1er janvier 2021. Atteignant l'âge légal de la retraite, M. Bauer remettra son mandat d'administrateur et de président de l'organe de contrôle de la Finma le 31 décembre de cette année, indique la Finma dans un communiqué.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Novartis ne s'attend pas à des ruptures de stock de ses médicaments aux Etats-Unis après la suppression des vols commerciaux en provenance d'Europe décrétée par Washington. "Nous n'anticipons pour l'heure aucun problème d'approvisionnement en raison de la récente interdiction de voyage entre l'Europe et les Etats-Unis", a assuré à AWP un porte-parole du laboratoire rhénan.

CORONAVIRUS: Swisscom a détecté une hausse de la consommation des services de télévision et du streaming. Le nombre d'appels téléphoniques est aussi en progression, tant en Suisse qu'à l'international, durant cette période marquée par le coronavirus. "Je ne peux vous donner de chiffre précis, mais c'est une tendance nette depuis quelques jours", a indiqué le directeur général Urs Schaeppi dans un entretien publié par le quotidien Le Temps.

TÉLÉCOMS: Mobilezone n'a pas déçu les investisseurs l'année dernière. Il est parvenu à générer un bénéfice net de 44,4 millions de francs suisses, en progression de 12,3% par comparaison avec 2018. Le groupe zurichois surprend en bien le consensus AWP des analystes, qui tablait sur 43,5 millions. Même scénario pour le résultat d'exploitation (Ebit) qui s'est hissé de 13,5% à 59,6 millions, alors que le consensus escomptait 58,6 millions, a indiqué l'exploitant zurichois de magasins de télécommunications,

ENERGIE: L'énergéticien bernois BKW, via sa filiale LTB Leitungsbau, a remporté un contrat de plus de 50 millions de francs suisses en Allemagne, auprès du gestionnaire de réseau de transport TenneT. En coopération avec l'entreprise Cteam, BKW s'occupera de la construction de trois lots de lignes à 380 kilowatts sur la côte ouest du Land de Schleswig-Holstein, entre Klixbüll et Husum, précise un communiqué.

AÉRONAUTIQUE: Ruag MRO continuera à réaliser des travaux de maintenance pour l'armée de l'air néerlandaise. La Royal Netherlands Air Force a renouvelé son contrat avec le groupe bernois jusqu'en 2022, indique ce dernier. Ruag MRO assurera spécifiquement la maintenance des hélices d'avions d'entraînement PC-7. L'accord passé avec l'armée de l'air néerlandaise comprend une option pour une prolongation de contrat jusqu'en 2026. Aucun détail financier n'est dévoilé.

CONSTRUCTION: Implenia va construire un important axe routier en Bavière. Les autorités du Land allemand ont confié à un consortium emmené par le groupe zurichois les travaux pour la nouvelle route nationale B15 et son raccordement à l'autoroute A92. Implenia recevra 52 millions d'euros (56 millions de francs suisses), sur un contrat devisé à 63 millions. La succursale munichoise d'Implenia assumera la direction technique et commerciale, indique le géant de la construction, qui a été choisi au terme d'un appel d'offres. Les travaux vont débuter en avril. L'essentiel du bétonnage devrait être terminé mi-2022, pour une fin du chantier attendue en novembre 2023.

BANQUES: La banque centrale chinoise a annoncé une baisse du ratio de réserve obligatoire des banques, libérant 550 milliards de yuans (74,4 milliards de francs suisses) pour soutenir l'économie. Ce ratio, qui oblige les banques à conserver des liquidités auprès de la banque centrale, sera abaissé dans une proportion d'un demi-point à un point de pourcentage à compter de lundi, a précisé dans un communiqué l'institut d'émission, au moment où la Chine fait face à un fort ralentissement économique pour cause d'épidémie de Covid-19.

BANQUES: Tests grandeur nature, télétravail, restrictions des voyages, ordres tout électroniques: le monde de la finance passe à l'attaque face à la déferlante du coronavirus, déployant à tout va des plans de secours pour assurer la continuité sur les marchés. "A Londres, le parterre d'analystes d'HSBC est rentré à la maison, pareil pour Unicredit à Munich", expliquait tout récemment Henrietta Pacquement, responsable obligataire chez Wells Fargo AM dans la capitale britannique.

AUTOMOBILE: Le constructeur automobile allemand Volkswagen a fait état d'une chute de 74% de ses livraisons de voitures en Chine en février sur un an, conséquence de l'arrêt quasi-total de l'économie du pays, d'où est partie l'épidémie du coronavirus. Cette forte baisse du marché chinois, son plus important dans le monde, entraîne un recul de près de 25% des ventes globales de l'entreprise, passant de 724'400 unités en février 2019 à 546'300 en février 2020.

ASSURANCES: L'assureur italien Generali a annoncé avoir vu son bénéfice net progresser de 15,7% à 2,67 milliards d'euros (2,8 milliards de francs suisses), une performance qui lui permet de confirmer l'intégralité des objectifs de son plan stratégique "Generali 2021". Ce résultat est néanmoins légèrement inférieur au consensus des analystes de Factset qui tablait sur un bénéfice de 2,7 milliards d'euros.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Avec une semaine d'avance sur les attentes, la Banque de Norvège a réduit son taux directeur de 0,5 point, à 1%, au lendemain d'une réunion extraordinaire convoquée pour contrecarrer l'impact économique de la pandémie Covid-19. En Suède voisine où le taux directeur est de 0% depuis décembre --après des années de taux négatifs--, la banque centrale a annoncé un prêt exceptionnel de jusqu'à 500 milliards de couronnes (46 milliards d'euros) aux banques afin d'éviter les faillites d'entreprises.

awp