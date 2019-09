Résumé des principales informations économiques du vendredi 13 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Les banques cantonales suisses ont bien tiré leur épingle du jeu au premier semestre, malgré la pression plus forte sur les marges, estime leur organisation faîtière. Les 24 établissements concernés ont cumulé un bénéfice net de 1,6 milliard de francs suisses, en très légère baisse (-0,6%) sur un an. Une nouvelle croissance importante a été enregistrée aussi bien pour la clientèle entreprises que privée, relève l'Union des banques cantonales suisses dans un communiqué.

CONSTRUCTION: Implenia sera confronté à un nouvel actionnaire de référence déterminé à tourner la page des mauvais résultats financiers. Veraison, société d'investissement zurichoise réputée comme activiste, s'est alliée avec Max Rössler pour former un groupe détenant 18,1% du géant de la construction. L'objectif des partenaires consiste à remettre Implenia "sur le chemin du succès" afin d'assurer et d'augmenter la valeur de l'entreprise zurichoise, affirme Veraison dans un communiqué.

TRANSPORT: Sept mois après son lancement dans l'Arc lémanique, la plateforme Kapten, anciennement Chauffeur Privé, s'apprête à suspendre ses opérations en Suisse "pour une durée indéterminée". Ce service de véhicule de tourisme avec chauffeur (VTC) invoque des obstacles réglementaires. Concurrent d'Uber et de Lymo, Kapten avait débarqué à Genève en raison du "potentiel important" qu'elle y décelait, puis avait ouvert peu après un deuxième bureau à Lausanne. Le groupe français avait annoncé son intention en début d'année de recruter 300 chauffeurs pour cette expansion internationale, la Cité de Calvin étant alors sa deuxième ville choisie, après Lisbonne.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le président de la Bundesbank, Jens Weidmann, a estimé que la Banque centrale européenne avait "dépassé les bornes" en relançant jeudi son programme de rachat de dettes, ouvrant la fronde contre le patron de l'institut Mario Draghi. M. Weidmann, dont les réticences sur ce sujet étaient connues, est l'un des 25 membres du conseil des gouverneurs de la BCE, qui n'a pas pour habitude d'étaler ainsi ses différends et a décidé jeudi d'un vaste arsenal anti-crise.

FUSIONS: Le London Stock Exchange (LSE) a rejeté l'offre de rachat "non sollicitée" de la Bourse de Hong Kong, dévoilée deux jours plus tôt et portant sur près de 32 milliards de livres (39,3 milliards de francs suisses), d'après un communiqué. "Le conseil d'administration voit des problèmes fondamentaux sur certains aspects clés de cette proposition conditionnelle: la stratégie, faisabilité (...) et valorisation. Par conséquent, il rejette à l'unanimité cette proposition et vu ses défauts fondamentaux, ne voit aucun mérite dans la poursuite" de discussions, explique-t-il.

TRANSPORT AÉRIEN: British Airways a prévenu qu'elle allait de nouveau annuler tous ses vols le 27 septembre en raison d'une nouvelle journée de grève massive de ses pilotes, ce qui va perturber les voyages de dizaines de milliers de voyageurs. La compagnie aérienne appelle les pilotes du syndicat Balpa à "annuler leur grève et reprendre les négociations" pour régler ce conflit social qui porte sur les salaires.

ENERGIE: EDF a connu une nouvelle semaine compliquée, avec la révélation de problèmes de fabrication sur certaines pièces qui équipent au moins cinq réacteurs nucléaires, faisant craindre des arrêts coûteux. L'électricien avait annoncé que les procédures prévues n'avaient pas été respectées par sa filiale Framatome lors d'opérations réalisées "sur certaines soudures de générateurs de vapeur", de gros composants des centrales, lors de leur fabrication.

