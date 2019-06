Résumé des principales informations économiques du vendredi 14 juin 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

ASSURANCES: Le réassureur Swiss Re a précisé vendredi le calendrier de l'introduction en Bourse (IPO) de sa filiale britannique ReAssure. La cotation à la Bourse de Londres interviendra en juillet. Swiss Re a confirmé il y a une semaine son intention de procéder à cette IPO. Si l'opération venait à se réaliser, le groupe zurichois abaisserait sa participation à 50%, contre 75% actuellement. ReAssure a été réorganisé comme un groupe indépendant dans l'optique de cette cotation.

BANQUES: Raiffeisen a annoncé la nomination de Markus Voegelin au poste de responsable du département Risque & Compliance. L'actuel chef de la gestion du risque (CRO) de Vontobel prendra ses nouvelles fonctions auprès de la coopérative bancaire st-galloise à l'automne et intégrera la direction générale. Avant de rejoindre la banque de gestion zurichoise en 2016, le quinquagénaire a officié pendant plus de six ans auprès de la banque Coutts, notamment en qualité de directeur financier (CFO), opérationnel (COO) et suppléant du directeur général (CEO).

DISPOSITIFS MÉDICAAUX: Straumann a décidé de ne pas donner suite à son projet de coopération avec Align pour les scanners intra-oraux. Dans le même temps, le fabricant bâlois d'implants dentaires versera 16 millions de dollars supplémentaires au groupe américain dans le cadre du règlement d'un litige de plusieurs années sur des brevets. Une collaboration dans les scanners intra-oraux avait été envisagée comme un des volets de l'accord mettant fin à une guerre des brevets de plusieurs années entre Align Technology, spécialiste de l'impression 3D pour l'orthodontie, et la filiale de Straumann, Clearcorrect.

BANQUES: La cause de l'égalité salariale pour les femmes doit visiblement encore faire son bonhomme de chemin auprès des banques genevoises. Actuellement, seules Pictet, Lombard Odier et Reyl peuvent se prévaloir d'une certification attestant de leurs efforts. La liste devrait s'allonger, relativise toutefois un spécialiste. Mardi, l'Association suisse des employés de banque a lancé un pavé dans la mare en publiant une étude qui jette une lumière crue sur les inégalités prévalant dans la profession. Par exemple, les bonus perçus par les hommes peuvent dépasser de 40% ceux des femmes. L'Office fédéral de la statistique place le secteur financier parmi les derniers de classe en Suisse.

TRANSPORT AÉRIEN: Swiss casse certains stéréotypes autour du métier de pilote afin de favoriser les vocations, dans un contexte de concurrence accrue entre compagnies aériennes pour recruter du personnel de cockpit. La nouvelle campagne de la filiale de Lufthansa cible particulièrement les femmes, les personnes moyennement diplômées et les... porteurs de lunettes. Diffusée sur les réseaux sociaux, internet et par voie d'affichage, la campagne de promotion est volontairement "provocante" afin de titiller la curiosité des 18 à 32 ans, dont les attentes ne plus celles des générations précédentes, observe le directeur de l'association des pilotes Aeropers, Henning Hoffmann, interrogé par AWP. Un nouveau style de marketing s'imposait, "car il n'est aujourd'hui plus aussi aisé de trouver des candidats, même si la demande reste suffisante".

HYDROCARBURES: L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a abaissé pour la deuxième fois consécutive sa prévision de croissance de la demande de pétrole, soulignant que cette question devenait centrale en raison du ralentissement de la croissance économique. L'AIE a réduit de 100.000 barils par jour (b/j) sa prévision de croissance de la demande de brut pour 2019, attendue désormais à 1,2 million b/j. Elle l'avait déjà diminuée de 90.000 barils le mois précédent.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation en France a ralenti en mai à 0,9% sur un an, après avoir accéléré à 1,3% en avril. L'Insee a légèrement révisé à la baisse l'inflation pour le mois de mai, initialement évaluée à 1%. Sur un mois, l'indice des prix à la consommation est en progression de 0,1%, contre 0,3% en avril. Cette évolution est notamment due à un repli de 0,2% sur un mois du prix des services, qui avaient augmenté de 0,5% en avril.

TRANSPORT FERROVIAIRE: L'opérateur ferroviaire allemand Deutsche Bahn ne veut plus utiliser de glyphosate sur son réseau et étudie plusieurs alternatives pour remplacer l'herbicide controversé. "Nous voulons mettre en place un projet de recherche (pour) exploiter de manière sûre et en respectant l'environnement nos 33'000 kilomètres de réseau", a indiqué au journal Wirtschaftswoche Ronald Pofalla, directeur des infrastructures.

MOBILITÉ ÉLECTRIQUE: Le constructeur automobile Fiat Chrysler (FCA) a annoncé avoir noué des partenariats avec les fournisseurs d'énergie italien Enel X (groupe Enel) et français Engie qui lui apporteront des "solutions innovantes de recharge" pour alimenter ses nouveaux modèles hybrides et électriques. "Ces partenariats construisent la stratégie de mobilité électrique que nous avons annoncée l'an passé dans le cadre d'un plan quinquennal, explique le directeur général de FCA Mike Manley dans un communiqué.

AUTOMOBILE: Volkswagen veut lever entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros, soit moins qu'attendu, en introduisant en Bourse de 10% à 11,5% du capital de sa branche poids lourds Traton, a annoncé le constructeur. L'action sera proposée à Francfort et Stockholm entre 27 et 33 euros (30,3 et 37 francs suisses) pour un début de cotation le 28 juin.

AÉRONAUTIQUE: L'avionneur européen Airbus s'est entendu avec les sept nations clientes de l'A400M sur une révision du contrat pour cet avion de transport militaire qui a connu de nombreux retards et surcoûts, a-t-il annoncé vendredi. L'amendement au contrat, en négociations depuis mars 2017, porte en particulier sur un nouveau calendrier de production et de nouvelles conditions financières.

awp