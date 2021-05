Résumé des principales informations économiques du vendredi 14 mai 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MATÉRIEL ROULANT: Le constructeur de matériel roulant Stadler Rail aura d'ici la fin de l'année gommé le retard accumulé en raison de la pandémie de coronavirus, assure le président, actionnaire principal et accessoirement directeur général intérimaire, Peter Spuhler dans les colonnes du St. Galler Tagblatt. Les perturbations induites par la crise sanitaire avaient généré l'an dernier des soucis aussi bien pour l'approvisionnement, que dans les procédures d'approvisionnement ou encore des appropriations de commandes par les clients. Les hangars de l'entreprise ont conséquemment abrité jusqu'à une centaine de locomotives et de rames en attente d'enlèvement.

ASSURANCES: Le groupe Visana a accusé un recul de 51,1% de son bénéfice net à 110,8 millions de francs suisses au terme de l'exercice 2020 par comparaison avec 2019. Le résultat des placements financiers notamment est passé de 119,3 millions en 2019, à 3,5 millions à fin 2020. Le rapport de gestion du groupe montre que le volume des primes est resté stable à 3,56 milliards de francs suisses, mais le résultat des activités d'assurance s'est contracté de 144,0 millions à 137,4 millions, alors qu'il se situait encore à 162,1 millions en 2018. 52,8 millions sont issus de l'assurance de base et 84,6 millions des assurances complémentaires, contre respectivement 40,2 millions et 103,8 millions un an plus tôt.

BIENS DE CONSOMMATION: Les ventes au détail aux Etats-Unis ont stagné en avril par rapport à mars, lorsque les Américains avaient beaucoup consommé grâce aux chèques de relance versés par le gouvernement fédéral, selon les chiffres publiés par le département du Commerce. Le montant total des ventes s'est élevé à 619,9 milliards de dollars en avril, comme en mars. C'est moins bien qu'attendu, puisque les analystes tablaient sur une hausse de 1,8%, après un bond de 10,7% en mars, selon des données révisées en hausse et également publiées vendredi.

CONJONCTURE: La production industrielle aux Etats-Unis a continué à s'améliorer en avril, comme attendu, les usines endommagées par la vague de froid polaire de février ayant repris du service, et malgré la pénurie de puces électroniques qui pénalise l'industrie automobile. La hausse de la production a été de 0,7% en avril par rapport à mars, conforme aux attentes des analystes, selon les données publiées par la Banque centrale américaine (Fed).

AFFAIRE GREENSILL: L'étau se resserre autour du magnat de l'acier Sanjeev Gupta. Son groupe GFG, déjà à cours d'argent, est désormais visé par une enquête pour soupçons de fraude et blanchiment d'argent, notamment concernant ses liens avec la société en faillite Greensill. Le SFO (Serious Fraud Office), l'équivalent du parquet financier, "enquête sur des soupçons de fraude, de commerce frauduleux et de blanchiment d'argent dans la conduite de l'activité des entreprises de Gupta Family Group (GFG) Alliance, y compris ses liens financiers avec Greensill".

INFORMATIQUE: Le conglomérat japonais Toshiba, qui a récemment été convoité par CVC Capital Partners, est revenu dans le vert en 2020/21 et prévoit de continuer à rebondir sur son nouvel exercice démarré le 1er avril, selon des résultats publiés vendredi. Son bénéfice net annuel s'est établi à 114 milliards de yens (940 millions de francs suisses), contre une perte de 114,6 milliards de yens sur son exercice précédent. Cette performance est nettement supérieure au dernier objectif du groupe (70 milliards de yens).

AUTOMOBILES: Le deuxième constructeur automobile japonais Honda a annoncé un bénéfice net en forte hausse sur son exercice 2020/21 grâce à des réductions de coûts et des effets comptables positifs, mais a formulé des prévisions nuancées pour 2021/22. Pour 2021/22, Honda attend un repli de 10,3% de son bénéfice net à 590 milliards de yens (4,87 milliards de francs suisses) et une stagnation de son bénéfice opérationnel à 660 milliards de yens, citant comme explications l'impact persistant de la pandémie, la pénurie de semi-conducteurs et le renchérissement des matières premières.

COMMERCE EN LIGNE: Le géant américain du commerce en ligne Amazon a annoncé la création de 10'000 emplois au Royaume-Uni en 2021, grâce notamment à l'ouverture de nouveaux centres de distribution, afin de répondre au boom de la demande avec la pandémie. Le groupe va porter ses effectifs totaux dans le pays à 55'000 personnes d'ici la fin de l'année, selon un communiqué. Amazon avait annoncé la veille l'embauche de 75'000 supplémentaires aux Etats-Unis et au Canada.

