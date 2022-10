Résumé des principales informations économiques du vendredi 14 octobre 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

LUXE: Nombre de sous-traitants de l'industrie horlogère ont déjà négocié l'achat de l'électricité pour au moins la fin de l'année prochaine, mais la poussée de l'inflation affectera leur rentabilité. Certains fournisseurs, en particulier les plus forts dans leur secteur, ont entamé des négociations avec leurs clients pour pouvoir répercuter une partie des hausses de prix de l'énergie ou d'autres intrants. "Ceux qui ont bloqué sur un, deux ou trois ans leur approvisionnement ont de la chance mais cela ne fait que reporter le problème. Le problème de la hausse des prix de l'énergie est quand même là. Nous ne pensons pas qu'il y aura une chute", explique à AWP François Billig, directeur général d'Acrotec, un des plus grands sous-traitants indépendants de l'industrie horlogère, basé à Develier.

LOGICIELS BANCAIRES: Le titre Temenos était en chute libre à la Bourse suisse, au lendemain d'un avertissement sur résultats au troisième trimestre et d'un sérieux coup de rabot sur les objectifs. Dans la communauté financière, les annonces de la veille suscitent la consternation, alors que la direction du développeur genevois est une nouvelle fois remise en question. Vers 16h20, la nominative Temenos dévissait de 18,9% à 53,00 francs suisses, à contre-courant de son indice de référence (SLI), qui s'enrobait de 1,00%.

AUTOMOBILE: Les services cantonaux des automobiles ont connu un regain d'activité en septembre, en comparaison annuelle comme en glissement mensuel. Le nombre de nouvelles immatriculations a progressé de 1,6% sur un an pour atteindre 27'761 véhicules. Les octrois de permis de circulation sur les neuf premiers mois de l'année demeurent néanmoins inférieurs de près de 12% à leur niveau à pareille époque en 2021, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans son décompte périodique.

PHARMA: Novartis essuie un nouveau revers aux Etats-Unis dans sa tentative de retarder l'arrivée de versions génériques de son moteur de ventes contre la sclérose en plaques Gilenya. La Cour suprême des Etats-Unis a rejeté une demande de blocage du lancement d'une version de substitution dans le cadre d'une procédure en cours entre le mastodonte pharmaceutique bâlois et son concurrent chinois HEC Pharma. La décision ouvre ainsi la porte au lancement de ces génériques.

CHAUSSURES: L'exploitant de boutiques de chaussures Vögele Shoes a obtenu de la justice saint-galloise l'ouverture d'une procédure de sursis concordataire, indique le registre du commerce cantonal. L'entreprise dispose désormais de quatre mois pour adopter et appliquer des mesures d'assainissement de sa situation financière. Rachetée en 2018 par le polonais CCC Group, Vögele Shoes a été revendue mi-2021 à l'allemand cm.shoes qui s'était pour l'occasion associé avec le fonds munichois GA Europe.

ENERGIE: L'énergéticien bernois BKW s'offre l'installateur allemand Elektroanlange Dresden-Mitte, émanation en 1999 d'ABB sise à Dresde. La trentaine d'employés fournit des prestations s'étalant de la construction d'infrastructures haute tension à l'installation électrique. Cette prise de position dans la perle de l'Elbe permet à la division BKW Infra Services d'étendre son réseau dans le centre et le nord de l'Allemagne, en plus de renforcer la filiale locale BKW Energy Solutions, souligne un communiqué. Ce dernier ne mentionne par contre aucun détail financier sur cette transaction.

BANQUES: L'activité économique de la zone euro tend vers un scénario de récession de près de 1% en 2023 dans le contexte de resserrement monétaire et de crise énergétique lié à la guerre en Ukraine, a déclaré le vice-président de la BCE. La Banque centrale européenne (BCE) a établi en septembre plusieurs hypothèses pour la croissance de la zone euro en 2023 et "ce que nous considérions comme notre scénario baissier (...) se rapproche du scénario de base", indique Luis de Guindos dans une interview au quotidien lituanien Verslo Zinios.

POSTE: L'entreprise postale britannique Royal Mail, en perte de vitesse au Royaume-Uni et touchée par une grève, envisage jusqu'à 10'000 suppressions de postes d'ici au mois d'août qui pourraient se traduire par 6000 licenciements. Le groupe International Distributions Services, sa maison mère, a indiqué avoir lancé un processus de consultation pour "ajuster la taille de l'entreprise".

CONJONCTURE: Les ventes au détail ont stagné aux Etats-Unis en septembre, a indiqué le département du Commerce, ce qui semble montrer que l'inflation commence à peser sur le pouvoir d'achat des Américains. Le montant total de leurs dépenses s'est élevé à 684 milliards de dollars, inchangé par rapport à août malgré une inflation des prix de 0,4% sur le mois comme l'avait signalé l'indice CPI des prix à la consommation publié jeudi. Les analystes misaient sur une hausse de 0,2% des ventes au détail le mois dernier, selon un consensus de Briefing.com.

BANQUES: JPMorgan Chase a vu son bénéfice net reculer au troisième trimestre, même si ces résultats sont dans leur ensemble meilleurs que prévu. Reste que la banque américaine redoute la présence de "difficultés significatives juste devant nous". "Aux États-Unis, les consommateurs continuent de dépenser et d'avoir des comptes solides, les offres d'emploi sont nombreuses et les entreprises restent en bonne santé", a souligné son PDG, Jamie Dimon, dans un communiqué. Mais l'économie fait aussi face à une "inflation obstinément élevée", la "hausse des taux d'intérêts dans le monde entier", "la guerre en Ukraine" et "la fragilité de l'approvisionnement et des prix du pétrole", a-t-il ajouté.

BANQUES: La banque américaine Citigroup a vu ses profits reculer au troisième trimestre. La performance a été lestée par l'argent mis de côté pour faire face à d'éventuels impayés et par la baisse des revenus générés par l'activité de banque d'affaires. Le bénéfice net de l'établissement a plongé de 25%, à 3,5 milliards de dollars (3,48 milliards de francs suisses). En raison de la hausse des prêts qu'elle a accordés, la banque a augmenté de 370 millions de dollars les réserves destinés à compenser les possibles défauts de paiements de ses clients. Elle les avait diminuées de 1,1 milliard sur la même période l'an dernier, alors que l'économie se remettait de la pandémie.

ALIMENTATION INDUSTRIELLE: Le géant français de l'agroalimentaire Danone a annoncé qu'il prévoyait de se désengager de son unité "produits laitiers et d'origine végétale" en Russie, qui constitue la majeure partie de son activité dans le pays, ne conservant à terme que sa branche nutrition infantile. "Danone annonce aujourd'hui sa décision de lancer le processus de transfert du contrôle de son activité Essential Dairy and Plant-based (EDP) en Russie", a indiqué le groupe, l'une des quelques multinationales à être restée en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février.

BANQUES: La banque américaine Morgan Stanley a vu son chiffre d'affaires et ses bénéfices reculer au troisième trimestre. L'activité des banquiers d'affaires a fortement ralenti face à des entreprises réticentes à engager actuellement de grandes opérations. Le chiffre d'affaires de la firme a baissé de 12% sur la période, à 13 milliards de dollars (12,9 milliards de francs suisses). Son bénéfice net a parallèlement chuté de 30%, à 2,5 milliards de dollars.

