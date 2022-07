Résumé des principales informations économiques du vendredi 15 juillet 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

LUXE: Le groupe de luxe Richemont a enregistré au premier trimestre de son exercice décalé 2022/2023 une forte hausse du chiffre d'affaires et décoiffé les prévisions des analystes. Malgré des commentaires globalement positifs, le cours de l'action a pris le chemin de la cave. D'avril à juin 2022, les recettes du propriétaire de la marque Cartier notamment se sont enrobées de 12% à taux de change constants à 5,26 milliards d'euros (5,13 milliards de francs suisses). La hausse a même atteint 20% au taux courant.

CHOCOLAT: Le mastodonte zurichois de la transformation de cacao Barry Callebaut annonce la remise en service progressive début août de son usine belge de Wieze, dont la production avait été interrompue fin juin suite à la découverte de salmonelles dans des lots de chocolat. La multinationale rappelle être parvenue à rappeler les lots avant leur intégration dans la chaîne de distribution alimentaire et à identifier la lécithine comme cause de la contamination. Le retour graduel à la pleine utilisation des capacités suivra la progression du nettoyage ordonné des lignes de production, dans les semaines qui suivront.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne Swiss a affiché un "résultat positif" au deuxième trimestre, a indiqué sa maison-mère Lufthansa, sans plus de précision. Selon des chiffres provisoires et non audités, le groupe Lufthansa a dégagé entre avril et fin juin un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros (8,4 milliards de francs suisses), plus que doublé par rapport au deuxième trimestre 2021. Au niveau opérationnel, l'entreprise a dégagé un bénéfice d'exploitation (Ebit) ajusté entre 350 et 400 millions, contre une perte de 827 millions un an plus tôt.

MOTOS ET SCOOTERS: Les ventes de motos et scooters ont poursuivi leur décrue au deuxième trimestre en Suisse. A fin juin, le marché affichait une contraction de 15,2% en rythme annuel à 30'705 véhicules écoulés. Motosuisse évoque une phase de normalisation, après l'engouement dopé par la crise pandémique. "Nous sommes très satisfaits du niveau actuel des ventes, qui est revenu à celui d'avant la pandémie", a confié à AWP un porte-parole de la faîtière des importateurs. La contraction du marché concerne essentiellement les motos, où les ventes entre janvier et juin ont diminué de 22,1% par rapport à la même période un an plus tôt, à 18'611 engins.

TOURISME: Les exploitants hôteliers en Suisse ont poursuivi sur la voie du rétablissement au mois de juin. La multiplication par plus de trois du nombre de visiteurs étrangers a généré une augmentation finale de 58,6% du nombre de nuitées réservées. La fréquentation autochtone s'est, elle, enrobée de 5,5%, selon des indications préliminaires diffusées par l'Office fédéral de la statistiques.

CONJONCTURE: Coup de frein brutal: la Chine a vu sa croissance économique s'effondrer au deuxième trimestre pour signer sa pire performance depuis 2020. La contraction reflète les restrictions sanitaires et la crise dans l'immobilier, lesquelles ont lourdement pénalisé l'activité. Selon des chiffres officiels, le produit intérieur brut (PIB) de la deuxième puissance économique mondiale a progressé sur un an de seulement 0,4% sur la période avril-juin. Il s'agit de son rythme de croissance le plus faible depuis début 2020, quand au premier trimestre le Covid-19 avait paralysé l'activité en Chine (-6,8%).

AUTOMOBILE: Les ventes d'automobiles ont chuté de 14% dans l'Union européenne au premier semestre, comparé à la même période de 2021, a indiqué l'Association des constructeurs européens (ACEA). Sur fond de pénurie persistante de puces électroniques, quelque 4,6 millions de véhicules neufs ont été vendus, les principaux marchés essuyant tous des chutes à deux chiffres. L'Italie s'effondre ainsi de 22,7%, la France de 16,3%, l'Allemagne de 11% ou l'Espagne de 10,7%. Près de l'UE, le marché britannique a reculé de 11,9% sur la même période. Le mois de juin a ainsi été le 11e mois de baisse d'affilée, avec un recul de 15,4% sur un an des ventes dans l'UE.

CONJONCTURE: Malgré l'impact de la guerre en Ukraine sur l'économie, la Banque d'Italie a relevé sa prévision de croissance pour 2022, tablant désormais sur une hausse du PIB de 3,2%, contre 2,6% auparavant. La précédente prévision, publiée en juin, ne tenait pas compte de la bonne surprise du premier trimestre: l'Italie a enregistré une hausse de 0,1% de son produit intérieur brut (PIB), alors qu'une estimation initiale avait fait ressortir un recul de 0,2%.

BANQUES: La banque américaine Citigroup a fait mieux que prévu au deuxième trimestre, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des marchés compensant la baisse d'activité de ses banquiers d'affaires, selon un communiqué. Le bénéfice net de l'établissement dirigé par Jane Fraser a reculé de 27% à 4,5 milliards de dollars (4,4 milliards de francs suisses).

HABILLEMENT: Le groupe de luxe britannique Burberry a vu ses ventes au premier trimestre freinées par les confinements en Chine en raison du Covid-19. Les ventes à périmètre comparable du groupe au célèbre motif quadrillé ont augmenté de 1% sur un an à 505 millions de livres (585,6 millions de francs suisses) au premier trimestre de l'exercice décalé 2022/2023, achevé le 2 juillet.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant américain de la distribution en ligne Amazon a annoncé qu'il embauchait plus de 4000 personnes supplémentaires cette année au Royaume-Uni en contrat à durée indéterminée (CDI). Les nouvelles embauches devraient faire grimper les effectifs dans le pays à 75'000 personnes et faire du groupe l'un des dix premiers employeurs privés au Royaume-Uni. Le géant américain du commerce sur internet a été l'un des plus gros bénéficiaires de la pandémie et des confinements lorsque les magasins étaient fermés. En tout, Amazon dit avoir créé 40'000 emplois au Royaume-Uni en trois ans.

