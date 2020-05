Résumé des principales informations économiques du vendredi 15 mai 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: L'institut de recherches conjoncturelles KOF s'attend à une "lourde récession" en Suisse cette année, en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. Avec la montée du chômage et des mesures de sauvegarde de l'emploi, les comptes publics vont faire face à une hémorragie de recettes fiscales. Les économistes zurichois prévoient une chute du produit intérieur brut (PIB) de 5,5% cette année, après une progression de 0,9% en 2019. Ils ont apporté vendredi un sérieux coup de rabot à leurs projections, puisqu'ils tablaient jusqu'à présent sur un PIB en légère progression de 0,3% en 2020.

LUXE: Le groupe de luxe Richemont a enregistré un fort repli de son bénéfice net pour son exercice 2019/2020, notamment en raison d'un effet unique. Le propriétaire de Cartier et IWC a fortement subi au 4e trimestre l'impact du coronavirus et ce dernier devrait se renforcer au cours des prochains mois. "Nous allons peut-être être confrontés à 12, 24 ou 36 mois de graves difficultés économiques. C'est peut-être trop pessimiste, mais qui sait", s'est interrogé le président du conseil d'administration, Johann Rupert.

AÉRONAUTIQUE: L'avionneur Pilatus a signé un bel exercice 2019 et décroché un gros contrat de l'armée de l'air espagnole début 2020, mais s'est vu néanmoins contraint d'introduire le chômage partiel, qui touche encore près de 20% de ses collaborateurs, vu le coronavirus. Le chiffre d'affaires de l'avionneur de Suisse centrale a progressé de 7,1% à 1,17 milliard de francs suisses, alors que le résultat opérationnel (Ebit), qui s'est établi à 153 millions, se retrouve pratiquement au même niveau que lors de l'exercice précédent (157 millions).

BANQUES: La Banque nationale suisse (BNS) va tantôt procéder au rappel des anciens billets de banque, ceux de la huitième série. L'opération devrait être lancée au premier trimestre de l'année prochaine. L'émission de la 9e série de billets de banque s'est achevée le 12 septembre dernier. Conformément à la loi, l'institution peut désormais rappeler les billets de la série précédente. Jusqu'à la date de rappel, les "anciens" francs suisses conservent leur statut de moyen de paiement légal et peuvent être utilisés ou échangés dans restriction, assure la banque centrale.

CONJONCTURE: La production industrielle en Chine a connu un rebond en avril à +3,9% sur un an. Les ventes au détail ont dans le même temps poursuivi leur repli à -7,5%. C'est la première fois depuis le début de l'année que la production industrielle est en territoire positif, signe d'un retour progressif à la normale dans le premier pays touché par l'épidémie de Covid-19. "La reprise du travail, de la production et du marché ont connu des améliorations progressives" au mois d'avril, s'est félicité le BNS.

CONJONCTURE: L'Allemagne a subi un recul de 2,2% de son produit intérieur brut (PIB) au premier trimestre, en raison du coronavirus, entrant officiellement en récession, a annoncé l'office fédéral des statistiques Destatis. L'économie allemande connaît son "pire résultat depuis la crise économique" de 2008/2009, et "son deuxième plus mauvais depuis la Réunification" en 1990, indique l'institut, alors même que les mesures de restrictions visant à endiguer la pandémie, au prix d'un fort impact sur l'activité, ont débuté mi-mars, en fin de trimestre.

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation a continué de ralentir en avril à +0,3% sur un an contre +0,7% en mars, malgré la hausse des prix de l'alimentation. L'Insee a ainsi revu à la baisse de 0,1 point son estimation provisoire publiée fin avril.

CONJONCTURE: Le chiffre d'affaires et les commandes à l'industrie ont diminué d'un quart en mars en Italie, en raison de l'impact sur l'économie de l'épidémie de coronavirus. Le chiffre d'affaires a reculé de 25,8% par rapport à février et de 25,2% sur un an, en données corrigées des effets calendaires.

CHIMIE: Le groupe chimique belge Solvay a annoncé la fermeture de deux usines aux Etats-Unis et au Royaume-Uni et la suppression de 570 postes en raison de l'affaiblissement de la demande lié au Covid-19. Le groupe "a l'intention de cesser son activité industrielle dans ses usines de Manchester (Royaume-Uni), et de Tulsa (Oklahoma, États-Unis)", issues de son activité "matériaux composites", explique-t-il dans un communiqué.

INFORMATIQUE: Le géant taïwanais des puces électroniques TSMC, grand fournisseur d'Apple, a annoncé qu'il allait investir 12 milliards de dollars dans une nouvelle usine aux Etats-Unis. La 2e implantation du groupe au pays de l'Oncle Sam créera des milliers d'emplois. Il s'agit d'une victoire pour le président américain Donald Trump qui s'était fait le champion des emplois manufacturiers aux Etats-Unis pendant sa campagne. La construction de l'usine en Arizona devrait débuter en 2021. Le site doit commencer en 2024 la production de puces de 5 nanomètres, les plus petites et les plus rapides qui soient.

