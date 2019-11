Résumé des principales informations économiques du vendredi 15 novembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: Greta Thunberg a beau pu mobiliser des millions de gens pour des manifestations en faveur de l'environnement à travers toute l'Europe, les Suisses continuent cependant de prendre l'avion pour aller en vacances. Les voyagistes n'ont pas ressenti "l'effet Greta" au niveau des réservations, mais leurs clients versent davantage de compensations CO2. L'un ou l'autre client n'emprunte peut-être plus l'avion et prend le train, a précisé à AWP Karin Markwalder, une responsable de Der Touristik Suisse, le propriétaire de Kuoni.

CONSTRUCTION DE MACHINES: L'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux (MEM) a connu un nouveau trimestre difficile, marqué par un recul "rapide et substantiel" des commandes, des ventes et des exportations. Dans un communiqué, la faîtière Swissmem met en exergue la détérioration des conditions de marché et la surévaluation du franc. La tendance à la baisse observée depuis le début de l'année s'est confirmée au troisième trimestre, avec une nouvelle baisse de 14,7% des entrées d'ordres en rythme annuel, la cinquième d'affilée essuyée par la branche.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique Roche va racheter la société biotechnologique Promedior pour un montant maximum de 1,4 milliard de dollars (presque autant en francs suisses). Un accord définitif dans ce sens a été conclu entre les deux parties, indique la firme basée à Lexington, dans le Massachusetts. Par cette opération, le mastodonte rhénan se porte acquéreur de tous les droits sur l'intégralité du portefeuille de molécules de Promedior contre les maladies fibrotiques, notamment son candidat PRM-151. Ce dernier a obtenu de la part du régulateur étasunien (FDA) le statut de percée thérapeutique pour le traitement de la fibrose pulmonaire idiopathiques (FPI), précise le communiqué.

BANQUES: Singapour a infligé une amende de 11,2 millions de dollars singapouriens (8,1 millions de francs suisses) au géant bancaire suisse UBS après une enquête qui a mis en évidence que des clients avaient été trompés sur le coût d'obligations et d'autres produits financiers. Selon l'Autorité monétaire de Singapour (MAS), qui fait aussi office de régulateur, la banque a reconnu être coupable des actes commis par ses conseillers et a payé une amende.

CLIMAT: L'ensemble des risques susceptibles d'affecter la stabilité économique et financière de la Suisse sont pour l'heure modérés, à en croire la direction de la Banque nationale suisse (BNS). "Néanmoins, ces risques et leur appréciation sont susceptibles d'évoluer", a relevé Andréa Maechler, membre de la direction générale de l'institut d'émission. S'exprimant à Genève dans le cadre de l'apéritif "Marché monétaire", la dirigeante a évoqué les risques économiques et financiers qui découlent du réchauffement climatique et des phénomènes associés et les moyens mis en oeuvre "pour accompagner la transition vers une économie bas-carbone".

AUTOMOBILES: Le groupe automobile allemand Volkswagen a annoncé qu'il investira 60 milliards d'euros (65,5 milliards de francs suisses, au cours du jour) dans la voiture du futur d'ici 2024, soit 16 milliards de plus qu'annoncés l'an dernier, dont 33 milliards uniquement dans sa gamme 100% électrique. La part consacrée à l'électrification et à la voiture connectée, soit le coeur de l'innovation engagée par le groupe, passe ainsi à 40% des investissements du constructeur, contre 30% annoncés lors de la dernière réunion de planification pluriannuelle en 2018.

SERVICES DE PAIEMENT: Utilisé dans l'UE, le service de paiement Apple Pay est étudié avec attention par la Commission européenne qui soupçonne le géant américain d'enfreindre les règles de la concurrence, ont affirmé plusieurs sources à l'AFP. Grâce à Apple Pay, les détenteurs d'iPhone ou d'Apple watch peuvent régler directement leurs achats chez les commerçants, en appliquant leur appareil sur le même terminal que celui des cartes visa sans avoir besoin de taper de code.

COMMERCE EN LIGNE: Déjà coté à Wall Street, le géant chinois du commerce électronique Alibaba a lancé le processus de son introduction à la Bourse de Hong Kong, où il espère lever près de 12 milliards d'euros, au moment où l'ex-colonie britannique s'enfonce dans la violence politique. Le groupe fondé par l'excentrique milliardaire Jack Ma, qui avait réalisé en 2014 à Wall Street la plus grosse IPO de l'histoire, a choisi la place chinoise pour lever des capitaux afin de financer son développement international.

SERVICES FINANCIERS: Pornhub, le site de vidéos pornographiques basé au Canada, s'est dit "dévasté" par la décision de PayPal de ne plus servir d'intermédiaire pour payer certains professionnels. "Nous sommes tous dévastés par la décision de PayPal d'arrêter les versements à plus de 100'000 acteurs qui en dépendent pour vivre", a déclaré Corey Price, vice-présidente de Pornhub.

RÉSEAUX SOCIAUX: Le groupe télé russe RT, considéré par de nombreux Etats occidentaux comme une arme de propagande de la Russie à l'étranger, a accusé Facebook de filtrer ses contenus, preuve de l'existence d'une "censure américaine". La patronne de RT, Margarita Simonyan, a accusé sur Telegram et Twitter les modérateurs de contenus du réseau social de "limiter l'audience depuis plus d'un mois" de son canal de documentaires, RTD, assurant que ses publications "n'apparaissent dans les fils d'actualité de personne".

