Résumé des principales informations économiques du vendredi 16 août 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TÉLÉCOMS: Le rachat d'UPC Suisse par Sunrise a du plomb dans l'aile. Echaudé par le prix de la transaction et les derniers résultats décevants d'UPC, l'actionnaire principal de Sunrise, l'allemand Freenet, a annoncé qu'il s'opposera au plan prévu, tout en laissant une petite porte ouverte. "Les conditions actuelles de la transaction sont très déséquilibrées et désavantageuses pour l'ensemble des actionnaires actuels de Sunrise", a annoncé Freenet dans un communiqué.

BANQUES: La Banque cantonale de Genève (BCGE) veut ériger un rempart entre le patrimoine de ses clients et toute personne malveillante. Elle propose depuis peu une évaluation gratuite du niveau de sécurité baptisée "Bastion". Victime de pirates informatiques il y a quatre ans, l'établissement promeut la prudence et une approche proactive. L'affaire remonte à janvier 2015. Un groupe de pirates subtilise alors le contenu de milliers de courriels et les données de clients depuis le site internet de la BCGE et réclame une rançon de 10'000 euros. L'établissement genevois ne cède pas au chantage et les hackers mettent leurs menaces à exécution en diffusant les informations volées.

SERVICES FINANCIERS: Le groupe SIX ne prévoit pas d'acquérir une plateforme boursière européenne. Le prestataire de services financiers est toujours à la recherche de potentielles transactions dans le domaine de l'information financière, a indiqué à AWP un porte-parole de l'opérateur de la Bourse suisse. SIX s'inscrit ainsi en faux contre un article de Bloomberg paru la veille. Citant des sources "bien informées", l'agence américaine y affirmait que l'opérateur boursier envisageait de racheter une plateforme d'échange européenne, si la levée de l'équivalence boursière décrétée par Bruxelles venait à perdurer ou la situation à se détériorer.

CONJONCTURE: L'optimisme n'est pas de mise face au contexte macroéconomique dans les conseils d'administration helvétiques. A peine un administrateur sur quatre estime les perspectives conjoncturelles positives. Selon le dernier SwissVR Monitor, seuls 27% des quelque 400 membres de conseils d'administration sondés se sont dits optimistes, alors qu'ils étaient près du double un an plus tôt, ont indiqué les auteurs de l'étude dont la publication détaillée est prévue le 24 août.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le groupe de grands magasins Globus a nommé Franco Savastano à la direction des achats de marchandises et Reto Braegger à la direction générale nouvellement créée de la marque Navyboot à compter du 1er octobre, selon les termes d'un communiqué. Cette adaptation de la structure organisationnelle intervient alors la filiale de Migros prévoit de consolider son positionnement stratégique dans le domaine du premium et du luxe. Le géant de la distribution a annoncé fin juin vouloir vendre plusieurs de ses enseignes, dont Globus.

ENERGIES RENOUVELABLES: La jeune pousse Energy Vault a décroché lors d'une ronde de financement 110 millions de dollars (presque autant en francs suisses) de la part du géant japonais Softbank, via son véhicule d'investissement Vision Fund. Les fonds seront utilisés afin d'accélérer le déploiement au niveau mondial de la technologie basée sur la gravité développée par l'entreprise. Celle-ci serait la première à même de livrer de l'énergie de source renouvelable 24 heures sur 24 pour un coût inférieur à celle produite à partir de combustibles fossiles, affirme la société basée à Lugano sur son site internet.

TRANSPORT AÉRIEN: Cathay Pacific a annoncé la démission de son directeur général Rupert Hogg après que la compagnie aérienne de Hong Kong a été rappelée à l'ordre par Pékin. La Chine a notamment reproché à des personnels de la compagnie d'avoir affiché leur soutien aux manifestations pro-démocratie.

ACQUISITION: Le fonds de pension de l'armée turque Oyak va mener des négociations exclusives afin de racheter le sidérurgiste britannique en faillite British Steel et tenter de sauver plus de 4000 emplois. Oyak a annoncé dans un communiqué que son bras financier Ataer Holding a été choisi comme repreneur potentiel de British Steel qui avait été contraint de se déclarer en faillite en mai dernier.

TOURISME SPATIAL: La compagnie de tourisme spatial Virgin Galactic a présenté ses nouveaux quartiers généraux dans l'Etat américain du Nouveau-Mexique et dévoilé le calendrier de ses derniers vols d'essai, s'approchant encore un peu plus de ses premiers vols commerciaux. La salle de contrôle de Virgin Galactic a été installée dans la base "Spaceport America", propriété du Nouveau-Mexique. Cette base a été officiellement "ouverte" en 2011 par le milliardaire britannique Richard Branson, qui a fondé Virgin Galactic en 2004.

