Résumé des principales informations économiques du vendredi 16 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CONJONCTURE: L'année 2018 a été un bon cru pour les entreprises genevoises. Selon l'Enquête conjoncturelle d'automne de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève (CCIG), 35% d'entre elles jugent "bonnes à excellentes" leurs affaires durant l'exercice écoulé et 46% les qualifient de "satisfaisantes". Il s'agit d'un léger mieux par rapport à 2017, où 31% des entreprises avaient exprimé le degré de satisfaction le plus élevé. Seules 19% des entreprises ont jugé 2018 médiocre à mauvaise (contre 21% l'an dernier).

COMPÉTITIVITÉ: La Suisse garde des atouts "intacts", malgré sa chute de la première à la quatrième place dans le dernier classement sur la compétitivité établi par le WEF, estime le chef des investissements (CIO) de Credit Suisse (Suisse) Burkhard Varnholt. Ces classements ne signifient "en aucun cas la fin du modèle à succès suisse", dit-il dans une interview à l'Agefi. Parmi les principaux atouts helvétiques, M. Varnholt cite un marché du travail "libéral", une politique monétaire stable, le bon niveau de qualification des employés, la présence de réseaux dans le monde entier. Et le pays se montre toujours très fort dans des secteurs comme la santé, l'alimentation, la finance, précise-t-il.

ALIMENTAIRE: Nestlé annonce le départ de Lausanne, sur les trois prochaines années, de 460 employés de Nespresso qui seront transférés à Vevey et La Tour-de-Peilz. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du déménagement à Vevey du siège mondial du fabricant de dosettes de cafés. Elle doit notamment permettre une rationalisation des sites. Ces places de travail concernent la vente et l'administration. La production n'est pas touchée.

ELECTROTECHNIQUE: ABB serait à la recherche de repreneurs pour tout ou partie de son activité dans les réseaux électriques, que certains actionnaires appellent de leurs voeux depuis quelque temps déjà. Le géant zurichois de l'électrotechnique mènerait à ce titre des discussions avec les conglomérats industriels japonais Hitachi et Mitsubishi Electric. Citant jeudi soir des sources proches du dossier, l'agence Reuters note par ailleurs que le directeur général du groupe zurichois, Ulrich Spiesshofer, actuellement en Chine, a discuté avec les dirigeants de le gestionnaire de réseau et distributeur d'électricité State Grid Corporation of China. ABB espérerait pouvoir annoncer une transaction à l'issue de la semaine prochaine, poursuit Reuters.

TECHNIQUES MÉDICALES: Sonova a nommé deux nouveaux membres à sa direction, en la personne Victoria Carr-Brendel et de Ludger Althoff. La première est vice-présidente du secteur des implants auditifs du groupe zurichois et présidente d'Advanced Bionics et le second vice-président des opérations du groupe. Ils entreront en fonction le 1er avril 2019. Ludger Althoff succède à Hans Mehl et Victoria Carr-Brendel, à Hansjürg Emch. A l'avenir, la fonction de responsable d'Advanced Bionics - société acquise en 2010 - sera exercée depuis le site de Valencia en Californie, précise le groupe, afin de souligner l'importance du marché américain pour les implants auditifs.

COMMERCE DE DÉTAIL: Dans un marché romand qualifié de "très porteur", Fnac Suisse ouvre deux nouveaux magasins en Pays de Vaud, ce vendredi à Montreux et mercredi prochain à Allaman, histoire de renforcer son maillage territorial face à la concurrence des géants du e-commerce. Le distributeur de produits électroniques et de livres recherche aussi de nouveaux partenariats et n'exclut pas, à terme, une expansion outre-Sarine. Géant français pesant près de 7,5 milliards d'euros de chiffres d'affaires (environ 8,5 milliards de francs suisses), Fnac Darty se montre très actif sur le "petit" marché romand.

SERVICES DE DISTRIBUTION: DKSH renforce ses activités en Birmanie. Le spécialiste zurichois des services de distribution et de marketing a ouvert un entrepôt frigorifique à Mandalay, au nord du pays. D'une surface de 1340 mètres carrés, les nouveaux locaux disposent de plusieurs chambres froides, destinées notamment aux biens de consommation et médicaments. Actif essentiellement en Asie, DKSH est présent en Birmanie depuis 20 ans. Le nouveau site permettra l'approvisionnement en médicaments et en vaccins de cette partie du pays moins bien desservie que les autres, explique la société née en 2002 de la fusion des maison de négoce plus que centenaires SiberHegner et Diethelm Keller Services Asia.

CONJONCTURE: Le nouveau vice-président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Richard Clarida a signalé que la croissance mondiale montrait des signes de ralentissement et que cela pourrait affecter de manière significative l'économie américaine. Dans un entretien à la chaîne CNBC, le numéro deux de la Fed, M. Clarida a affirmé: "il y a des signes que l'économie mondiale ralentit. C'est le début. Le FMI a révisé un peu en baisse sa projection".

CONJONCTURE: L'Italie a enregistré en septembre un excédent de sa balance commerciale de 1,27 milliard d'euros, un chiffre en recul de 2,98 milliards sur un an, a annoncé l'Institut national de la statistique (Istat). Sur les neuf premiers mois de l'année, l'excédent commercial s'établit à 28,48 milliards d'euros (32,52 milliards de francs suisses au cours du jour).

INFORMATIQUE: BlackBerry a annoncé le rachat de Cylance, société spécialisée dans l'intelligence artificielle (IA) et la cybersécurité, pour 1,4 milliard de dollars (1,2 milliard d'euros) en numéraire. Cette opération est destinée à renforcer sa division QNX, qui produit des logiciels pour la prochaine génération de véhicules autonomes.

AUTOMOBILE: Le géant allemand de l'automobile Volkswagen a annoncé vouloir investir jusqu'à 44 milliards d'euros (plus de 50 milliards de francs suisses) d'ici fin 2023 dans les voitures électriques et autonomes, ainsi que dans les services à la mobilité et le numérique. "Le groupe Volkswagen s'est fixé pour objectif dans sa stratégie d'accélérer le rythme des investissements. Nous allons concentrer nos investissements dans les domaines d'avenir", a expliqué le PDG de l'entreprise Herbert Diess à l'issue d'une réunion du conseil de surveillance.

BANQUES: Le groupe bancaire mutualiste français BPCE, maison mère de Natixis, a été ajouté à la liste des banques systémiques mondiales, qui doivent être mieux dotées en capital en raison de leur taille, par le Conseil de stabilité financière. Le Conseil précise dans un communiqué que la britannique Royal Bank of Scotland et la scandinave Nordea ont été retirées de cette liste, dont le nombre de banques passe ainsi de 30 à 29.

CONJONCTURE: Les commandes à l'industrie en Italie ont reculé de 0,9% en septembre sur un an, après seize mois ininterrompus de hausse, a annoncé vendredi l'Institut national des statistiques (Istat). La baisse la plus forte a été enregistrée dans le secteur des produits électroniques et d'optique (-6,8%).

CRYPTOMONNAIES: Deux nouvelles cryptomonnaies dérivées du bitcoin s'échangeaient vendredi, après une scission la veille dans la communauté du bitcoin cash, un rival de la première et principale monnaie virtuelle décentralisée. La séparation, également appelée "hard fork" a eu lieu jeudi en fin de journée, comme cela était attendu depuis plusieurs semaines, donnant naissance au bitcoin ABC et au bitcoin SV, deux projets concurrents.

INFORMATIQUE: Le géant japonais du divertissement audiovisuel Sony ne participera pas au prochain salon du jeu vidéo E3, une absence surprenante décidée pour proposer aux joueurs quelque chose de différent, a expliqué une porte-parole de Sony Interactive Entertainment. "Nous ne serons pas à l'E3 l'an prochain. Nous avons pris cette décision car nous voulons offrir aux nombreux fans des jeux vidéo de Sony quelque chose de nouveau, plus près d'eux", a précisé à l'AFP à Tokyo Asumi Maeda.

