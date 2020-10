Résumé des principales informations économiques du vendredi 16 octobre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

INDUSTRIE DES MACHINES: Swissmem, la faîtière de l'industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux, met elle aussi en garde contre une nouveau confinement, suite à l'avertissement de Swissmechanic il y a deux jours. Avec la deuxième vague inquiétante de la crise pandémique, nombreux sont ceux qui craignent un nouveau confinement, lequel serait "économiquement ingérable et doit être à tout prix évité", selon l'association.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Le producteur de valves pour micro-pompes à vide VAT a poursuivi sur la route de la croissance au troisième trimestre, affichant des ventes en hausse de plus d'un tiers sur un an à 185,9 millions de francs suisses. La progression de la demande en revanche a plafonné à 6,4%, avec des entrées de commandes de 156,4 millions. En glissement séquentiel, les réceptions d'ordres du troisième partiel accusent même une contraction de 11,6%, indique le compte-rendu. Le ratio commandes/factures s'est ainsi affaissé à 0,84x.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Ruag International a annoncé la vente à General Atomics Europe de plusieurs activités de son site bavarois d'Oberpfaffenhofen. Les modalités contractuelles n'ont pas été dévoilées, mais les 450 collaborateurs de l'unité vendue devraient être repris. L'accord signé fin septembre prévoit le transfert au nouveau propriétaire des secteurs Maintenance, Réparations et Exploitation des avions d'affaires et des hélicoptères militaires, ainsi que la production des Dornier 228, précise l'équipementier aéronautique dans un communiqué.

PHARMA: L'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) a autorisé l'association du médicament Tecentriq (atézolizumab) de Roche avec le Cotellic (cobimetinib) et le Zelboraf (vémurafénib) dans le traitement des patients atteints d'un mélanome avancé avec mutation dite "Braf V600E", annonce le groupe pharmaceutique. Les essais cliniques avec cette association de Tecentriq ont montré que les patients atteints d'un mélanome avancé avec mutation Braf V600E pouvaient vivre plus de 16 mois sans progression de la maladie, selon le communiqué.

ACIER: Le groupe sidérurgique britannique Liberty Steel, fondé et dirigé par l'homme d'affaires Sanjeev Gupta, a lancé une offre de reprise sur les activités acier de l'allemand Thyssenkrupp, qui se débat entre la crise du secteur et la pandémie. "Liberty Steel est convaincu qu'une combinaison avec Thyssenkrupp Steel Europe peut être la bonne réponse d'un point de vue économique, social et environnemental", argumente Liberty dans son communiqué, sans dévoiler le montant de son offre.

SANTÉ: Le géant pharmaceutique américain Pfizer prévoit de demander une autorisation d'urgence pour son vaccin contre le Covid-19 auprès des autorités américaines lors de la troisième semaine de novembre, a annoncé son directeur général. "En supposant que les données soient positives, Pfizer demandera une autorisation d'utilisation d'urgence aux Etats-Unis peu après que l'étape de sécurité aura été franchie, au cours de la troisième semaine de novembre", a dit Albert Bourla dans une lettre ouverte publiée sur son site.

FUSIONS-ACQUISITIONS: Le géant de l'Internet russe Yandex ne rachètera pas la banque en ligne Tinkoff, grand succès FinTech de ces dernières années, ont indiqué les deux groupes, trois semaines après l'annonce de leur projet. Yandex et Tinkoff avaient dit en septembre avoir conclu "un accord de principe" pour une transaction évaluée à 5,48 milliards de dollars (5,01 milliards de francs suisses), ce qui aurait été une des plus importantes transactions entre entreprises russes de ces dernières années.

AÉRONAUTIQUE: Le titre du géant italien de l'aéronautique et de la défense Leonardo s'affichait en net recul à la Bourse de Milan, à la suite de la condamnation de son patron à six ans de réclusion pour des faits commis lorsqu'il était président de la banque BMPS. Après avoir perdu un temps près de 4%, l'action cédait 2,29% à 4,56 euros vers 10H00 (08H00 GMT), dans un marché en hausse de 0,46%.

BOISSONS ALCOOLISÉES: Le groupe de spiritueux Rémy Cointreau a finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans la maison de champagne J. de Telmont, actant ainsi son retour dans un secteur qu'il avait abandonné depuis quelques années, selon un communiqué. L'opération, dont le montant n'est pas révélé, avait été annoncée en juin. Elle inclut les marques, stocks, outils de production et actifs immobiliers du domaine, ainsi que des vignes en Champagne.

AÉRONAUTIQUE: La reprise espérée du trafic aérien à l'automne a fait long feu. Avant l'hiver qui s'annonce rude, les compagnies aériennes appellent à l'aide, réduisent leurs coûts, licencient, ou tentent le système D pour survivre au Covid-19. "On est dans une course contre le temps. La variable c'est le cash, les entreprises meurent par le cash (...) il faut aller vite, très très vite", estime Stéphane Albernhe, managing partner au cabinet Archery Strategy Consulting, alors que la saison d'hiver qui débute le 25 octobre et s'achève fin mars pour le transport aérien sera, selon toute probabilité, très mauvaise.

AUTOMOBILES: Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group, un des leaders mondiaux du secteur, a annoncé un recul du bénéfice net du groupe de 23% sur un an au troisième trimestre, à 5,72 milliards de couronnes (589 millions de francs suisses). Ce recul est la conséquence d'un carnet de commandes dégarni au trimestre précédent, du fait de l'épidémie de nouveau coronavirus, mais "vers la fin du trimestre, l'activité de transports était à peu près au même niveau qu'il y a un an dans la plupart des marchés", a relevé le directeur général du groupe, Martin Lundstedt, dans le rapport présenté avec quatre jours d'avance sur le calendrier annoncé.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen est légèrement reparti à la hausse en septembre, tiré par les ventes de véhicules en Italie et l'Allemagne. Le nombre d'immatriculations de voitures particulières neuves affiche une progression de 3,1% sur un an, à 933.987 unités, a annoncé l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Twitter revenait progressivement à la normale après une panne mondiale de deux bonnes heures a priori d'ordre technique, un incident dont le réseau social se serait bien passé après une controverse sur sa gestion d'un article politique en pleine campagne pour la présidentielle américaine. "Twitter a été à plat pour beaucoup d'entre vous et nous travaillons à un retour à la normale pour tout le monde", a tweeté le groupe californien.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail ont grimpé bien plus que prévu en septembre par rapport à août, enregistrant une hausse de 1,9%, malgré un ralentissement de la croissance américaine toujours affectée par la pandémie de coronavirus. Ces ventes se sont établies en septembre à 549,3 milliards de dollars, en données corrigées des variations saisonnières, a annoncé le département du Commerce. C'est supérieur aux attentes des analystes qui anticipaient une hausse beaucoup plus modérée de 0,6%. Les ventes du mois d'août ont, elles, été révisées en hausse, à 539 milliards de dollars.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne British Airways, déjà en grave difficulté à cause de la pandémie de coronavirus, a reçu une amende record de 20 millions de livres de la part des autorités britanniques à propos d'un vol d'informations personnelles de passagers en 2018. Les enquêteurs ont estimé que le transporteur aurait dû identifier la faille qui a permis l'attaque informatique et la subtilisation des données personnelles et financières de plus de 400.000 clients, explique l'ICO, l'agence britannique de protection des informations personnelles.

