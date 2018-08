Résumé des principales informations économiques du vendredi 17 août 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: La Fédération suisse du tourisme (FST) se réjouit d'une hausse des nuitées, mais déplore toujours le grand fossé séparant les régions de montagne et les villes. Pour inverser cette tendance, l'organisation a publié un document contenant 12 thèses. "Je souhaite au tourisme suisse qu'il passe du pas au trot, voire du trot au galop. Nous en tirerons une meilleure création de valeurs et des gains de parts de marché", a imagé le président de la FST et président du Conseil national Dominique de Buman, dans son discours d'ouverture de l'assemblée générale.

CONSTRUCTION DE MACHINES: Schindler a connu une forte croissance sur la première moitié de l'exercice. Le résultat opérationnel s'est également amélioré, alors que le bénéfice net a bondi de près d'un quart, dépassant le demi-milliard de francs suisses. Forte de ces chiffres et d'un carnet de commandes bien rempli, la direction ambitionne désormais pour 2018 un résultat net de l'ordre du milliard.

IMMOBILIER: La société immobilière PSP a connu une évolution favorable lors des six premiers mois de l'année, publiant toutefois des chiffres légèrement inférieurs aux prévisions. La vente d'un immeuble de bureaux à Genève a contribué à la performance semestrielle. Le produit des immeubles s'est inscrit à 138,7 millions de francs suisses, soit une progression de 1,7% sur un an. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) avant revalorisations s'est apprécié de 2,8% à 117,7 millions. Le bénéfice net avant revalorisations a atteint 85,6 millions (+6,8%).

COSMÉTIQUES: Le groupe Mibelle, filiale de Migros, a acquis le sud-coréen Gowoonsesang Cosmetics. Les détails du rachat, avec effet rétroactif au 29 juin, n'ont pas été divulgués. Mibelle, propriétaire notamment des marques des soins de peau I am et des produits d'hygiène bucco-dentaire Candida, poursuit ainsi sa politique d'expansion internationale.

COMMERCE DE DÉTAIL: Valora coopère en Allemagne avec le géant américain du commerce en ligne Amazon, a indiqué à AWP le détaillant diversifié, confirmant des informations du quotidien Aargauer Zeitung. Le nouveau service, comparable au "Amazon Cash" disponible aux Etats-Unis, permet de recharger son compte en ligne Amazon dans les kiosques exploités par le groupe.

COVOITURAGE: La coopérative de transport partagé Mobility est à la recherche d'un nouveau patron, après l'annonce du départ pour la fin de l'année de l'actuel titulaire Patrick Marti, aux commandes de la société depuis deux ans. Le trentenaire souhaite "profiter d'une possibilité de développement (...) dans la branche de la distribution".

COMMERCE DE DÉTAIL: L'exploitant zougois de distributeurs automatiques Selecta a racheté le britannique Express Vending, spécialisé sur le marché londonien et ses environs. L'acquisition, dont le montant n'a pas été précisé, a été financée par les liquidités à disposition de la société. Express Vending a dégagé des recettes annuelles de 39 millions de livres (49,4 millions de francs suisses) sur son exercice décalé clos fin juillet. La société fait était d'une croissance à deux chiffres.

FOIRE: A la veille de sa 99e édition, le Comptoir Suisse cherche encore à se réinventer. La manifestation a perdu de l'argent ces dernières années et ce, pour différentes raisons, explique le directeur de MCH Beaulieu Lausanne. "Nous le constatons aussi à la Muba à Bâle ou à la Züspa à Zurich, les foires généralistes ne correspondent plus aux demandes du public comme il y a 20 ans. Son comportement a complètement changé: plus personne n'achète un matelas ou un fer à repasser dans une foire", raconte Michel Loris-Melikoff, directeur de MCH Beaulieu Lausanne, dans une interview à 24 heures.

AUTOMOBILES: Les ennuis judiciaires de Tesla auprès du gendarme américain de la Bourse se multipliaient, entre la révélation dans les médias d'enquêtes lancées par l'autorité sur les informations concernant le Model 3, un tweet controversé du PDG et la plainte d'un ancien employé. La SEC a, selon le Wall Street Journal, envoyé en 2017 à un sous-traitant du fabricant de voitures électriques une requête officielle afin de tenter de déterminer si le groupe n'avait pas apporté des informations erronées au sujet de la production du Model 3.

INTERNET: Le patron de Google Sundar Pichai a assuré, selon des propos rapportés par l'agence Bloomberg, que la piste d'un retour du géant de l'internet en Chine était pour l'heure "exploratoire", après avoir été interpellé par des salariés inquiets. Des centaines d'employés de Google ont signé une lettre de protestation contre le développement d'une version de son moteur de recherche adaptée aux exigences de censure en Chine, selon le New York Times.

