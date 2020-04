Résumé des principales informations économiques du vendredi 17 avril 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Les entreprises suisses se préparent à une crise économique sévère. Un nombre croissant d'entre elles se montre pessimiste quant à l'évolution de la marche des affaires dans les mois à venir, selon un sondage mené en avril par l'institut de recherches conjoncturelles KOF. Dans certains secteurs économiques, les carnets de commandes demeurent stables, affirment les économistes du KOF. Néanmoins, la production devrait se contracter dans un avenir proche également pour ces rescapés.

CHIMIE: Lonza a fait état d'une "performance positive" au cours des trois premiers mois de l'exercice en cours. En sa qualité de fournisseur de l'industrie pharmaceutique, le chimiste rhénan n'a vu ses activités que marginalement affectées par la crise du coronavirus. La pandémie présente même plusieurs opportunités inédites. Le chiffre d'affaires trimestriel a bondi de 7,4% sur un an à taux de change constants (TCC) pour s'établir à 1,64 milliard de francs suisses. La croissance a été particulièrement marquée dans le principal segment Pharma Biotech & Nutrition (LPBN), qui représente près des trois quarts des revenus du groupe.

TECHNOLOGIE: La crise du coronavirus frappe de plein fouet les entreprises suisses actives dans le secteur de l'informatique et des télécommunications (TIC). Swico, son association faitière, prévoit que tous les segments de l'industrie seront touchés, avec une chute majeure des entrées de commandes, des revenus et des marges brutes. L'indice des TIC, qui fait l'objet d'un sondage mensuel de Swico, montre à quel point l'ambiance du secteur des TIC est morose. En avril l'indice est ressorti à 66,2 points, ce qui correspond à une dégringolade de 44% par comparaison avec l'année précédente. L'indice couvre tous les secteurs des TIC, de l'électronique grand public au traitement de l'image en passant par l'impression.

BIENS DE CONSOMMATION: Les marques horlogères helvétiques du groupe français LVMH ainsi que Bulgari ont à leur tour décidé de ne pas participer à l'édition 2021 de Baselworld et de rejoindre le salon de Genève, indique-t-elles un communiqué conjoint. Cette décision fait suite au retrait des marques Rolex, Tudor, Patek Philippe, Chanel et Chopard de la foire rhénane qui a été annoncée mardi.

CORONAVIRUS - SUISSE: La récession imminente due à la crise du coronavirus devrait laisser des traces profondes sur le marché immobilier suisse. Selon les économistes de l'UBS, la valeur des surfaces de vente au détail, plus particulièrement, risque d'être mise sous pression. Au cours des douze prochains mois, les surfaces commerciales pourraient subir une dévaluation de plus de 10%. Les économistes de la grande banque estiment que les immeubles résidentiels et les bureaux seront moins touchés, avec des prix qui ne reculeront que légèrement.

BANQUES: Le régulateur chinois des marchés financiers a donné son feu vert à Credit Suisse en vue de la prise de contrôle de sa coentreprise Credit Suisse Founder Securities Limited. L'opération, qui permet au numéro deux bancaire helvétique de détenir 51% du prestataire de services de banque d'affaires, est jugée comme une étape stratégique significative. La prise de contrôle de Credit Suisse Founder Securities Limited vient compléter les affaires de l'établissement au niveau mondial ainsi que dans la région Asie-Pacifique, a déclaré Thomas Gottstein, le directeur général de Credit Suisse, cité dans le communiqué. M. Gottstein n'a pas manqué de saluer la décision de la China Securities Regulatory Commission (CSRC) ainsi que l'ouverture du marché financier de l'Empire du Milieu.

PHARMA: Roche a mis au point un test sérologique spécifique pour le dépistage à postériori du Sars-cov-2, le virus à l'origine du Covid-19. Le laboratoire rhénan espère décrocher prochainement le label CE de conformité européenne et négocie une autorisation d'urgence avec le régulateur aux Etats-Unis, de manière à pouvoir proposer ce produit début mai. Confiant dans l'issue de ces procédures, Roche a déjà commencé à accélérer sa cadence de production et prévoit de pouvoir livrer jusqu'à près de 100 millions d'unités mensuellement dès le mois de juin.

LUXE: Le conseil d'administration du groupe Swatch proposera, lors de la prochaine assemblée générale, la réduction des dividendes de 30% et de la rémunération fixe des administrateurs également de 30% afin de préserver la trésorerie de l'entreprise dans un contexte marqué par la propagation du coronavirus, annonce le numéro un mondial de l'horlogerie. Le dividende de l'action au porteur sera ainsi réduit à 5,50 francs suisses au lieu des 8 francs suisses proposés antérieurement et celui de la nominative correspondra à 1,10 franc au lieu de 1,60 franc, selon le communiqué.

TOURISME: Le voyagiste Hotelplan, filiale de Migros, prolonge la suspension de son programme de voyage jusqu'au 17 mai inclus en raison du coronavirus. Tous les voyages forfaitaires déjà réservés seront annulés sans frais jusqu'à cette date, indique un communiqué du groupe. D'une manière générale le remboursement peut prendre jusqu'à trois semaines, précise Hotelplan.

AUTOMOBILES: Le marché automobile européen a chuté de 55,1% en mars, essentiellement affecté par la fermeture de concessionnaires à cause du confinement lié au coronavirus dans de nombreux pays. Quelque 567'000 voitures particulières neuves ont été mises sur les routes de l'Union européenne en mars, d'après les données de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

CONJONCTURE: L'économie chinoise a connu un repli pour la première fois de son histoire au 1er trimestre, avec une baisse de 6,8% sur un an, largement imputée à l'épidémie de Covid-19 qui a quasiment mis à l'arrêt l'activité du pays, selon des statistiques officielles. Cette baisse est moins prononcée que les prévisions d'un groupe d'analystes sondés par l'AFP (-8,2%).

BIENS DE CONSOMMATION: Le fabricant américain de produits ménagers et d'hygiène Procter and Gamble a vu ses ventes augmenter au premier trimestre. Les Américains se sont rués sur ses marques de papier toilette, ses savons et ses sirops pour la toux au fur et à mesure de la propagation du Covid-19. Le chiffre d'affaires a augmenté de 5% pour atteindre 17,2 milliards de dollars de janvier à mars, selon un communiqué. C'est un peu moins que les 17,46 milliards attendus par les analystes.

awp