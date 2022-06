Résumé des principales informations économiques du vendredi 17 juin 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉS ACTIONS: Une nouvelle rocade se prépare pour l'automne prochain au sein du Swiss Market Index (SMI). L'action du spécialiste de l'inspection et de la certification SGS pourrait laisser sa place au sein de l'indice phare de la Bourse suisse au fabricant d'aides auditives Sonova. Comme chaque année, SIX passera en revue les composantes du SMI et devrait annoncer d'ici deux semaines qui jouera dans la première ligue boursière à partir de septembre. Les critères pris en considération sont la capitalisation de marché et les volumes échangés sur un an à fin mars.

BANQUE: Credit Suisse fait l'objet d'une procédure de la part de la justice genevoise et celle-ci pourrait déboucher sur une accusation de blanchiment. Suite au décès de l'ancien conseiller à la clientèle Patrice Lescaudron en 2020, le ministère public genevois a en effet ouvert une procédure disjointe contre Credit Suisse pour blanchiment, a déclaré à AWP son porte-parole. Cette procédure fait suite à une qui était ouverte contre l'ancien prévenu, et qui s'est arrêtée lorsque celui-ci s'est donné la mort en 2020.

MATIÈRES PREMIÈRES: Le groupe minier Glencore prévoit que le résultat d'exploitation Ebit de sa division négoce dépassera 3,2 milliards de dollars au premier semestre, grâce à l'explosion des cours du charbon au cours de la période. C'est bien davantage que ce que projetait le négociant zougois jusqu'ici. L'entreprise prévoyait en effet un Ebit de 2,2-3-2 milliards de dollars sur l'ensemble de l'exercice. Au second semestre, les conditions de marché devraient retrouver un niveau plus normal, écrit Glencore dans un communiqué.

SANITAIRE: Le spécialiste des techniques sanitaires Geberit a finalisé son programme de rachat d'actions initié en septembre 2020. Dans ce cadre, l'entreprise a racheté quelque 826'251 titres pour un montant de 500 millions de francs suisses, ce qui correspond à 2,3% du capital-actions, selon un communiqué. Comme annoncé le 4 mai dernier, Geberit entend lancer un nouveau programme de rachat d'actions, qui débutera le 20 juin. Il est prévu de racheter pour 650 millions de francs suisses de titres, soit environ 1,4 million d'actions sur la base du cours de clôture de jeudi. Comme pour le premier programme, les titres seront acquis sur le biais d'une seconde ligne de négoce.

ENERGIE: BKW renforce son activité dans le domaine de l'énergie photovoltaïque. Le producteur et fournisseur d'énergie bernois, également présent dans le secteur de l'équipement du bâtiment, reprend pour un montant non dévoilé la société lausannoise Solstis. Forte de 85 salariés, la firme fournit des solutions globales pour les installations solaires. Fondée en 1996 en tant qu'émanation (spin-off, dans jargon) de l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), Solstis figure au rang de principaux acteurs du marché romand des installations photovoltaïques, écrivent les ex-Forces motrices bernoises. Proposant depuis plus de 25 ans des prestations allant du conseil à la maintenance d'équipements solaires, en passant par leur mise en place, la société dispose de bureaux à Genève, Yverdon-les-Bains, Rolle, La Chaux-de-Fonds et Aigle.

MICROTECHNIQUE: Le CSEM, basé à Neuchâtel, a vu son chiffre d'affaires augmenter en 2021 de 8,7%. Cette hausse a été possible grâce à la reprise de l'économie et à une augmentation des revenus industriels en croissance de 23%. "Même si l'année 2021 a également été marquée par la pandémie, notre équipe a démontré avec brio qu'en dépit d'un contexte difficile, elle développe de véritables innovations qui offrent une plus-value remarquable à la société", a déclaré Claude Nicollier, président du conseil d'administration du CSEM, lors de l'assemblée générale.

CONJONCTURE: Le nombre de créations d'entreprises en France a de nouveau reculé en mai, après avoir fléchi en avril, a rapporté l'Insee. En mai, le nombre d'entreprises créées s'est élevé à 81.867, en recul de 4,3%, tiré à la baisse par les nouvelles immatriculations d'entreprises classiques (-6,6%) et de micro-entreprises (-2,6%).

BANQUES: La Banque du Japon (BoJ) a encore laissé inchangée sa politique monétaire ultra-accommodante, malgré son décalage grandissant par rapport aux resserrements monétaires menés ailleurs dans le monde, comme par la Fed aux Etats-Unis, qui affaiblit considérablement le yen. La BoJ a toutefois souligné dans son communiqué qu'il était "nécessaire d'accorder une attention particulière" aux fluctuations sur le marché des devises.

COMMERCE: L'Italie a subi en avril un déficit commercial de 3,66 milliards d'euros (3,68 milliards de francs suisses), dû à l'envolée des prix des importations de gaz et de pétrole. En avril 2021, la troisième économie de la zone euro avait affiché un excédent commercial de 5,87 milliards d'euros. Si les exportations ont grimpé en avril de 14,9% sur un an, la progression des importations a été nettement plus prononcée, avec un bond de 42,4%, a indiqué l'Institut national des statistiques (Istat). "Les achats de gaz naturel et de pétrole brut contribuent pour 15,9 points de pourcentage à la forte hausse des importations italiennes sur un an", commente l'Istat.

HYDROCARBURES: Le gestionnaire du réseau français de transport de gaz GRTgaz a annoncé ne plus recevoir de gaz russe par gazoduc depuis le 15 juin, avec "l'interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne". La France compte sur la Russie pour environ 17% de son gaz, qui peut arriver par gazoduc ou sous forme liquide par navires méthaniers. La grande majorité du gaz importé arrivait habituellement par gazoduc, par cet unique point d'interconnexion avec l'Allemagne.

INGÉNIERIE: Gazprom livrera seulement 50% du gaz demandé par Eni, a annoncé le groupe italien, au lendemain des accusations de "mensonges" lancées par le Premier ministre Mario Draghi contre le géant énergétique russe. "Eni a soumis une demande d'environ 63 millions de m3. Gazprom a annoncé qu'il ne fournirait que 50% de ce qui est demandé", a précisé dans un bref communiqué Eni, dont les fournitures sont ainsi réduites unilatéralement par Gazprom pour la troisième journée consécutive.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a vu ses ventes décliner au Royaume-Uni pour son premier trimestre décalé et voit les "premiers signes d'un changement de comportement des clients", qui se serrent la ceinture face à l'inflation. La chaîne de supermarchés, qui cherchent à rivaliser avec ses concurrents à bas prix, en particulier Aldi, sur un certain nombre de produits, a vu les ventes hors carburants décliner de 1,5% en valeur à 9,9 milliards de livres (11,8 milliards de francs suisses), à périmètre constant, dans ses supermarchés outre-Manche.

AUTOMOBILE: Un actionnaire de Tesla poursuit l'entreprise, son conseil d'administration et son célèbre patron, Elon Musk. Il leur reproche d'avoir négligé les accusations de harcèlement sexuel et de racisme formulées par certains employés. Une plainte a été déposée par Solomon Chau auprès d'un tribunal d'Austin Texas, où se situe le siège social de Tesla. Dans le document judiciaire, un cabinet d'avocats représentant M. Chau fustige le fabricant de véhicules pour avoir "créé une culture d'entreprise toxique fondée sur des pratiques abusives à caractère raciste et sexiste et de la discrimination à l'encontre ses propres employés".

awp