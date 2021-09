Résumé des principales informations économiques du vendredi 17 septembre

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

MARCHÉS FINANCIERS: Dès lundi, le spécialiste des périphériques informatiques Logitech prendra la place de l'horloger Swatch au sein de l'indice de référence SMI de la Bourse suisse. Le fabricant de garde-temps Swatch rejoindra lundi l'indice SMIM, qui rassemble les 30 plus importantes capitalisations moyennes du marché action suisse non cotées sur le SMI. Il cède ainsi sa place au valdo-californien Logitech, qui va rejoindre les 20 plus grosses cotations du pays.

TOURISME: L'obligation d'effectuer un test Covid pour les personnes entrant en Suisse n'inquiète pas outre mesure les agences de voyages suisses. Celles-ci ne s'attendent pas à une vague d'annulations de réservations en raison du tour de vis décidé vendredi par le Conseil fédéral. A partir de lundi, les personnes non vaccinées ou non guéries du coronavirus devront présenter un test Covid négatif afin de pourvoir rentrer sur territoire helvétique. Par cette décision, le Conseil fédéral veut éviter une recrudescence des contaminations dans le sillage des vacances d'automne, comme ce fut le cas en été.

TOURISME: Après s'être vu pronostiquer les scénarios les plus sombres à l'éclatement de la crise pandémique au printemps 2020, le secteur touristique tessinois est finalement parvenu à plutôt bien surmonter les difficultés auxquelles il est confronté depuis 18 mois. Lors de la première période de confinement de mars à mai 2020, les nuitées hôtelières avaient chuté de 76,9% en rythme annuel dans le canton italophone, en raison notamment de l'appel lancé à contre-coeur par les autorités de s'abstenir de pas franchir le Gothard pendant le férié pascal.

EPHJ: Les sous-traitants de l'industrie horlogère suisse constatent une reprise des affaires après une difficile année 2020, marquée par la pandémie de coronavirus. L'ampleur de la relance reste cependant très contrastée et la prudence reste de mise pour les prochains mois, les incertitudes liées notamment au Covid-19 demeurant présentes.

EVASION FISCALE: Mirabaud se trouve dans le collimateur d'un sénateur américain qui veut comprendre comment un entrepreneur texan a pu déposer au total 1 milliard de dollars non déclarés sur des comptes de la banque privée genevoise. Le dossier est décrit comme la plus grande affaire d'évasion fiscale commise par un seul individu dans l'histoire américaine. La banque suisse estime avoir été "trompée". Dans une lettre adressée à Yves Mirabaud, le président du comité des finances du Sénat américain Ron Wyden interroge l'associé gérant senior de la banque suisse sur son devoir d'information auprès des autorités américaines dans le cadre de l'accord d'entraide fiscale Fatca ("Foreign Account Tax Compliance Act"). Cet accord, signé par la Suisse, oblige les établissements à transmettre au fisc américain les informations sur les comptes détenus à l'étranger par des ressortissants américains.

HABILLEMENT: La marque de vêtements de sports de plein air Mammut Sports Group remanie sa direction dans la foulée de son rachat par la société d'investissement britannique Telemos Capital. La recherche d'un nouveau CEO a débuté. Oliver Pabst quitte son poste de directeur général de Mammut après cinq ans, remplacé temporairement par le président du conseil d'administration Greg Nieuwenhuys, qui devient président exécutif.

CONJONCTURE: Frappée de plein fouet par la pandémie de Covid-19, l'économie suisse a mieux résisté que la moyenne des pays européens. Selon Lars Kalbreier, chef stratégiste (CIO) d'Edmond de Rothschild, cette résilience s'explique par des restrictions moins sévères, une numérisation plus avancée qu'ailleurs mais aussi une flexibilité héritée du choc du franc de 2015. "Les entreprises suisses sont très douées pour s'adapter, nous en avons eu un exemple concret lors du choc du franc en 2015. Cela montre la flexibilité du modèle suisse", a souligné à AWP le directeur de l'investissement du groupe bancaire genevois. L'apport du secteur pharmaceutique et chimique, dont les performances ont été dopées par la crise sanitaire, a apporté sa pierre à l'édifice.

INDUSTRIE: Les sociétés industrielles ont pris globalement conscience de l'importance d'avoir un contrôle plus étroit sur leur chaîne d'approvisionnement, à en croire le groupe Edmond de Rothschild (EdR). Dans le sillage de la crise sanitaire, la Suisse connaîtra elle aussi une vague de relocalisations de lignes de production, a assuré à AWP Lars Kalbreier, chef stratégiste de la banque genevoise. La pandémie de coronavirus a démontré l'avantage de conserver ses fournisseurs et sites de production à proximité, rappelle M. Kalbreier. "Certaines entreprises se sont retrouvées dans l'incapacité de continuer la production en raison parfois de l'indisponibilité d'un seul fournisseur, situé à des milliers de kilomètres".

INTERNET ET LOGICIELS: Facebook a lancé un nouveau programme d'investissement dans les médias brésiliens qui lui permettra d'inclure un plus grand nombre de liens vers des contenus journalistiques sur ses pages, 13 mois avant des élections cruciales dans le pays. Facebook allouera 2,6 millions de dollars (2,4 millions de francs suisses) au cours des 12 prochains mois à des fonds d'innovation et à des projets développés en collaboration avec des associations de presse, représentant plus de 200 médias dans le pays.

AÉRONAUTIQUE ET AUTOMOBILE: Carlos Tavares, directeur général du constructeur automobile Stellantis, quittera l'année prochaine le conseil d'administration d'Airbus, a annoncé Stellantis vendredi. "Cette décision personnelle permettra à Carlos Tavares de consacrer tout son temps professionnel pour mener Stellantis vers le succès, avec son équipe de direction, en cette période de transformation et d'évolution de l'industrie automobile".

POLITIQUE MONÉTAIRE: Les braises de la crise fument encore sur l'économie mondiale mais l'heure est au remballage, à petits pas, des énormes soutiens accordés par les banques centrales depuis le début de la pandémie. "Le retrait des mesures de soutien monétaire et budgétaire est inévitable. La seule question à se poser est celle du calendrier", commente Eva Sun-Wai, co-gérante pour la société d'investissement M&G.

CONJONCTURE: Le nombre de créations d'entreprises s'est stabilisé sur un mois en août (+0,1%) après un recul en juillet, grâce à un rebond des immatriculations d'auto-entrepreneurs, a rapporté vendredi l'Insee. Le nombre de nouvelles micro-entreprises s'affiche ainsi en hausse de 3,8% à 52'493 en août, sur un total de 81'396 entreprises créées.

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail ont reculé en août au Royaume-Uni, la réouverture des restaurants et bars ayant pesé sur les achats de nourriture tandis que ceux de vêtements ont été découragés par le temps peu estival. Les ventes en volume au détail ont reculé de 0,9% en août sur un mois après avoir déjà baissé de 2,8% en juillet (chiffre révisé), mais restaient 4,6% plus élevées qu'en février 2020, avant le plein impact de la pandémie.

awp