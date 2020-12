Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 décembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

AUTOMOBILE: Le marché automobile helvétique, qui a vécu en 2020 un annus horribilis, devrait voir sa situation s'améliorer l'année prochaine, sans toutefois renouer avec le niveau d'avant la crise. Depuis le début de l'année, un peu moins de 210'000 voitures de tourisme ont été vendues (état à fin novembre) soit près d'un quart de moins que l'année dernière. "Nous avions revu les prévisions en mars et les avons abaissées à 240'000 unités", a confié à AWP François Launaz, président de l'association des importateurs auto-suisse, qui estime "fort probable que nous soyons même en dessous de ce chiffre à la fin décembre".

DEUX-ROUES: Alors que le marché automobile se remet péniblement de l'effondrement des ventes occasionné par le confinement printanier, la branche des deux-roues en Suisse a connu un redressement fulgurant à la faveur de l'assouplissement des mesures en Suisse, mais aussi des restrictions imposées aux voyages internationaux. "Avec le chômage partiel et les difficultés pour voyager à l'étranger, une partie de la population qui s'est retrouvée d'un coup avec plus de temps et de moyens a découvert ou redécouvert les joies de la balade en moto", a indiqué à AWP un porte-parole de l'association des importateurs Motosuisse.

COMPTABILITE NATIONALE: La balance des paiements a bouclé le troisième 2020 sur un excédent de 9 milliards de francs suisses, en repli de 3 milliards de francs suisses sur un an, selon les chiffres fournis par la Banque nationale suisse (BNS). La contraction s'explique essentiellement par la baisse de l'excédent de recettes dans les échanges de marchandises, plus précisément dans le négoce d'or, et dans les échanges de services. Le communiqué précise toutefois que ce recul a été freiné par la baisse de l'excédent de dépenses enregistré pour les revenus primaires et secondaires. Les transactions ont reflété une acquisition nette d'actifs financiers de 40 milliards de francs suisses et un accroissement net des passifs de 27 milliards.

CONSTRUCTION: Implenia vend l'autrichien Tüchler Ausbau à un autre autrichien, HK-A Ausbau Holding, dont le quartier général est à Vienne, fait savoir le groupe de construction zurichois. Aucun détail financier n'a filtré sur les modalités de cette opération. La société acquérante est contrôlée à 50% par Kalea Holding de Christoph Kurtz, les autres 50% l'étant par l'actuel directeur général d'Implenia, Philipp Horvath.

CHIMIE: Sika étend sa collaboration avec Cidra Concrete Systems, basé dans le Minnesota, avec lequel le groupe zougois a conclu un accord d'investissement pour soutenir la croissance. Le montant exact de l'opération n'a pas été dévoilé. Le partenariat avec l'entreprise américaine, qui propose des solutions numériques de surveillance et d'information pour les camions-bétonnières, est en place depuis 2019. Cidra propose notamment des systèmes embarqués permettant de mesurer la qualité du béton pendant le transport. Ce service de mesure, accessible aux clients aux Etats-Unis et au Canada, sera étendu à d'autres pays.

CERTIFICATION: SGS a finalisé son programme de rachat de 70'700 d'actions, ce qui correspond à 0,93 % du capital-actions du groupe genevois, pour un montant total de 169,3 millions de francs suisses au prix moyen de 2394,62 francs suisses par action, selon un communiqué. SGS précise que son programme avait démarré le 17 février et s'est terminé le 17 décembre.

AMEUBLEMENT: Ikea s'est séparé d'un fournisseur chinois de bois après avoir découvert des documents falsifiés concernant l'origine de la matière première. En Suisse, environ 30'000 articles de ce fournisseur ont été vendus. "Nos clients doivent avoir la certitude que notre bois provient d'une source responsable", a assuré Ikea Suisse. Le géant suédois de l'ameublement explique qu'un audit de routine effectué chez un fournisseur chinois cet automne a mené à la rupture de la relation commerciale car l'origine du bois n'a pas pu être vérifiée. Tous les produits concernés ont été retirés de la vente.

CONJONCTURE: Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré en décembre, porté par l'industrie et l'arrivée des vaccins contre le Covid-19, malgré les lourdes restrictions imposées dans le pays pour lutter contre l'aggravation de la crise sanitaire. L'indicateur, basé sur un sondage mensuel auprès de 9000 entreprises, et qui donne un avant-goût de l'activité économique, a gagné 1,2 point sur un mois, à 92,1 points.

POLITIQUE MONETAIRE: La Banque du Japon (BoJ) a prolongé ses mesures exceptionnelles de soutien aux entreprises nippones face à la crise du coronavirus et va passer en revue sa politique d'assouplissement monétaire en vue de la rendre encore "plus efficace". La BoJ a laissé pour l'heure sa politique monétaire inchangée, déjà ultra-accommodante avec un taux négatif de 0,1% sur les dépôts des banques auprès d'elle et une politique de rachats illimités d'obligations publiques japonaises pour maintenir leurs rendements à dix ans autour de 0%.

CONJONCTURE: La Chine a déclaré que son économie ne s'était pas encore totalement redressée suite à la pandémie de Covid-19. Pékin a promis un soutien financier aux efforts de relance à l'issue d'une réunion de politique économique annuelle dans la capitale chinoise. Le pays a subi cette année la première contraction de son économie depuis des décennies, à la suite de la crise sanitaire qui a conduit à des confinements draconiens à Wuhan - la ville industrielle où le nouveau coronavirus est apparu pour la première fois à la fin de l'année dernière - et a fait plonger l'activité des usines.

ELECTRONIQUE: Le géant néerlandais de l'électronique Philips a annoncé le rachat pour 2,8 milliards de dollars (2,5 milliards de francs suisses) de la firme américaine Biotelemetry spécialisée dans la surveillance cardiaque à distance. Philips a annoncé en janvier sa décision de se séparer de son activité Appareils électro-ménagers pour se concentrer sur le secteur de la santé.

JEUX VIDEO: Victime de ses bugs, Cyberpunk 2077, l'un des jeux vidéo les plus médiatisés de l'année, a été retiré par Sony de sa plate-forme en ligne PlayStation Store dans le monde entier afin de préserver la "satisfaction de ses clients". Le jeu, réalisé par le studio polonais CD Projekt RED et sorti le 10 décembre, sera retiré de cette boutique en ligne officielle "jusqu'à nouvel ordre", selon un communiqué de la division Jeux vidéo de Sony.

INTERNET: Le colosse chinois de l'internet Tencent a décidé de doubler sa participation dans la pépite Universal Music Group (UMG) de Vivendi: une opération sans surprise mais bienvenue pour le géant français qui cherche à investir davantage dans les médias. L'opération, qui porte de 10% à 20% la part du capital détenu par le consortium mené par Tencent, est menée "sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros (32,5 milliards de francs suisses) pour 100% du capital d'Universal Music Group", précise Vivendi dans un communiqué. La valeur d'entreprise mesure le périmètre d'une société, en incluant ses dettes.

awp