Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 janvier 2019

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Alors chancelante, mais gardant tant bien que mal la tête hors de l'eau à la faveur de l'aide de la Confédération, UBS n'a pas encore affronté le plus dur. Il y a près de dix ans, au plus fort de la crise du subprime, le numéro un bancaire helvétique dévoilait le 10 février une perte nette abyssale de 19,7 milliards de francs suisses. Après un premier plongeon dans le rouge de 5,2 milliards de francs suisses en 2007, UBS, longtemps abonnée aux bénéfices records, dévoile un débours historique. En cause notamment, des charges extraordinaires de 7 milliards, dont 4,2 milliards venant des coûts du plan de sauvetage de la Banque nationale suisse (BNS). En mai, la perte 2008 sera même revue à la hausse à 20,89 milliards.

AUTOMOBILES: L'importateur de véhicules Amag a généré l'an dernier un chiffre d'affaires de 4,6 milliards de francs suisses, stable sur un comme sur deux ans, malgré un recul du nombre de véhicules écoulés. Le groupe zurichois a par ailleurs étoffé ses effectifs de 1230 personnes, pour employer désormais 6508 collaborateurs. A l'exception de Seat (stable), toutes les marques du groupe ont perdu des parts de marché: Volkswagen 0,5%, Skoda 0,2% et Audi 0,4%. En nombre de véhicules écoulés, Volkswagen a reculé de 8,4% à 32'949 unités, Skoda de 6,9% à 19'160 unités, Audi de 10,9% à 18'378 unités et Seat de 4,9% à 11'468 unités.

DÉPÔT DE BILAN: Les faillites d'entreprises ont légèrement progressé l'année dernière en Suisse, selon le dernier relevé de Bisnode. Quelque 4813 sociétés ont mis la clés sous la porte en 2018, une hausse de 2% sur un an, a indiqué le spécialiste du recouvrement. Le bâtiment et la restauration risquent le plus souvent le dépôt de bilan. La progression des faillites a été particulièrement importante dans les demi-cantons d'Appenzell Rhodes-Intérieures (+67%) et Extérieures (+38%), ainsi que dans ceux de Neuchâtel (+36%), Nidwald (+30%) et Schaffhouse (+29%).

ASSURANCES: Swiss Re a désigné une nouveau président pour sa filiale britannique ReAssure, dont l'introduction en Bourse est prévue cette année. Archie Kane chapeautera le conseil d'administration de la société, sans prérogative exécutive, a précisé le réassureur zurichois. M. Kane occupe actuellement le poste d'administrateur au sein de Melrose Industries, une société industrielle britannique. Il a surtout dirigé l'établissement privé Bank of Ireland de 2012 à 2018, en qualité de gouverneur.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le spécialiste des boutiques hors taxes Dufry poursuit sa réorganisation. La structure de sa présence géographique est simplifiée pour répondre aux besoins du marché "avec plus de souplesse" et renforcer la croissance. Yves Gerster deviendra par ailleurs ce printemps le nouveau directeur financier (CFO). Une nouvelle division est créée, Europe & Afrique, dans laquelle sont regroupées les actuelles entités Europe du Sud & Afrique et Royaume-Uni & Europe centrale. Elle est placée sous la responsabilité d'Eugenio Andrades.

BANQUES: Julius Bär se dote d'une nouvelle équipe dirigeante pour ses affaires en Afrique et au Moyen-Orient. Le gestionnaire de fortune zurichois a nommé avec effet immédiat à Dubaï Régis Burger, en tant que responsable de la région Moyen-Orient. Basé à Monaco et Zurich, Alain Ucari, prend lui la tête du secteur Afrique et Turquie. Les deux nouveaux responsables rapporteront à Rémy Bersier, responsable des affaires dans les marchés émergeants, précise l'établissement zurichois. Les deux zones ainsi constituées font partie du segment "Moyen-Orient, Inde et Turquie" et visent à mieux servir la clientèle et étendre la présence de Julius Bär dans ces zones.

HORLOGERIE: Le 29e Salon international de la haute horlogerie (SIHH) a fermé ses portes jeudi soir à Genève en enregistrant une fréquentation record de 23'000 visiteurs, en hausse de 15% par rapport à 2017. Les organisateurs, dans un communiqué, parlent d'un "bilan très positif", la manifestation ayant notamment capté de nouvelles audiences. Trente-cinq exposants étaient présents de lundi à jeudi à Palexpo, à commencer par les marques du groupe Richemont comme Cartier, Piaget ou IWC, qui ont eu l'occasion de présenter leurs collections et nouveautés aux clients, médias et passionnés.

CONJONCTURE: Le Japon a connu en 2018 une meilleure année sur le front de l'inflation, mais celle-ci s'est essoufflée en fin de parcours, ralentissant à 0,7% en décembre, loin de l'objectif de 2% de la banque centrale. Sur l'ensemble de l'année dernière, les prix au détail, hors ceux des denrées périssables, ont augmenté de 0,9%, contre 0,5% un an plus tôt, selon des données officielles publiées vendredi par le gouvernement.

AUTOMOBILE: Nissan, à l'origine de l'enquête qui a fait tomber le tout-puissant Carlos Ghosn, veut récupérer ce qui lui a été soustrait, à commencer par plusieurs millions d'euros qui ont été, selon le constructeur japonais, indûment versés à son ex-patron via une filiale néerlandaise. Ces nouvelles accusations avaient émergé la semaine dernière, c'est maintenant officiel: dans un communiqué, Nissan affirme que le dirigeant de 64 ans "a reçu une rémunération totale de 7.822.206,12 d'euros (taxes comprises)" de la part de Nissan-Mitsubishi B.V. (NMBV).

COMMERCE DE DÉTAIL: Les ventes au détail au Royaume-Uni ont reculé lors de la période cruciale des fêtes de fin d'année et pourraient rester poussives dans l'immédiat en pleine confusion autour du Brexit. L'Office des statistiques nationales (ONS) a annoncé vendredi que ces ventes avaient diminué de 0,9% en décembre d'un mois sur l'autre, reculant dans tous les types de magasin à l'exception des commerces alimentaires et des stations-services, et chutant particulièrement dans les magasins de biens d'équipement domestique.

TRANSPORT: La compagnie aérienne à bas coûts Ryanair a annoncé avoir abaissé une nouvelle fois sa prévision de bénéfice annuel, face à la faiblesse des tarifs cet hiver sur un marché du court-courrier très concurrentiel en Europe. Le transporteur irlandais vise désormais un bénéfice net compris entre 1,0 et 1,1 milliard d'euros pour son exercice 2018/19 (achevé fin mars), contre une précédente estimation entre 1,1 et 1,2 milliard. Il s'agira d'une nette baisse par rapport au 1,45 milliard (1,64 milliard de francs suisses) enregistré en 2017/18.

awp