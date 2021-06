Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 juin 2021

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

EMPLOI: A quelques exceptions près, tous les secteurs recrutent à tour de bras. Mais dans de nombreux domaines, les difficultés pour dénicher des collaborateurs sont énormes, alors que la Suisse sort tout juste d'un taux de chômage inégalé depuis 2010. Les experts interrogées par AWP montrent aussi l'important effet de rattrapage existant dans la plupart des branches. L'embauche est particulièrement forte dans les métiers de la logistique, de l'industrie alimentaire, du secteur médical et pharmaceutique, du domaine industriel en général, de l'événementiel, de l'ingénierie mécanique, du commerce en ligne et du tourisme, énumère Adecco.

AGRICULTURE: Après plusieurs années de baisse, les prix du café sont repartis à la hausse notamment en raison de la pandémie du coronavirus. Cette tendance haussière risque de durer, selon les spécialistes qui anticipent de mauvaises récoltes en raison de conditions météos défavorables. L'impact sur le consommateur reste incertain. "La demande pour le café est plutôt stable", même si la consommation a reculé pendant la pandémie, constate Jeffrey Hochegger, stratégiste à la banque Raiffeisen. Alors que les particuliers ont continué à consommer le breuvage à domicile, les fermetures des bars et restaurants se sont soldées par un repli des volumes.

VIE PROFESSIONELLE: ABB va lancer au 1er janvier 2022 un congé parental de 12 semaines pour la personne qui s'occupe principalement de l'enfant et de quatre semaines pour la deuxième, à travers tout le groupe. Chaque employé dans le monde qui a un nouveau-né ou dont le partenaire va l'avoir, qui adopte un enfant de moins de trois ans ou qui devient parent par substitution pourra bénéficier de ce congé, selon le communiqué d'ABB. Il fait partie de la "Stratégie diversité et inclusion mondiale" lancée l'automne dernier.

BANQUES: La Banque cantonale de Genève (BCGE) recevra d'un ancien prestataire informatique un paiement de 46,8 millions de francs suisses en raison d'un différend qui opposait les deux sociétés, suite à une décision du tribunal de première instance genevois. Les deux sociétés avaient soumis à la justice un litige portant sur diverses prestations et sur leur mode de facturation. Le nom du prestataire n'a pas été dévoilé.

CONJONCTURE: Cela faisait 14 mois que cela n'était pas arrivé au Japon: les prix à la consommation ont augmenté en mai, mais il s'agit d'une hausse bien modeste par rapport à de nombreuses autres économies, et une poussée inflationniste y est exclue. Les prix à la consommation ont progressé de 0,1% en mai sur un an (hors produits frais, essentiellement tirés par l'augmentation des prix de l'énergie.

BANQUES: La banque française My Money Group, filiale du fonds américain Cerberus, a signé un accord avec le géant bancaire britannique HSBC pour lui racheter ses activités de détail en France, le tout pour... un euro symbolique. Au total, la transaction envisagée permettrait à My Money Group d'acquérir 244 points de vente physiques, avec 3900 collaborateurs servant environ 800'000 clients en France, a précisé l'acheteur dans un communiqué.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le géant britannique des supermarchés Tesco a annoncé une activité en légère hausse entre mars et mai, son premier trimestre décalé, avec la levée de restrictions et un an après le premier confinement qui avait dopé son activité. Son chiffre d'affaires a progressé sur un an de 1,3% à 13,36 milliards de livres (17,03 milliards de francs suisses), hors Tesco Bank, selon un communiqué du numéro un du secteur au Royaume-Uni.

