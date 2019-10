Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 octobre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: Une juge milanaise a accepté la proposition de règlement à l'amiable proposée par UBS en juin dernier dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent. Mise en examen en qualité de personne morale, la banque aux trois clés s'est engagée à régler une douloureuse de 2,125 millions d'euros (2,34 millions de francs suisses), en plus de la confiscation des 8,175 millions retirés des activités incriminées.

MATERIEL ROULANT: Dans le cadre d'un consortium avec Erion, Stadler Rail a confirmé la signature d'une commande pour la fourniture de 22 locomotives de sauvetage en Espagne. La valeur du contrat s'élève à 115 millions d'euros (environ 125 millions de francs suisses). La transaction a été conclue avec l'Administration de l'infrastructure ferroviaire (Adif), suite à un appel d'offres remporté le 31 juillet, et prévoit la maintenance du matériel pour une durée de 8 ans.

CONJONCTURE: L'économie chinoise a fortement ralenti au troisième trimestre au moment où la guerre commerciale avec Washington s'intensifiait, et ce malgré les efforts de Pékin pour stabiliser la conjoncture. La croissance du PIB est tombée à 6% sur un an au dernier trimestre, un résultat conforme aux prédictions d'analystes sondés par l'AFP.

TÉLÉCOMMUNICATIONS: Le conglomérat sud-coréen Samsung a recommandé aux utilisateurs de plusieurs de ses modèles de smartphones haut de gamme d'effacer toutes les empreintes digitales enregistrées dans leur appareil, une faille du système de reconnaissance permettant le déblocage du téléphone par des tiers. Samsung conseille ainsi aux utilisateurs des smartphones Galaxy Note10, 10+ et Galaxy S10, S10+, et S10 5G, d'"effacer tous les empreintes digitales existantes", avant de les enregistrer de nouveau.

BIENS DE CONSOMMATION: Coca-Cola a annoncé de solides résultats trimestriels et s'est montré particulièrement optimiste pour l'ensemble de l'année, en raison d'une hausse continue des ventes de ses boissons à travers le monde. Le géant des sodas anticipe désormais une croissance de ses ventes "d'au moins 5%" à périmètre et taux de change constants, et ce en dépit de l'appréciation du dollar et surtout des tensions commerciales qui affectent la croissance mondiale.

ALIMENTATION: Le groupe agroalimentaire Danone a vu son chiffre d'affaires croître de 3,7% à 6,4 milliards d'euros (7,0 milliards de francs suisses) au troisième trimestre, notamment grâce à une forte progression de la nutrition spécialisée, mais a légèrement révisé à la baisse ses prévisions pour l'année. Après une croissance du chiffre d'affaires de 2,1% sur les neuf premiers mois de l'année en données organiques, Danone a indiqué qu'il visait maintenant pour 2019 une évolution du chiffre d'affaires comprise entre 2,5% et 3% en données comparables, contre 3% précédemment.

CARTES DE CRÉDIT: American Express (AmEx) a annoncé des résultats trimestriels qui ont enchanté Wall Street, les attribuant au fait que davantage de consommateurs utilisent ses cartes pour effectuer leurs achats et payer leurs factures. Le groupe new-yorkais a dégagé un bénéfice net de 1,75 milliard de dollars (presque autant en francs suisses), en hausse de 6,1%, selon un communiqué

ASSURANCES: Le géant allemand de la réassurance Munich Re a dégagé un bénéfice net en hausse de 75% au troisième trimestre en dépit des catastrophes naturelles, prévenant qu'il allait "dépasser" ses objectifs pour l'année 2019. Sur la période de juillet à septembre, le groupe, dont le coeur de métier est d'épauler les assureurs contre les risques qu'ils encourent, a dégagé un bénéfice net de 850 millions d'euros (plus de 935 millions de francs suisses), contre 483 millions en 2018.

TRANSPORT: Cathay Pacific a revu ses prévisions économiques à la baisse après avoir enregistré, pour le deuxième mois consécutif, une chute de son trafic passagers, la compagnie aérienne ayant notamment été critiquée par Pékin en raison de la participation d'une partie de son personnel au mouvement prodémocratie. Le trafic passager a chuté de 7,1% en septembre, notamment dans les liaisons avec son hub de Hong Kong, où il a plongé de 38% pour le deuxième mois consécutif.

AUTOMOBILES: Le constructeur suédois de poids lourds Volvo Group a annoncé un bénéfice net stable au troisième trimestre sur un an, à 7,5 milliards de couronnes 762 millions de francs suisses), dans un contexte de ralentissement continu des commandes de véhicules neufs. Le chiffre d'affaires sur la période juillet-septembre est ressorti à 98,7 milliards de couronnes, en hausse de 7% par rapport au troisième trimestre 2018, pour un résultat opérationnel de 10,8 milliards, supérieur aux attentes des analystes qui escomptaient 10,5 milliards.

awp