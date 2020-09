Résumé des principales informations économiques du vendredi 18 septembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

HYDROCARBURES: Le bas niveau des cours du pétrole se répercute sur les prix du mazout de chauffage, qui ont atteint en Suisse la semaine dernière leur plus bas niveau depuis 2016. Mais d'autres facteurs sont à l'oeuvre, en plus de la dépréciation de l'or noir. Selon l'indice du mazout compilé par Agrola, le prix des 100 litres est passé début septembre sous la marque des 62 francs suisses pour la fourniture d'au moins 3000 litres. Il faut remonter à début 2016 pour trouver des valeurs aussi basses. A l'entame de 2020, le prix pour 100 litres dépassait encore les 90 francs suisses.

ASSURANCES: Relativement épargnée sur les six premiers mois de l'année par les dégâts assurés des catastrophes naturelles, La Mobilière indique avoir comptabilisé pour plus de 340 millions de francs suisses de charges imputables à la pandémie de Covid-19. Les factures des dommages des deux tempêtes hivernales Petra et Ciara en début d'année se sont limitées à respectivement 10,7 millions et 5,2 millions. "Par la suite, les choses ont été plus calmes que d'autres années", rappelle Patric Deflorin, responsable Assurances, cité dans la publication.

PHARMA: Après un échec essuyé en juillet, le géant pharmaceutique Roche peut désormais se prévaloir de résultats positifs dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Son anti-inflammatoire Actemra/Roactemra (tocilizumab) permettrait de réduire le recours à un respirateur pour les patients hospitalisés. Le laboratoire rhénan a par ailleurs lancé un nouveau test sérologique dévolu au Sars-Cov-2. Actemra/Roactemra a atteint son critère primaire d'évaluation dans le cadre de l'étude Empacta, dont les résultats seront transmis à l'Autorité sanitaire américaine (FDA), précise Roche.

PHARMA: Vifor Pharma a trouvé un repreneur pour sa filiale meyrinoise OM Pharma, qui passe sous le giron de la toute nouvelle société Optimus Holding moyennant un versement initial de 435 millions de francs suisses. Ce véhicule d'investissements a été fondé à dessein par Etienne Jornod - fraîchement retiré de la direction de Vifor - ainsi qu'une poignée d'investisseurs helvétiques et la société pharmaceutique Abdi Ibrahim qui en détient 28,2% des parts.

SERVICES FINANCIERS: London Stock Exchange (LSE) a annoncé être en "discussions exclusives" avec l'opérateur boursier paneuropéen Euronext pour lui vendre la Bourse de Milan, que convoite également le groupe financier SIX, propriétaire de la place boursière zurichoise. "London Stock Exchange Group a reçu et étudié un certain nombre d'offres" pour le rachat de Borsa Italiana, écrit le groupe boursier britannique dans un communiqué.

GENRE: Une trentaine de dirigeants d'entreprises de renom basées ou représentées en Suisse se sont engagés à mettre en place un paquet de mesures concrètes en vue de favoriser la présence féminine dans les plus hauts échelons hiérarchiques. Selon le dernier rapport "Gender Intelligence Report" établi par l'organisation Advance en collaboration avec l'Université de St-Gall (HSG), peu de progrès ont été réalisés en matière de diversité dans les instances dirigeantes des entreprises helvétiques au cours des dernières années.

ALIMENTATION: Le fabricant de produits laitiers Emmi rachète le new-yorkais Indulge Desserts, spécialisé dans les desserts "haut de gamme", et réalisant un chiffre d'affaires annuel entre 80 et 90 millions de dollars (72 et 81,8 millions de francs suisses). La transaction, dont les détails financiers n'ont pas été divulgués, doit encore recevoir le feu vert des autorités de la concurrence américaine.

CHIMIE: Le chimiste de spécialités Clariant a annoncé la construction d'une nouvelle usine pour sa division Catalyseurs à Jiaxing, dans la province chinoise de Zhejiang (est). Les travaux devraient débuter avant la fin du trimestre en cours et le site devrait opérer à pleine capacité en 2022. La nouvelle installation sera principalement chargée de produire un catalyseur destiné à la déshydrogénation du propane (Catofin), utilisé dans la production d'oléfines telles que le propylène.

TRANSPORT AÉRIEN: La compagnie aérienne irlandaise Ryanair a annoncé vendredi avoir réduit une nouvelle fois de 20% ses vols pour octobre en raison de l'impact sur la demande des restrictions aux déplacements décidées par les gouvernements pour enrayer la pandémie. Ryanair avait déjà décidé mi-août de baisser une première fois de 20% ses vols pour octobre, mois au cours duquel il tournera finalement à environ 40% de ses capacités, soit loin du rebond espéré au moment où il avait repris son activité en juillet.

BANQUES: L'Etat espagnol détiendra 16% du capital de la future banque formée par la fusion de CaixaBank avec Bankia, sauvée de la faillite en 2012 par des fonds publics, selon un communiqué de Bankia. Les conseils d'administration des deux banques ont donné jeudi soir leur feu vert à l'opération - dans la pratique un rachat de Bankia par CaixaBank -, qui donnera naissance à la première banque du pays en terme d'actifs.

TECHNOLOGIE: Le géant américain Apple a annoncé le lancement la semaine prochaine de son premier magasin en ligne en Inde, comptant profiter de la saison où se succèdent plusieurs fêtes dans le pays pour accroître sa part actuellement minuscule de ce marché en pleine croissance. Apple est un acteur mineur en Inde, loin derrière son rival sud-coréen Samsung pour la vente de téléphones portables, un secteur où le fabricant de l'iPhone se situe exclusivement sur le segment du luxe.

TÉLÉCOMS: L'équipementier télécoms suédois Ericsson, l'un des pionniers de la 5G, a annoncé avoir trouvé un accord pour racheter l'américain Cradlepoint, spécialisé dans les solutions sans fil WAN pour les sociétés, sur la base d'une valeur d'entreprise de 1,1 milliard de dollars (1 milliard de francs suisses) Ericsson explique que cette opération doit lui permettre de se renforcer sur le marché de la 5G pour les entreprises.

INTERNET ET LOGICIELS: Le téléchargement des applications chinoises TikTok et WeChat sera interdit aux Etats-Unis à partir de dimanche, a annoncé le département du Commerce américain. Celui-ci base sa décision sur des menaces pour la "sécurité nationale". "Le Parti communiste chinois a démontré qu'il avait les moyens et l'intention d'utiliser ces applications pour menacer la sécurité nationale, la politique étrangère et l'économie des Etats-Unis", explique le ministère.

AGRICULTURE: Le géant néo-zélandais de produits laitiers Fonterra a affiché un bénéfice exceptionnel, permettant ainsi à la plus grande coopérative laitière du monde de renouer avec les bénéfices après deux ans de lourdes pertes. Fonterra a annoncé un bénéfice net de 659 millions de dollars néo-zélandais (406 millions de francs suisses) pour l'exercice qui s'est achevé au 31 juillet, contre des pertes de 605 millions de dollars néo-zélandais l'année précédente.

awp