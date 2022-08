Résumé des principales informations économiques du vendredi 19 août 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

AIDES AUDITIVES: Le spécialiste des aides auditives Sonova a annoncé l'acquisition de Hysound Group, une chaîne de cliniques chinoise spécialisée dans ce même domaine. Les détails financiers de l'opération, qui doit être clôturée au second semestre 2022/2023, n'ont pas été divulgués. Ce rachat permet à l'entreprise zurichoise de renforcer sa présence dans l'Empire du milieu, en ajoutant à son réseau de distribution 200 cliniques dans plus de 70 villes chinoises, a précisé Sonova dans un communiqué.

TÉLÉCOMS: Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de téléphonie mobile Mobilezone a affiché des résultats globalement en hausse au premier semestre, grâce à ses activités en Suisse et en Allemagne. Les objectifs pour l'ensemble de 2022 ont été confirmés, malgré le renchérissement du franc. Le groupe zougois a dégagé entre janvier et fin juin un chiffre d'affaires net de 499,6 millions de francs suisses, en hausse de 3,1% sur un an (+8,5 en termes organiques). Mobilezone a réalisé 72% de ses ventes (358 millions, +9,5%) en Allemagne et 28% en Suisse (141 millions, -10,2%).

TOURISME: Andermatt Swiss Alps (ASA) va construire dans la localité grisonne de Sedrun un nouveau complexe touristique de 1800 lits. Début août, sa filiale nouvellement créée Dieni Development a déposé une demande de permis de construire, ont indiqué les responsables du groupe lors d'une conférence de presse virtuelle. Le complexe comprendra plusieurs hôtels, des immeubles résidentiels, des commerces, des restaurants et des offres de loisirs, soit un total de 13 bâtiments, pour un montant d'investissement devisé à 170 millions de francs suisses par la filiale du promoteur urano-cairote Orascom Development Holding (ODH), aux mains du financier égyptien Samih Sawiris.

CONSTRUCTION: La production dans le secteur secondaire a augmenté au deuxième trimestre par rapport au même trimestre de l'année dernière. L'indice correspondant a progressé de 4,1%, a indiqué l'Office fédéral de la statistique (OFS). D'avril à juin, la production dans l'industrie a augmenté de 5,1% par rapport à la même période l'année précédente. Côté construction par contre la production a reculé de 1,3%. "La production s'est accrue (+0,4%) dans le bâtiment, mais a enregistré une baisse dans le génie civil (-6,8%) et dans les travaux de construction spécialisés (-1,5%)," précise l'OFS dans son communiqué.

CONJONCTURE: Les ventes de détail ont légèrement rebondi en juillet au Royaume-Uni, tirées notamment par les ventes en ligne, mais la tendance de long terme est à la baisse alors que l'inflation pèse sur le budget des Britanniques. Les volumes vendus ont augmenté de 0,3% le mois dernier, après une baisse de 0,2% en juin, a annoncé l'Office national des statistiques (ONS).

CONJONCTURE: La hausse des prix à la consommation au Japon s'est établie à 2,4% hors produits frais en juillet sur un an, selon des données gouvernementales, une nouvelle poussée après 2,2% en juin et conforme aux attentes des économistes. Pour un quatrième mois d'affilée, l'inflation nippone dépasse ainsi les 2% hors produits frais, la cible de la Banque du Japon.

ENERGIE: Le prix européen du gaz poursuivait sa hausse inexorable vendredi, dopé par la difficulté de l'Union européenne à amasser des réserves suffisantes pour pouvoir se passer des exportations russes pendant l'hiver sans créer de pénurie. Le contrat à terme du TTF néerlandais, référence du gaz naturel en Europe, s'échangeait pour 249,00 euros (239,54 francs suisses) le mégawattheure (MWh) vers 11H50 GMT (13H50 HEC), un niveau qui n'a plus été observé en séance depuis les premières journées extrêmement volatiles de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

INFORMATIQUE: Apple a recommandé aux possesseurs de certains modèles d'iPhone, iPad et Mac de mettre à jour le logiciel d'exploitation, qui présente une faille de sécurité permettant de prendre le contrôle de ces appareils. Sont concernés les iPhone 6 et modèles ultérieurs, tous les iPad Pro, les iPad de cinquième génération et suivantes, ainsi que les Mac, selon des avis postés sur le site d'Apple.

