Résumé des principales informations économiques du vendredi 19 juillet 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

PHARMA: Novartis a obtenu de l'Agence chinoise des produits médicaux (NMPA) une homologation du Gilenya (fingolimod) pour le traitement de la sclérose en plaques rémittente, près de neuf ans après avoir obtenu un premier feu vert pour ce médicament aux Etats-Unis. Le laboratoire souligne que cette maladie neurodégénérative est considérée dans l'Empire du Milieu comme rare, avec quelque 30'000 patients recensés.

COMMERCE DE DÉTAIL: Le détaillant Valora a réalisé une solide performance au premier semestre, répondant aux attentes du marché. La hausse de la rentabilité s'explique par l'évolution très favorable du résultat d'exploitation (Ebit) et par la baisse des coûts de financement. Le groupe bâlois a présenté pour la première fois ses comptes selon la norme comptable IFRS-16, si bien que les chiffres de l'exercice précédent ont été retraités en conséquence à des fins de comparaison.

INTERNET ET LOGICIELS: Trois jours après que les initiateurs de la monnaie virtuelle libra de Facebook ont présenté leur projet devant des sénateurs américains, le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) à Berne n'a toujours pas été contacté par la multinationale. Il s'attend à recevoir des propositions précises. "Nous n'avons pas fixé de délai mais il est dans l'intérêt des promoteurs, en termes de réputation et de crédibilité, de soumettre quelque chose de solide. Nous n'attendons pas d'eux qu'une simple présentation du projet, mais des analyses d'impact des risques pour la protection des données et des mesures concrètes qu'ils prévoient pour minimiser les dangers et assurer la préservation de la sphère privée", a déclaré à AWP Hugo Wyler, porte-parole du PFPDT.

VÉHICULES: Le nombre de véhicules nouvellement immatriculés dans la Confédération a progressé au premier semestre de 0,7% sur un an à 180'527 unités, a annoncé la faîtière Auto Suisse. Au niveau des voitures de tourisme, le nombre de véhicules neufs mis en circulation en Suisse et dans la principauté du Liechtenstein a stagné par rapport au premier semestre 2018 à 157'136 unités.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation (hors produits frais) au Japon ont progressé de seulement 0,6% en juin sur un an. Ils se sont inscrits à leur plus bas niveau depuis juillet 2017, accentuant la pression sur la banque centrale qui vise une inflation de 2%. Et cette tendance devrait se poursuivre, selon les économistes, sous l'effet d'une baisse des factures téléphoniques et des frais d'éducation pour les jeunes enfants, à l'initiative du gouvernement. Ce chiffre de 0,6% est en ligne avec les attentes des prévisionnistes et c'est le 30e mois de hausse d'affilée en comparaison annuelle dans un archipel longtemps en butte à une déflation tenace.

AUTOMOBILE: L'industrie automobile britannique cherche à accélérer sa transition vers l'électrique. Poussée par les autorités face au changement climatique, l'évolution fait face à des défis industriels colossaux. Quatre constructeurs automobiles britanniques - Jaguar Land Rover, Mini, Bentley et Lotus - viennent de présenter coup sur coup leurs projets de voitures électriques, moins d'un mois après l'inscription dans la loi de l'objectif du gouvernement de parvenir à la neutralité carbone d'ici à 2050.

SOCIÉTÉ DE PARTICIPATIONS: Blackrock, le premier gestionnaire d'actifs au monde, a annoncé des résultats trimestriels inférieurs aux attentes. Le groupe américain a souffert d'une baisse des commissions versées par ses clients qui ont préféré investir dans des produits financiers à faible coût de gestion. La société new-yorkaise a toutefois attiré environ 151 milliards de dollars d'argent frais au premier trimestre, profitant de l'intérêt continu pour ses fonds indiciels (Exchange Traded Funds, ETF), portant ainsi le volume d'actifs gérés à 6842 milliards de dollars, en hausse de 8,6%. Sa plateforme technologique Aladdin a notamment enregistré une hausse de 20% de nouvelles liquidités.

MÉDIAS: Les groupes britanniques BBC et ITV ont annoncé avoir signé un accord pour lancer Britbox, un service de vidéo à la demande censé concurrencer l'emprise du géant américain Netflix au Royaume-Uni. Ce service en streaming, qui sera lancé au quatrième trimestre 2019, devrait proposer la "plus grande collection de séries britanniques" pour un abonnement de 5,99 livres (7,4 francs suisses) par mois, selon un communiqué commun.

BIÈRES: Le numéro un mondial de la bière, le belgo-brésilien AB Inbev, a annoncé un accord pour vendre sa filiale australienne Carlton & United Breweries (CUB) au groupe japonais Asahi Holdings, pour une valeur d'entreprise de 16 milliards de dollars australiens (11,1 milliards de francs suisses). Dans le cadre de l'accord, Asahi obtiendra aussi les droits de commercialisation en Australie pour les marques d'AB Inbev.

CHIMIE: L'équipementier Plastic Omnium, rattrapé par la crise automobile mondiale, a annoncé une chute de 33% de son bénéfice net au premier semestre, à 155 millions d'euros. Le groupe français a dans la foulée révisé à la baisse son objectif de marge opérationnelle pour l'ensemble 2019. Sur les six premiers mois de l'année, la marge opérationnelle a plongé de 13% à 281 millions d'euros (308,37 millions de francs suisses), ne représentant plus que 6,6% des ventes, contre 10,2% l'an dernier sur la même période. Le groupe table désormais sur une marge opérationnelle "en légère baisse", en comparaison des 610 millions d'euros réalisés en 2018, alors qu'il prévoyait jusqu'ici "une progression en valeur" sur l'exercice.

awp