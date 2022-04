Résumé des principales informations économiques du vendredi 1er avril

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

CONJONCTURE: Les prix ont encore accéléré en mars en Suisse, le renchérissement progressant de 0,6% sur un mois. Sur un an, l'indice des prix à la consommation (CPI) a bondi de 2,4%, après avoir décollé de 2,2% le mois précédent. Les hydrocarbures ont encore une fois pesé lourd dans la balance, sans lesquels l'inflation annuelle se serait limitée à 1,6%. L'ampleur du renchérissement s'est révélée conforme aux attentes des économistes consultés par AWP, ceux-ci ayant plafonné leurs anticipations à 0,6% sur un mois et 2,5% sur un an.

CONJONCTURE: Le moral des entreprises helvétiques est resté dans l'ensemble au beau fixe en mars, malgré les inquiétudes liées à la guerre en Ukraine et le niveau élevé des prix de l'énergie. L'indice des directeurs d'achat (PMI) pour le secteur de l'industrie a légèrement progressé grâce à des carnets de commandes bien remplis, alors que celui des services, qui dépend davantage de la consommation en Suisse, accuse un léger repli. Le premier a progressé de 1,4 à 64,0 points, inversant la tendance négative de ces derniers mois, alors que le second s'est contracté de 3,2 à 61,1 points, indique Credit Suisse dans son point de situation.

CONJONCTURE: Renchérissement des intrants, invasion russe en Ukraine ou encore retour des confinements de masse en Chine n'ont pas suffi à entamer le moral des petites et moyennes entreprises helvétiques (PMI) le mois dernier, révèle un sondage périodique de Raiffeisen. Le Purchase Manager Index (PMI) des PME compilé par la coopérative bancaire s'est établi en mars à 58,0 points, progressant encore de 1,3 point en glissement mensuel.

AUTOMOBILE: En hausse sur les deux premiers mois de l'année, le marché automobile a repassé la marche arrière en mars. Auto-suisse attribue le phénomène à une accentuation de la pénurie de certains composants, qui freine la production. Avec 21'722 nouvelles immatriculations, le nombre de mises en circulation accuse un retard de 13,9% sur la même période en 2021.

TRAVAIL TEMPORAIRE: Après une phase de crise aigüe marquée par les nombreuses mesures anti-Covid, qui ont bridé l'activité notamment dans la restauration et l'évènementiel, le secteur du travail temporaire connaît une reprise tout aussi dynamique. "Depuis quelques mois, le tableau a complètement changé", a confié à AWP le directeur général d'Adecco Suisse, Marcel Keller. "Nous sommes de retour sur la voie de la croissance dans laquelle évoluait la branche depuis de nombreuses années", estime celui qui a repris la tête de la filiale suisse du géant du travail temporaire en automne dernier.

CHIMIE: Le chimiste du bâtiment Sika a bouclé la vente de son activité de revêtements industriels en Europe, basée en Allemagne, à l'américain Sherwin-Williams. Le produit de la vente s'est élevé à 200 millions d'euros (204,6 millions de francs suisses), indique le groupe zougois. La transaction, annoncée en août dernier, aura un effet positif unique sur la rentabilité de Sika au premier semestre, précise le communiqué.

BANQUES: La Banque cantonale de Genève (BCGE) a nommé Sébastien Collado président du directoire de ses activités en France. Il succède à Eric Wesse, qui a occupé ces fonctions pendant neuf ans. Le nouveau patron de la Banque cantonale de Genève (France) dispose d'une vingtaine d'années d'expérience dans le secteur bancaire, dont 13 auprès de la BCGE à Genève.

AÉRONAUTIQUE: Le groupe aéronautique et de défense Ruag International a décidé de vendre l'ensemble de ses activités australiennes à la société Asdam, qui va reprendre les 150 employés concernés. La transaction, dont le prix n'est pas dévoilé, devrait être finalisée dans les prochains mois, moyennant le feu vert des autorités compétentes. La société Ruag Australia s'adresse aux industries aéronautique et de la défense à la recherche de solutions d'ingénierie, de maintenance et de réparation. Mandatée par le gouvernement australien, elle fournit 60% des composants du programme des avions de combat F-35 dans la région Asie-Pacifique.

LUXE: L'horloger haut de gamme Patek Philippe, dont les produits sont très demandés, se déclare peu touché par le conflit en Ukraine et les confinements en Chine. La manufacture genevoise augmentera légèrement sa production en 2022. Après avoir vendu 66'000 pièces en 2021, l'entreprise familiale genevoise prévoit de relever sa production de 1000 à 2000 pièces cette année, a indiqué à AWP le président Thierry Stern, en marge du salon horloger Watches and Wonders qui se tient dans la cité de Calvin jusqu'au 5 avril.

LUXE: La Montre Hermès, après la très forte croissance enregistrée en 2021, s'attend à ce que la dynamique positive se poursuive. La filiale horlogère biennoise du groupe français éponyme a arrêté ses activités commerciales en Russie et dû fermer certaines de ses boutiques en Chine en raison du Covid-19. En 2021, La Montre Hermès a dégagé un chiffre d'affaires en hausse de 73% sur un an à 337 millions d'euros (344,1 millions de francs suisses), après avoir été l'un des rares horlogers à enregistrer une petite avancée de ses ventes en 2020, année qui avait été très difficile pour le secteur du luxe en raison de la pandémie.

CONJONCTURE: L'inflation dans la zone euro a pulvérisé un nouveau record en mars, à 7,5% sur un an, alimentée par la guerre en Ukraine qui fait flamber les tarifs de l'énergie, mais aussi ceux de l'alimentation. En février, la hausse des prix avait atteint 5,9% pour les 19 pays ayant adopté la monnaie unique, ce qui représentait déjà le niveau le plus élevé enregistré par l'office européen des statistiques (Eurostat) depuis le début de cet indicateur, en janvier 1997.

AUTOMOBILE: Les ventes de véhicules neufs au Japon ont chuté de 14,8% en mars sur un an. Elles ont ainsi affiché un septième mois consécutif de repli, sur fond notamment de perturbations persistantes des chaînes d'approvisionnement dans l'industrie automobile. Un total de 327'293 voitures, camions et bus neufs ont été vendus le mois dernier dans le pays, contre 384.114 en mars 2021, selon l'association japonaise des concessionnaires automobiles (Jada).

CONJONCTURE: La croissance de l'activité manufacturière a ralenti en France en mars, du fait des conséquences inflationnistes et de l'incertitude engendrée par la guerre en Ukraine, selon des données publiées par le cabinet IHS Markit. L'indice composite qui mesure la performance du secteur sur la base des données recueillies auprès d'un panel de 400 entreprises a reculé à 54,7 points en mars, contre 57,2 points en février.

BANQUES: L'Autorité bancaire européenne (EBA) s'est voulue rassurante sur le niveau d'exposition des banques européennes en Russie et en Ukraine, mais a partagé son inquiétude à plus long terme, un peu plus d'un mois après le début de la guerre. Les risques directs, dits de premier tour, de la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février par la Russie pour le système bancaire de l'Union européenne (UE) "ne constituent pas une menace fondamentale pour la stabilité financière", affirme l'EBA dans une étude portant initialement sur le quatrième trimestre 2021.

FOOTBALL: Les clubs allemands de première et deuxième division (Bundesliga 1 et 2) ont perdu au total plus d'un milliard d'euros depuis le début de la pandémie de Covid, annonce la Ligue (DFL) en présentant son bilan annuel. Pour la saison 2020-2021, "les recettes globales des deux championnats ont chuté de plus de 750 millions d'euros (766,5 millions de francs suisses) par rapport à la dernière saison d'avant la pandémie (2018/19): de 4,8 à 4,05 milliards d'euros", indique la présidente de la DFL Donata Hopfen dans son introduction.

HABILLEMENT: Le géant espagnol du prêt-à-porter Inditex, maison-mère de l'empire Zara, a ouvert un nouveau chapitre de son histoire avec l'arrivée à sa tête de Marta Ortega, 38 ans, chargée de piloter le groupe fondé par son père à un moment-clé pour son avenir. Pas de cérémonie ni de conférence de presse: la fille du multimilliardaire Amancio Ortega, décrite comme discrète et réservée, a pris les rênes du leader mondial du textile sans tambour ni trompettes, conformément à son souhait.

ELECTRONIQUE: Le groupe technologique japonais Panasonic a annoncé un investissement massif sur les trois prochaines années dans des secteurs comme les batteries électriques pour l'automobile ou la gestion des chaînes d'approvisionnement, qu'il voit comme cruciaux pour son développement. L'entreprise prévoit d'investir au total 600 milliards de yens (4,5 milliards de francs suisses) d'ici fin mars 2025, dont 400 milliards de yens dans des "secteurs de croissance" comme les batteries électriques pour l'automobile, les logiciels de gestion des chaînes d'approvisionnement et les systèmes d'air conditionné.

RESTAURATION: Le groupe de restauration collective et de services Sodexo a annoncé avoir dégagé un bénéfice net de 337 millions d'euros (344,6 millions de francs suisses) au premier semestre de son exercice décalé 2021/2022, dix fois supérieur à ce qu'il était un an plus tôt, grâce à une nette reprise de ses activités. Sur la même période un an plus tôt, le bénéfice avait été de 33 millions d'euros, a rappelé Sodexo dans un communiqué.

