Résumé des principales informations économiques du vendredi 2 août 2019

OPTIQUE: Le groupe Visilab renforce sa position de numéro un suisse du marché de l'optique avec le rachat de Graffiti, propriétaire de la chaîne McOptic. Celle-ci, avec ses 62 magasins et 336 employés, sera conservée et intégrée à part entière dans Visilab. Cette nouvelle tombe deux jours après l'annonce de l'intention du rachat de la chaîne néerlandaise Grandvision par le groupe franco-italien EssilorLuxottica (connu pour ses Ray-Ban notamment), une très grosse opération qui permet de regrouper les géants de la fabrication de lunettes (Luxottica), des verres de lunettes (Essilor) et des magasins de lunettes (Grandvision).

COMMERCE DE DÉTAIL: La vente de Globus, dévoilée à la surprise générale par Migros, s'annonce ardue. Si en Suisse seul le patron des grands magasins a officiellement déclaré son intérêt pour une reprise, des acteurs internationaux - notamment des fonds d'investissement - pourraient jeter leur dévolu sur l'enseigne qui veut résolument se positionner dans le haut de gamme. Depuis l'annonce début juillet de la cession de Globus, aux côtés d'autres enseignes spécialisées (Gries Deco, Interio, m-way), quasiment aucun repreneur ne s'est manifesté publiquement pour racheter l'enseigne de grands magasins, acquise en 1997 par la Coopérative.

INFORMATIQUE: Le conglomérat d'électrotechnique ABB a décroché une commande pour une solution d'automation intégrée destinée à équiper un parc solaire en Mongolie intérieure. Le projet Urat fait partie de la vingtaine de projets-pilotes sélectionnés par le gouvernement chinois pour porter à 20% la part d'énergie renouvelables dans la production de l'Empire du Milieu. L'enveloppe totale dédiée à ce parc comprend l'équivalent de 368 millions de dollars (presque autant en francs suisses). ABB ne précise pas quelle part du gâteau représente sa contribution.

INFLATION: Les prix à la consommation ont reculé de 0,5% en juillet par rapport à juin en Suisse. C'est une baisse plus forte que prévu. En comparaison annuelle, le renchérissement n'a pas excédé 0,3%, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'indice des prix à la consommation (IPC) s'est établi en juillet à 102,1 points (sur une base de 100 points fixée en décembre 2015).

EMPLOI: Les créations d'emplois aux Etats-Unis ont fortement diminué en juillet tandis que le taux de chômage est resté stable à 3,7%, signe d'un ralentissement de l'économie américaine, selon les données publiées par le ministère du Travail, qui a aussi révisé en nette baisse le nombre d'emplois créés en juin. La première économie du monde a créé 164'000 emplois en juillet. C'est supérieur aux estimations des analystes (160'000) mais inférieur à ceux enregistrés en juin (193'000 contre 224'000 initialement annoncé).

ASSURANCES: Le géant allemand de l'assurance Allianz a dégagé un bénéfice net en hausse au second trimestre, grâce à un gain exceptionnel dans sa branche assurance vie, et a confirmé son objectif annuel. D'avril à juin, le bénéfice net part du groupe a atteint 2,14 milliards d'euros (2,3 milliards de francs suisses), en hausse de 13,1% sur un an et contre 1,98 milliard attendu par les analystes interrogés par Factset.

TRANSPORT AÉRIEN: La France va devoir récupérer auprès de la compagnie aérienne Ryanair 8,5 millions d'euros (9,3 millions de francs suisses) considérés comme des aides illégales octroyées lors de contrats signés en faveur de l'aéroport de Montpellier, a annoncé vendredi la Commission européenne. "Il ressort de notre enquête que certains paiements effectués par les autorités locales françaises en faveur de Ryanair pour promouvoir l'aéroport de Montpellier ont donné à Ryanair un avantage déloyal et sélectif sur ses concurrents et porté préjudice à d'autres régions et aéroports régionaux", explique la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager, citée dans un communiqué.

ASSISTANTS VOCAUX: Une autorité locale allemande a obtenu que Google suspende pour trois mois, dans toute l'Union européenne, la pratique controversée d'analyse par des employés de conversations d'utilisateurs enregistrés via les assistants vocaux. A la suite des révélations de presse, le géant américain avait reconnu mi-juillet que ses employés ou des sous-traitants analysaient des fragments d'enregistrements des utilisateurs, afin de perfectionner la compréhension des différentes langues et des accents de ses logiciels d'intelligence artificielle.

AUTOMOBILES: Le fabricant de voitures de luxe Ferrari a annoncé avoir vu son bénéfice net croître de 14% au deuxième trimestre, porté par la hausse des ventes, en particulier de son nouveau bolide Portofino, lui permettant ainsi de signer des résultats supérieurs aux attentes. Au premier trimestre, le bénéfice net avait déjà augmenté de 20,8% et le chiffre d'affaires de 13,1%, après une année 2018 record.

AUTOMOBILES: Le premier constructeur d'automobiles japonais Toyota a fait état de résultats plutôt bien orientés pour le 1er trimestre de son exercice 2019/20, mais il a révisé négativement ses prévisions annuelles en raison notamment d'effets de change. Le groupe a dégagé un bénéfice net de 682,97 milliards de yens (6,3 milliards de francs suisses) entre avril et juin (+3,9% sur un an), sur des ventes qui ont augmenté d'autant à 7.646,09 milliards de yens, et son gain d'exploitation a pour sa part progressé de 8,7% à 741 milliards de yens.

