Résumé des principales informations économiques du vendredi 2 novembre 2018

Zurich (awp/ats) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

TOURISME: Après un mois d'août faste pour l'hôtellerie suisse, l'embellie s'est poursuivie en septembre. Le nombre de nuitées a augmenté de 3,2% au regard du mois correspondant de l'an passé. La hausse a aussi bien concerné les hôtes helvétiques qu'étrangers. Sur le mois sous revue, un total de 3,68 millions de nuitées a été recensé, indique l'Office fédéral de la statistique (OFS). L'augmentation est également nette après neuf mois: depuis janvier, les nuitées ont progressé de 3,7% par rapport à la période correspondante de l'an dernier à 30,9 millions de nuitées.

ENTREPRISES: Difficile de trouver un entrepreneur qui accepte de s'exprimer sur les retards de paiements. Cela reviendrait à accuser ses clients mauvais payeurs, au risque de les voir partir vers la concurrence, en Suisse voire à l'étranger. Pourtant, de nombreuses PME suisses, en particulier dans le secteur du bâtiment et de la construction, se retrouvent sous pression. "On est les premiers exposés aux retards de paiements. On ne peut pas dire que cela s'améliore, mais plutôt que cela s'aggrave. C'est pénible, une vraie contrainte", explique un membre de la Fédération suisse romande des entreprises de plâtrerie-peinture (FREPP), qui a demandé l'anonymat. "Les clients privés payent. En revanche, cela peut coincer dès l'architecte. Les demandes d'acompte, à hauteur de 80% à 90% des travaux réalisés et selon le montant du contrat signé, devraient se payer à dix jours! Mais on peut se retrouver à 40 jours sans être payés."

AUTOMOBILES: Le marché automobile en Suisse et au Liechtenstein a poursuivi son ralentissement en octobre, les immatriculations de voitures neuves ayant décliné de 7,8% sur un an à 22'788 unités, selon la fédération sectorielle Auto-Suisse. La baisse enregistrée en octobre est cependant moins importante qu'en septembre, où le marché avait baissé de 17%, et après un mois d'août morose (-7%).

LUXE: Acrotec va continuer de s'agrandir en 2018. Le plus grand fournisseur indépendant de l'industrie horlogère suisse compte procéder à deux nouvelles acquisitions d'ici la fin de l'exercice, après les huit des deux dernières années. Après un bon cru 2018, l'entreprise jurassienne s'est déclarée confiante pour le développement des affaires en 2019. Une entrée en Bourse est également envisagée à moyen terme. "En termes de carnet de commandes, nous sommes confiants pour 2019 d'autant plus que nous disposons maintenant de nouveaux équipements pour répondre à la demande", a déclaré à AWP le directeur général (CEO) François Billig, avant de préciser que pour l'année en cours le conglomérat regroupant une dizaine d'entreprises anticipe une croissance des recettes de "7% à 8%".

LUNETTES: Renforcé par une récente levée de fonds, le lunetier zurichois Viu Eyewear va se focaliser sur l'extension à l'étranger et le développement de sa gamme de montures sur mesure. La société fondée en 2013 ne possède que quelques points de vente en Suisse romande et est absente du marché tessinois. Un véritable déploiement dans la partie latine du pays prendra encore du temps. "En Romandie, nous sommes encore en phase d'apprentissage", explique à AWP Kilian Wagner, cofondateur et directeur général. Viu possède actuellement une boutique en nom propre à Genève et une autre à Lausanne. La marque est vendue également dans cinq magasins et opticiens partenaires à Lausanne, Genève et Verbier.

CONJONCTURE: L'économie américaine a continué de créer des emplois à un rythme soutenu en octobre avec un taux de chômage à son plus bas niveau en près de 50 ans et des salaires qui augmentent. Autant d'indicateurs de bon augure pour Donald Trump à moins de cinq jours d'élections législatives, un test pour le président.

INTERNET ET LOGICIELS: Le géant chinois de l'e-commerce Alibaba a fait des affaires florissantes cet été, au deuxième trimestre de son exercice décalé, mais a néanmoins revu en baisse son objectif de chiffre d'affaires annuel. Le groupe, dont l'emblématique patron Jack Ma passera le relais dans un peu moins d'un an, a enregistré un bond de son chiffre d'affaires de 54% sur un an, à 85,15 milliards de yuans (12,4 milliards de francs suisses), porté à la fois par son coeur de métier mais aussi par le "cloud" et le divertissement.

HYDROCARBURES: Les géants pétroliers ExxonMobil et Chevron ont annoncé vendredi de gros bénéfices trimestriels, ce qui a apaisé des marchés inquiets sur l'état de leur production d'hydrocarbures après une première partie de l'année en demi-teinte. ExxonMobil a dégagé un bénéfice net de 6,24 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 57,1% sur un an, pour un chiffre d'affaires de 76,61 milliards, en progression de 25,4%.

BALANCE COMMERCIALE: Le déficit commercial des Etats-Unis s'est une nouvelle fois creusé en septembre, sous l'effet d'un déficit record des importations en provenance de Chine, selon des données publiées par le département du Commerce. Le déficit des biens et services s'est établi à 54 milliards de dollars avec des exportations en hausse de 1,5% à 212,6 milliards et des importations en hausse de 1,5% à 266,6 milliards. A 37,4 milliards de dollars (+8,8%), le déficit des marchandises avec Pékin est à un niveau jamais atteint auparavant.

