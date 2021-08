Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 août

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

TÉLÉCOMS: Le distributeur d'abonnements et d'accessoires de télécommunications Mobilezone a vu sa rentabilité s'envoler au premier semestre, malgré des recettes en repli. Fort de ces chiffres, supérieurs aux attentes du marché, la direction a relevé ses objectifs de résultat opérationnel pour l'année en cours. L'entreprise veut poursuivre sa croissance, notamment sur internet. Les recettes se sont repliées sur un an de 18,9% à 484,5 millions de francs suisses, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) a été multiplié par près de trois à 26,1 millions. Le bénéfice net s'est pour sa part établi à 17,8 millions, plus que doublé par rapport au premier semestre 2020.

BANQUES: Postfinance a trouvé en la personne de Benjamin Staeheli un successeur pour Patrick Graf, qui a abandonné fin mai la direction de l'unité Payment Solutions. Ron Schneider continuera d'assurer l'intérim jusqu'à l'entrée en fonction au 1er janvier 2022 du futur nouveau membre de la direction générale. La nouvelle recrue officie pour l'heure toujours en qualité de responsable Global Banking Operations pour le compte du développeur de logiciels bancaires Avaloq. Sa nomination doit encore obtenir une validation formelle par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma).

INDUSTRIE DU BOIS: Les prix du bois à l'international ont explosé entre le printemps 2020 et le mois de mai de cette année, mais les producteurs suisses de bois n'ont nullement profité de cette flambée des cours. Et entretemps, les prix sont retombés à des niveaux historiquement bas. Reports de projets suite à la première vague du Covid-19 avec ensuite un effet de rattrapage, baisse de l'offre de bois pour des raisons environnementales, droits de douane punitifs de l'ex-président américain Donald Trump sur le bois du Canada, tous ces facteurs ont contribué à l'envol des prix qui sont passés de 250 à 1750 dollars par m3 sur la Bourse des matières premières CME aux Etats-Unis.

SERVICES FINANCIERS: Partners Group a cédé pour le compte de ses clients sa participation majoritaire dans le spécialiste des données Straive, acquise en 2017. Elle a été reprise par des fonds affiliés à la société de capital-investissement asiatique Baring Private Equity Asia. Straive, fondée en 1980 et basé à Singapour, fournit des plateformes et services d'apprentissage, de contenus et de données en ligne. L'entreprise compte plus de 17'000 employés aux Philippines, à Singapour, en Inde, en Chine, au Vietnam, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni et au Nicaragua.

PHARMA: Le groupe pharmaceutique anglo-suédois Astrazeneca a annoncé vendredi des résultats encourageants pour un traitement contre le Covid-19 qui permet de réduire fortement le risque de développer une forme symptomatique de la maladie chez les patients fragiles. Ce traitement par anticorps, dont le nom de code est AZD7442, n'avait toutefois auparavant pas montré son efficacité sur les personnes déjà exposées au virus.

ROBOTIQUE: Elon Musk, le patron de Tesla, a présenté un projet de robot humanoïde métallique, qui sera capable d'effectuer des tâches répétitives et sera conçu à partir de la même technologie que les véhicules semi-autonomes de la société. Le fantasque entrepreneur a promis pour l'année prochaine un premier prototype du "Tesla Bot", qui aura cinq doigts aux mains et une silhouette androgyne noire et blanche.

JEUX VIDÉO: Epic Games accuse Google d'avoir passé des contrats avec différentes entreprises pour verrouiller son emprise sur le marché de la distribution des applications et protéger des milliards de dollars de revenus. Le développeur du jeu phénomène Fortnite a déposé une plainte en ce sens jeudi en Californie. Epic reproche à Apple et Google, qui dominent l'économie mobile mondiale, d'imposer aux développeurs d'applications l'utilisation de leurs plateformes de téléchargement (l'App Store d'Apple et le Play Store de Google) ainsi que leurs systèmes de paiement, et de leur faire payer des commissions trop élevées (30%).

CYBERCRIMINALITÉ: La plateforme japonaise d'échanges de cryptomonnaies Liquid cherchait à récupérer près de 100 millions de dollars (91,7 millions de francs suisses) d'actifs volés, lors du deuxième grand casse de ce type commis par des pirates informatiques ces derniers jours. La société, basée à Tokyo, a déclaré dans un communiqué qu'elle avait "détecté un accès non autorisé à certains des portefeuilles de cryptomonnaies gérés par Liquid".

RÉSEAUX SOCIAUX: Facebook, qui a banni les talibans de toutes ses applications, a dévoilé des mesures pour protéger les utilisateurs vulnérables en Afghanistan, où le groupe fondamentaliste islamiste a pris le pouvoir. "Pendant la semaine écoulée, nos équipes ont travaillé jour et nuit pour faire tout notre possible pour aider à garder les gens en sécurité", a tweeté Nathaniel Gleicher, le directeur des règlements sur la sécurité du groupe californien.

COMMERCE DE DÉTAIL: La chaîne britannique de magasins Marks and Spencer, longtemps en perte de vitesse, a annoncé un bond de ses ventes dans l'alimentaire et l'habillement, ce qui lui permet de revoir à la hausse ses ambitions et faisait s'envoler son cours de Bourse. Le groupe y voit la "claire confirmation des effets bénéfiques" de son plan de restructuration lancée depuis plus d'un an en raison de la pandémie.

INTRODUCTION EN BOURSE: China Telecom a vu ses actions bondir de près de 20% lors de son introduction en Bourse à Shanghai, après avoir été forcé de quitter Wall Street dans un contexte de forte rivalité Pékin-Washington. Le principal opérateur de téléphonie fixe en Chine réalise la meilleure entrée en Bourse de l'année, en levant 6,25 milliards d'euros.

GRANDE DISTRIBUTION: La chaîne britannique de supermarchés Morrisons a accepté une contre-offre de rachat à 7 milliards de livres (8,7 milliards de francs suisses) lancée par la société d'investissement CD&R et a retiré son soutien à la proposition concurrente, et moins élevée, du fonds Fortress. Il s'agit d'un nouveau rebondissement dans la bataille qui se joue depuis plusieurs mois pour mettre la main sur le numéro quatre du secteur au Royaume-Uni.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation au Japon ont légèrement reculé en juillet sur un an, selon des données officielles publiées vendredi, marquant leur 12e mois de baisse consécutive en vertu d'une nouvelle méthode de calcul. Hors produits frais, les prix à la consommation ont baissé de 0,2% en juillet sur un an. Le consensus d'économistes sondés par l'agence Bloomberg s'attendait à un recul plus important (-0,4%).

awp