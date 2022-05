Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 mai 2022

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée:

ALIMENTAIRE: En raison de la pénurie de lait en poudre qui frappe les Etats-Unis, le gouvernement américain fait appel à Nestlé. A l'initiative du président Joe Biden et dans le cadre de l'opération "Fly Formula", 1,5 million de flacons de lait en poudre pour bébés du groupe de Vevey vont être transportés par avion de Zurich à la ville de Plainfield, dans l'Etat de l'Indiana. Il s'agit de la première livraison intervenant dans le cadre de l'opération, a indiqué à AWP un porte-parole de l'ambassade américaine à Berne. Nestlé fournit trois produits d'alimentation pour nourrissons: Alfamino Infant, Alfamino Junior et Gerber Good Start Extensive HA. Ceux-ci ont été conçus pour les bébés qui ne supportent pas le lait de vache. "Ces produits ont été traités en priorité, car ils répondent à un objectif médical important et sont disponibles en quantités limitées aux Etats-Unis", a déclaré le porte-parole.

ASSURANCES: Le groupe Zurich Insurance se retire du marché russe. Dans un communiqué, l'assureur zurichois a indiqué vendre ses activités dans le pays à 11 collaborateurs de cette unité, qui poursuivront leurs activités de manière indépendante et sous une autre marque. L'opération, dont ni les pourtours financiers ni le calendrier n'ont été dévoilés, et qui reste sujette aux autorisations réglementaires habituelles, devrait permettre à l'entreprise de "conserver une équipe professionnelle dotée d'une vaste expérience dans le secteur de l'assurance et de continuer à servir le marché russe".

LUXE: Le groupe de luxe Richemont a enregistré des résultats annuels en nette progression, mais la rentabilité opérationnelle a déçu les marchés. Sans s'aventurer sur le terrain des objectifs financiers, le propriétaire de Cartier s'est montré prudent sur l'évolution du marché chinois, l'un des plus importants du secteur, au cours des prochains mois. "L'économie chinoise, après la fin des confinements, pourrait souffrir plus longtemps que les Etats-Unis ou l'Europe de l'impact de la pandémie de coronavirus", a estimé en téléconférence le président Johann Rupert, en marge de la publication des chiffres annuels.

HABILLEMENT: L'équipementier sportif de montagne Mammut va être dirigé à partir du 1er septembre par Heiko Schäfer, ex-patron du groupe d'habillement allemand Hugo Boss. Avec la nomination de M. Schäfer, "Mammut va accélérer la croissance profitable et le renforcement de ses marques", a indiqué l'entreprise dans un communiqué. Le nouveau patron de la marque au mammouth a précédemment travaillé pour l'équipementier sportif allemand Adidas et a dirigé Hugo Boss.

INTÉRIM: Les trois quarts des entreprises suisses rencontrent des difficultés à trouver du personnel qualifié, ce qui constitue un risque pour la croissance. En Suisse, tous les secteurs recrutent, mais les perspectives profitent surtout aux employés des secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et de l'informatique. Malgré les risques qui pèsent sur l'économie mondiale, les employeurs suisses se montrent très optimistes, et le taux de perspective nette d'emploi pour le troisième trimestre 2022 s'inscrit à 28%, indique le géant du placement temporaire Manpower, à l'occasion de la publication de son enquête trimestrielle sur les perspectives d'emploi.

CONJONCTURE: La production dans le secteur secondaire a augmenté de 6,9% au premier trimestre par rapport à la même période un an plus tôt, alors que les chiffres d'affaires ont progressé de 9,9%. La progression observée au niveau de la production est à mettre au crédit de l'industrie (+7,9%), alors que dans la construction (-0,5%) l'évolution a été négative, indique l'Office fédéral de la statistique dans son dernier point de situation.

POLITIQUE MONÉTAIRE: Le patron de la Bundesbank allemande a plaidé pour un relèvement rapide des taux intérêt de la Banque centrale européenne (BCE) afin de juguler la flambée des prix et a estimé que "les taux d'intérêt négatifs appartiennent au passé". "Lorsque vous êtes dans un environnement de taux d'inflation autour de 7% (...), la conclusion est que les taux d'intérêt doivent augmenter", a déclaré Joachim Nagel à l'issue d'une réunion du G7 en Allemagne.

CONJONCTURE: Les ventes au détail ont rebondi en avril au Royaume-Uni, en dépit d'une inflation record qui met sous pression le budget des ménages, mais la tendance reste à la baisse et la confiance des consommateurs est au plus bas. Alors que les économistes tablaient sur une petite baisse, les ventes en volume au détail ont augmenté de 1,4% en avril après une baisse de 1,2% en mars (chiffre révisé), a indiqué l'ONS dans un communiqué.

MÉDIAS: Après la presse, la marque ELLE, détenue par le groupe français Lagardère, va se lancer dans l'hôtellerie avec l'ouverture de deux premiers établissements, à Paris à l'automne et dans l'Etat de Jalisco au Mexique en 2023. ELLE, marque emblématique du milieu de la mode et des tendances, connue notamment à travers ses 45 éditions dans le monde, "annonce le lancement de sa marque ELLE Hospitality, sa nouvelle aventure hôtelière", devenant "la première marque d'un groupe médias à se lancer dans le secteur hôtelier", affirme vendredi Lagardère dans un communiqué.

