Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 mars 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

CORONAVIRUS: Le message des économistes est très clair. La pandémie de coronavirus ne cesse de gagner du terrain et les PME suisses sont de plus en plus nombreuses à se trouver au bord du gouffre. Dans ce contexte, les mesures décidées par les autorités fédérales, avec pour l'heure un paquet d'aide de 10 milliards de francs suisses, sont jugées très largement insuffisantes. Raison pour laquelle les patrons de PME auront les yeux rivés sur le Conseil fédéral, qui devrait annoncer de nouvelles décisions.

GRANDE DISTRIBUTION: Les clients doivent désormais patienter avant de pouvoir faire leurs courses chez Migros et Coop. Les deux géants helvétiques de la grande distribution limitent désormais le nombre de clients pouvant accéder dans un magasin en même temps. Pour faire face aux nouvelles exigences sanitaires imposées dans le cadre de la lutte contre la pandémie de coronavirus - une personne par dix mètres carrés - Coop n'accueille plus que 100 à 600 clients, en fonction de la taille du magasin. La clientèle doit se munir d'une carte numérotée avant de pénétrer dans l'enseigne.

TÉLÉCOMS: Mobilezone a pu maintenir ouverts une grande partie de ses magasins en Suisse. Alors que 80 des 120 points de vente continuent de servir la clientèle, conformément à la décision du Conseil fédéral de vendredi dernier, l'exploitant zurichois de boutiques et prestataire de services dans les télécommunications a dû recourir à des mesures de chômage partiel. La santé des collaborateurs, tout comme celle des clients, demeurant une "priorité absolue", Mobilezone a décidé de réduire le nombre de magasins ouverts, précise l'entreprise zurichoise. Celle-ci ajoute cependant que d'autres fermetures restent envisageables.

CORONAVIRUS: Le groupe de construction Implenia a annoncé avoir pris des mesures afin de "protéger ses collaborateurs et préserver les intérêts de ses clients et partenaires". Suite aux injonctions des autorités, l'entreprise a décidé de limiter le travail sur ses chantiers et d'en fermer certains, en Suisse comme à l'étranger. En raison des "mesures de grande envergure" prises à l'échelle européenne pour endiguer la propagation du coronavirus, le fonctionnement des chantiers est soumis à des restrictions en Suisse, en Allemagne et en Autriche, alors qu'en France, tous les chantiers seront suspendus pour une première période de 15 jours dès la fin de cette semaine.

TÉLÉCOMS: Sunrise réagit aux difficultés que rencontrent nombre de petites et moyennes entreprises (PME) et indépendants face aux mesures de lutte contre la propagation du coronavirus. A compter d'avril, le numéro deux suisse des télécommunications porte à trois mois le délai de paiement des factures pour ces catégories de clients. Dans un communiqué, l'opérateur zurichois précise que ces nouvelles conditions de facturation pour les PME et indépendants, pourront faire l'objet d'adaptations en fonction de l'évolution de la situation. Alors que de plus en plus d'entreprises ont recours au travail à domicile, Sunrise assure en outre que ses réseaux mobiles et fixes disposent d'une capacité suffisante pour la téléphonie et le trafic de données.

MÉDIAS: TX Group a décidé d'introduire le chômage partiel dans sa division Tamedia, laquelle regroupe les médias payants du groupe zurichois de médias et de publicité. La décision s'inscrit dans le contexte d'un probable effondrement des recettes publicitaires durant cette période marquée par l'épidémie de coronavirus. Tous les collaborateurs verront leur temps de travail réduit d'au moins 10%, a écrit l'entreprise dans un courriel adressé à ses collaborateurs, dont la rédaction alémanique de l'agence de presse Keystone-ATS a obtenu copie. Au cas par cas, des réductions plus importantes des taux d'occupation seront aussi envisagées.

TRANSPORT AÉRIEN: Genève Aéroport adopte un arsenal de mesures pour assurer les distances minimales entre ses visiteurs ainsi qu'avec ses employés, après avoir dû faire face les 14,15 et 16 mars à une fréquentation inhabituellement élevée du fait notamment de la fermeture prématurée des stations de ski. La police notamment a été sollicitée pour intervenir dans et devant l'aérogare. En conformité avec les exigences du Conseil fédéral et du Conseil d'Etat, les restaurants et commerces ont été fermés à l'exception des pharmacies, kiosques proposant de la nourriture et espaces de restauration à emporter.

MOBILITÉ: Les ventes de vélos électriques ont poursuivi leur croissance l'an dernier, après l'envolée de 27% affichée en 2018. Mais alors que ces dernières ont bondi de 19,1% en un an à 133'000 unités, la branche craint désormais des difficultés de livraison, en plus de problèmes de liquidités, consécutivement à la crise du coronavirus. Considéré dans son ensemble, le marché suisse de la bicyclette a progressé l'an dernier de 5,2% à 363'497 unités, indique velosuisse, l'Association suisse des fournisseurs de bicyclettes. Ainsi en 2019, plus d'un vélo sur trois (36,6%) ayant trouvé preneur en Suisse disposait d'un moteur électrique.

CHIMIE: Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza organisera son assemblée générale annuelle le 28 avril à Bâle, mais en renonçant à la présence physique des actionnaires en raison de la pandémie de coronavirus. Le groupe rhénan a enjoint ses propriétaires à faire valoir leurs droits de vote par l'intermédiaire d'un représentant.

CORONAVIRUS: Confrontées à une chute vertigineuse des cours du pétrole, les entreprises du secteur commencent à réduire leurs dépenses et en particulier leurs ambitions en matière de forages de champs pétroliers et gaziers. Les investissements mondiaux en exploration-production auraient normalement dû atteindre 517 milliards de dollars (507,2 milliards de francs suisses) cette année, selon des prévisions de l'institut IFPEN dévoilées début février.

COMMERCE DE DÉTAIL: Des fabricants de papier toilette aux entreprises de nettoyage, le secteur de l'hygiène au Royaume-Uni est très sollicité pour répondre à une demande sans précédent en ces temps de crise sanitaire mondiale. "Nous n'avons pas connu une situation pareille d'aussi loin que je me souvienne. C'est un défi mais le secteur peut y répondre", explique à l'AFP Paul Thrupp, président de l'organisation professionnelle des spécialistes du nettoyage (British Cleaning Council).

GRANDE DISTRIBUTION: La chaîne de distribution américaine Walmart va verser 365 millions de dollars (357,2 millions de francs suisses) en bonus à ses employés payés à l'heure, comme les caissiers, et embaucher 150'000 personnes pour faire face à la demande accrue pendant la crise du coronavirus. Walmart veut récompenser ses équipes pour leur "dur travail" pendant cette "crise sanitaire nationale sans précédent", a indiqué le groupe dans un communiqué.

INTERNET ET LOGICIELS: Un ancien ingénieur a plaidé coupable de vol de secrets de fabrication des voitures autonomes de Google et de les avoir partagés avec des concurrents rachetés par Uber, d'après sa déclaration signée à San Francisco et obtenue par l'AFP. Anthony Levandowski, 39 ans, a travaillé chez Google où il a été l'un des membres fondateurs en 2009 du projet baptisé "Chauffeur", pour développer des voitures autonomes, l'une des entreprises les plus ambitieuses du géant de l'internet.

INTERNET: Après Netflix, Google a annoncé la réduction de ses débits sur YouTube pour utiliser moins de réseau afin d'alléger la pression sur l'internet en Europe. "Suite à un entretien entre le PDG de Google, Sundar Pichai, la PDG de YouTube, Susan Wojcicki, et le commissaire Thierry Breton, nous nous sommes engagés à basculer temporairement tout le trafic dans l'UE en définition standard par défaut", a déclaré un porte-parole de Google dans un communiqué.

awp