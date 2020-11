Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 novembre 2020

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par awp:

COVID-19: Le groupe pharmaceutique américain Pfizer et la société allemande Biontech ont officiellement confirmé qu'ils déposeraient vendredi auprès de l'Agence américaine des médicaments (FDA) une demande d'autorisation de mise sur le marché pour leur vaccin contre le Covid-19, devenant les premiers fabricants à le faire aux Etats-Unis. L'annonce était attendue depuis plusieurs jours, après la publication des résultats de l'essai clinique mené depuis juillet sur 44.000 volontaires dans de multiples pays, et selon lesquels le vaccin serait efficace à 95% pour prévenir le Covid-19 sans effets secondaires graves.

CONJONCTURE: Dans un contexte très incertain marqué par le coronavirus, le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) s'est doté d'un nouvel instrument statistique. L'indice de l'activité économique hebdomadaire (AEH) vise à publier très rapidement des informations sur la situation conjoncturelle, celle-ci pouvant basculer de manière subite. Calculable depuis 2005, l'AEH présente une forte corrélation avec le PIB réel de la Suisse, selon le Seco qui s'est inspiré d'indices similaires existants aux Etats-Unis, en Allemagne et en Autriche. Neuf indicateurs économiques sont pris en considération pour son calcul, comme le commerce de marchandises (demande en biens), le retrait d'espèces et les transactions (consommation privée) ou encore les tonnes-kilomètres nettes de CFF (commerce).

MARCHÉ DU TRAVAIL: La crise sanitaire frappe durement la main d'oeuvre italienne travaillant au Tessin. Selon une estimation du syndicat Ocst relayée vendredi par tio.ch, 3000 travailleurs frontaliers ont déjà perdu leur emploi en 2020, et ils devraient être 4000 d'ici la fin de l'année. Les données établies par l'Ocst se basent sur les formulaires remplis pour demander les allocations chômage dans un État de l'Union européenne (UE), précise le site du journal gratuit 20 Minuti. Et comme le syndicat recueille environ 80% des demandes d'indemnité, le nombre de frontaliers ayant perdu leur emploi en cette année de crise sanitaire pourrait atteindre 5000, extrapole tio.ch.

VOYAGES: Conséquence de la pandémie de Covid-19, DER Touristik Suisse s'attend à essuyer une lourde perte cette année. Dans une interview accordée à AWP, Dieter Zümpel, le patron de la filiale helvétique du voyagiste allemand, propriétaire des marques Kuoni, Helvetic Tours et its Coop Travel, estime que le chiffre d'affaires devrait chuter de 75% au regard de 2019. L'année 2020 se révélera comme la plus difficile depuis longtemps, signale le dirigeant, relevant qu'au sein de l'entreprise personne n'a mémoire d'un tel repli des affaires au cours des 40 à 50 dernières années. Une évolution "tragique", alors que DER Touristik Suisse était parvenu à renouer avec les chiffres noirs l'an dernier après plusieurs exercices déficitaires.

TRANSPORT: La directrice de la société d'exploitation de l'aéroport de Lugano-Agno, Julia Detourbet, a donné sa démission pour la fin de l'année en cours. Elle sera remplacée à titre intérimaire par Davide Pedroli, anciennement délégué cantonal pour l'aviation civile et directeur de l'aérodrome de Locarno, indiquent les autorités luganaises Le départ de celle qui avait été confirmée en mai à la tête de Lugano Airport, un mois après sa mise en liquidation ordinaire, est dû à des "motifs personnels". Le Corriere del Ticino évoque dans son édition de vendredi des "frictions" avec des collègues, non confirmées par l'intéressée qui a préféré ne pas commenter.

INTERNET ET LOGICIELS: La filiale de vente par correspondance de Migros, Digitec Galaxus, autorise à nouveau les paiements par Twint dès ce vendredi 20 novembre. La plateforme avait banni ce service début mars, estimant trop élevées les commissions prélevées par le spécialiste du règlement sans liquide. Contacté par AWP, Twint a indiqué avoir convenu avec Digitec Galaxus de ne pas s'épancher sur les conditions de sa réintégration.

ASSURANCES: Swiss Re reconduit ses objectifs financiers à moyen-terme, en préambule à sa journée dédiée aux investisseurs. La rémunération des actionnaires doit dans le pire des cas stagner. Le réassureur en profite pour indiquer suivre une stratégie de provisionnement proactif pour faire face à la pandémie. Le ratio combiné dans la réassurance dommages (Property and Casualty Reinsurance) doit être au être au plus amélioré à 96% dès l'an prochain, une fois ajusté de l'impact du Covid-19 et de catastrophes naturelles extraordinaires. Cet indicateur ne doit pas dépasser 98% chez Corporate Solutions, précise un communiqué. Le groupe n'avance pas d'objectifs spécifiques pour ses activités santé et prévoyance (Life and Health Reinsurance), mais assure que celles-ci affichent une dynamique robuste malgré la pandémie, en Asie en particulier.

ALIMENTAIRE: Le directeur général de Nestlé, Marc Schneider, n'envisage aucunement un déménagement du quartier général du géant alimentaire en dehors de Suisse quelle que soit l'issue du vote sur l'initiative populaire pour des entreprises responsables, le 29 novembre, a-t-il expliqué lors d'une interview à la publication allemande Manager Magazin. "Dès le départ, nous avons clairement indiqué que nous ne jouons pas avec notre siège social, quoi qu'il arrive. Ce serait simpliste et ce n'est pas notre façon d'agir", a-t-il fait savoir. Assurément, il n'a pratiquement rien à gagner de cette initiative. "Nous estimons que la contre-initiative, qui sera automatiquement acceptée si le vote n'est pas approuvé, représente une meilleure alternative", a poursuivi le patron de Nestlé.

BANQUES: Credit Suisse a investi via son véhicule Credit Suisse Entrepreneur Capital la somme de 3 millions de francs suisses dans la jeune pousse zurichoise VIU Ventures, dans le cadre d'une ronde d'investissement à laquelle ont participé les actionnaires existants de la société et de nouveaux intéressés. Fondée en 2013 et déjà présente dans plusieurs pays européens, l'opticien zurichois, dont les collections sont conçues en Suisse et fabriquées en Italie et au Japon, entend utiliser les fonds levés pour poursuivre sa stratégie de croissance, en particulier pour renforcer et développer son réseau de distribution sur le Vieux Continent.

BIOTECH: L'OMS recommande de ne pas administrer de remdesivir aux malades du Covid-19 hospitalisés, car ce médicament antiviral n'évite ni des morts ni des formes graves de la maladie. "Le médicament antiviral remdesivir n'est pas conseillé pour les patients admis à l'hôpital pour le Covid-19, quel que soit le degré de gravité de leur maladie, car il n'y a actuellement pas de preuve qu'il améliore la survie ni qu'il permette d'éviter d'être placé sous ventilation artificielle", selon un communiqué de l'OMS (Organisation mondiale de la santé).

TOURISME: La société américaine Princess Cruises va annuler toutes ses croisières jusqu'à avril 2021 et pour celles de plus de sept jours partant des Etats-Unis jusqu'à novembre 2021, afin de pouvoir respecter les consignes sanitaires. La décision a été prise suite aux nouvelles règles mises en place par les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) des États-Unis, qui ont autorisé la reprise des croisières dans le pays sous de strictes conditions.

TRANSPORT AÉRIEN: Les compagnies aériennes auront besoin de 70 à 80 milliards de dollars (63,8 à 72,9 milliards de francs suisses) d'aides supplémentaires de la part des gouvernements pour survivre à la crise du Covid-19 qui épuise leurs trésoreries, a déclaré Alexandre de Juniac, directeur général de l'association internationale du transport aérien (Iata), au journal La Tribune. Le secteur a déjà reçu 160 milliards de dollars d'aides de la part des gouvernements mais "pour les prochains mois, les besoins de l'industrie devraient être évalués à 70 à 80 milliards de dollars d'aides supplémentaires. Sinon des compagnies ne survivront pas", a estimé M. de Juniac dans un entretien à l'occasion du "Paris Air Forum", une rencontre dédiée au transport aérien.

INFORMATIQUE: Le torchon brûle entre Apple et Facebook, le premier comptant bien mettre en place début 2021 une mise à jour qui gêne le second et les éditeurs d'applications en matière de publicité ciblée. La fonctionnalité ATT (App Tracking Transparency) obligera les applications mobiles à demander aux utilisateurs leur permission pour les suivre à la trace. C'est ce suivi qui permet aux réseaux et applications de pister la navigation des personnes pour récolter des données et vendre aux annonceurs des emplacements publicitaires ultra personnalisés.

TRANSPORT: Europcar négocie avec ses créanciers pour réduire "significativement" le niveau de sa dette, qui a explosé avec la crise sanitaire. Les Echos avaient indiqué jeudi qu'une partie des créanciers du loueur seraient prêts à convertir un milliard d'euros de dette en échange du contrôle de 92 à 97% du capital.

awp