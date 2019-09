Résumé des principales informations économiques du vendredi 20 septembre 2019

Zurich (awp) - Principales informations économiques de la journée, résumées par l'ats/awp:

BANQUES: La balance des transactions courantes de la Banque nationale suisse (BNS) a affiché un excédent de 21,3 milliards de francs suisses au deuxième trimestre, légèrement inférieur à celui enregistré un an plus tôt. Le total des recettes a atteint 164 milliards, pour 143 milliards de dépenses. Les échanges de marchandises et les revenus primaires (revenus du travail et de capitaux) ont vu leur solde un peu diminuer, tandis que les échanges de services et les revenus secondaires (transferts courants) ont affiché un solde quasiment stable, a annoncé l'institut d'émission.

ENERGIE: L'énergéticien argovien Axpo a déniché un nouveau directeur général (CEO). Christoph Brand prendra ses nouvelles fonctions au plus tard à l'été 2020, a indiqué l'entreprise de Baden jeudi soir. M. Brand est encore directeur général adjoint du groupe Tamedia. Chez Axpo, il succédera à Andrew Walo, qui avait annoncé son départ en juin dernier déjà. Dès octobre, le président du conseil d'administration Thomas Sieber assumera à titre intérimaire la fonction de CEO jusqu'à l'arrivée de M. Brand.

TÉLÉCOMS: Le numéro un suisse des télécoms Swisscom n'entend pas toucher outre mesure aux tarifs de ses abonnements standards, a indiqué vendredi à AWP le directeur financier Mario Rossi. Salt a ouvert les hostilités sur le front des prix en abaissant l'année dernière son offre groupée pour l'internet, la téléphonie fixe et la télévision sous 50 francs suisses, alors que ses concurrents exigeaient jusqu'à présent 120 francs suisses en moyenne pour ce type d'offre.

HORLOGERIE: La marque horlogère Louis Erard confrontée à des vents contraires depuis quelques années espère redevenir rentable d'ici fin 2020. Pour y arriver, la maison basée au Noirmont se repositionne et revient avec de nouveaux produits après avoir effectué une cure d'amaigrissement. "D'ici 12 mois, on pourra être rentable", affirme à AWP le directeur général Alain Spinedi en marge de la présentation de la nouvelle collection à Zurich. "Les nouveaux produits et la nouvelle stratégie ont beaucoup plu", soutient celui qui a racheté l'entreprise en 2003 en partenariat avec d'autres investisseurs.

VÊTEMENTS: Après avoir rayonné sur le sport mondial puis s'être retrouvé au bord du gouffre, Le Coq Sportif se remplume depuis une quinzaine d'années sous l'impulsion de la société d'investissement vaudoise Airesis. La mythique marque de sport mise sur un retour aux sources. Le chemin est encore long, mais le cap est clair: Le Coq Sportif (LCS), principale participation d'Airesis qui en a pris la majorité en 2005, veut "redevenir la marque emblématique du sport français", tout en s'assurant une visibilité notamment en Suisse où Airesis est cotée en Bourse, a expliqué à AWP Kenny Jonas, responsable du reporting à Airesis, en marge de la présentation des résultats semestriels de la société vaudoise.

CONJONCTURE: Les prix à la consommation au Japon (hors produits frais) ont seulement augmenté de 0,5% en août sur un an, soit un nouveau plus bas depuis deux ans, selon des chiffres publiés par le ministère des Affaires intérieures. Cette évolution est conforme aux attentes du consensus d'économistes Bloomberg. L'inflation s'était maintenue à 0,6% en juin et juillet.

POLITIQUE MONÉTAIRE: La Banque centrale chinoise a annoncé une légère baisse d'un des taux préférentiels qu'imposent les banques commerciales à leurs clients. La mesure se destine à soutenir une économie à la peine en pleine guerre commerciale avec Washington. Le nouveau taux de référence à un an des prêts bancaires (LPR) a été fixé à 4,2% contre 4,25% en août, a annoncé la banque centrale sur son site internet. Pour sa part, le LPR à cinq ans reste inchangé à 4,85%.

BANQUES: Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé le choix de sa nouvelle dirigeante, Alison Rose. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'une des principales banques britanniques. Mme Rose, qui était jusqu'alors à la tête de la filiale NatWest et qui travaille depuis 27 ans dans le groupe, faisait office de favorite pour succéder à Ross McEwan. Elle prendra ses fonctions le 1er novembre.

BANQUES: La deuxième banque allemande Commerzbank a annoncé une réduction de 10% de ses effectifs, soit la suppression de 4300 emplois dans le monde et de 200 agences, afin de faire face à ses difficultés. L'établissement, en crise depuis plusieurs années et qui a récemment échoué à fusionner avec sa rivale Deutsche Bank, compte dans le même temps créer 2000 emplois à temps plein, soit au final une suppression nette de 2300 emplois dans le monde. Elle conservera à terme 800 agences commerciales.

awp